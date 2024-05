Ante las contingencias por contaminación no hay que poner brazos cruzados

Jorge Luis Galicia Palacios

Ganaderos reciben reconocimiento por alta productividad

Las más de diez contingencias decretadas, por contaminación ambiental en la Ciudad de México y sus alrededores, debe llevar a las autoridades ambientales a una reflexión sobre lo mucho por hacer o bien sobre mucho de lo que no se ha hecho para combatir las altas emisiones de partículas contaminantes y en ese contexto, sin duda, se debe evaluar la factibilidad de relanzar el programa Hoy No Circula, el cual opera desde 1989 y del cual todo indica que sus mediciones han dejado de ser funcionales en materia de control de contingencias medioambientales.

Treinta y cinco años del Hoy no Circula. Lo que en su momento pareció un mecanismo eficaz de combate a las partículas de la contaminación atmosférica, con tristeza nos damos cuenta que el deterioro ambiental cada vez se acrecienta más y en esta problemática hay que considerar factores como el crecimiento urbano, el aumento de población, un transporte público insuficiente y por ende más vehículos particulares en circulación, aunado a ello escasa vialidades con características de vía rápida, entre otras causas.

En nuestra reflexión no debe escapar la operación de los llamados Verificentros (Centros de Verificación Vehicular), mismo que en la percepción popular existe la idea de que en lugar de verificar autos son verdaderos centros de corrupción, porque únicamente se han dedicado al cobro de derechos sin que exista la seguridad del cumplimento de esta normativa en cada vehículo que pasa a revisión.

¿Qué hay qué hacer? La pregunta la dejamos a los expertos y ojalá encuentren pronto la respuesta, porque una cosa es cierta: la capa de ozono es cada vez más frecuente en el aire que respiramos y por ende las enfermedades respiratorias van en aumento, convirtiéndose este tema en un asunto de salud pública que no se debe descuidar. Que conste.

LAS CARTAS HABLAN.– Pasemos a una buena noticia. En el marco de la LXXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), encabezada por su presidente, Homero García de la Llata, agremiados de dicha organización fueron reconocidos con “la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero”, máximo galardón a la que aspira un ganadero de México.

Los galardonados fueron: Leocadio Luis Aguayo Aguilar, Marlene Coronel Cruz, Alejandro Estrada Attolini, Constantino Pérez Marí, Federico Terrazas Torres, Manuel Núñez Vargas, José Refugio Muñoz Pérez, Alfonso De Vega García, Sostenes Abelardo Villarreal Garza, Héctor Antonio de La Lanza Andrade, Patricia Elena Adame Jenkins, Felipe Pastrana Carpio y Federico Duarte Fafutis.

También fueron reconocidos José Gerardo Morales Salazar, José Luis Canales Bermea, Manuel Aguirre Uscanga, In Memoriam: Carlos Torres Sandoval, Gerardo Guadalupe Jiménez Cantú, Ángel González Álvarez, Alejo González González, In Memoriam: Raúl Elías Favela, Francisco Javier Sordo Madaleno Bringas, Eduardo Rodríguez Berlanga, Juan Ramón Fernández Zavala, Jaime Sanromán Ortiz, José Enrique Carbajal Ávila y Ricardo Cagigal Dell Orefice.

Los ganaderos destacaron en su asamblea el orgullo que se sector representa para el país al estar produciendo 3.8 millones de toneladas de pollo, 3.1 millones de toneladas de huevo, 2.3 millones de toneladas de carne de res, 1.7 millones de toneladas de puerco, 13,500 millones de litros de leche, 107 mil toneladas de ovinocaprinos y 60 mil toneladas de miel; que en su conjunto tienen un valor de producción de 950 mil millones de pesos, que significa el 3% del PIB nacional. Enhorabuena.

VA MI RESTO.– Regresando al tema de la contaminación, hay que precisar que el problema medioambiental no es reciente, no, por eso autoridades y ciudadanos deben insistir en el tema y ponerlo en el centro de las políticas públicas porque ante las contingencias no hay que quedarse con los brazos cruzados y ese nuevo diseño de combate a la contaminación, en gran parte, corresponde atenderse desde la actual Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), y hasta ahí porque como veo doy.ç

