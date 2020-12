Morena legisló “a ciegas” en el Congreso

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso CDMX, diputado Christian Von Roehrich, no se anduvo por las ramas y dijo que los nueve meses de pandemia en México bastaron para que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y Morena se consolidaran como “la peor opción política en la historia y futuro del país”.

Sostuvo que como gobierno, la 4T mintió, traicionó y se burló de la gente que sí creyó en el proyecto de Nación que planteaba, pero sin propuestas para la población en el momento crucial que más se necesitó.

Por otra parte, en lo legislativo, Von Roehrich señaló que Morena legisló a ciegas durante el año y sus resultados son más que pobres.

Atribuyó los retrasos y las leyes congeladas a Morena, por el simple hecho de que todo fue promovido desde los partidos de oposición. “Les ganamos muchas ideas en seguridad pública, salud, fortalecimiento de la economía y ahora con la pandemia, y eso no gustó, generó el enojo del partido oficial.

El diputado panista aseguró que como pasa en la Ciudad, pasa en resto del país, en donde Morena tiene control de los Congresos estatales y usa su mayoría para bloquear asuntos vitales para la vida digna de las personas. La línea presidencial es clara y todo lo que venga del PAN, PRI o del PRD no pasa, aunque sean acciones en beneficio humano y social.

Von Roehrich recordó que las sesiones a distancia carecieron de propuestas, de presencia, de atención y de seriedad respecto de muchos legisladores que, además quedaron evidenciados en esta actitud de simplemente votar en función de su postura política sin atender a las necesidades sociales.

Aunado a ello y a pesar de la facilidad que otorgaba la operación a distancia, los temas que fueron ofrecidos como botín electoral de cara al proceso federal 2021, solamente fueron tratados por encima para pasarlos al Segundo Periodo, en donde la experiencia nos indica que ninguno transitaría por la lucha interna de las cúpulas en busca de aprobación. En lo federal, el tema de la regulación del cannabis fue una simple “pantalla” de una promesa de campaña de muchos de los que ocupan un lugar en el Legislativo.

La reforma en materia de subcontratación o outsourcing sólo causó revuelo porque, en el fondo, no tenía nada nuevo. Otro de los temas que quedó en el tintero fue el de Banxico; rehuyendo a la discusión los miembros del partido mayoritario evidenciaron la orden presidencial de beneficiar al empresario que ha respaldado todas sus arbitrariedades, concluyó Von Roehrich.

Premian programas del ISSSTE

“El ISSSTE es una institución de contrastes, y si bien tenemos desafíos, también fortalezas importantes”, señaló el director general de la institución, Luis Antonio Ramírez Pineda, al recibir de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social dos premios Bienestar de las Américas 2020. Los programas galardonados son: atención integral frente a Covid-19 y Envejecimiento Saludable.

Ramírez Pineda destacó el reconocimiento que la mayor organización de seguridad social del mundo hizo al Instituto por sus buenas prácticas en beneficio de los 13.5 millones de derechohabientes. Se trata de los programas Acceso a la protección de la salud y seguridad social con igualdad y sin discriminación a las personas LGBTIQPA derechohabientes; atención integral del COVID-19 en adultos mayores, así como por la supervisión y auditoría médica.

Solidaridad contra la Covid

El llamado a la solidaridad en la lucha contra el mortal coronavirus se ha extendido a todos los rincones de la ciudad y del Estado de México, donde ahora aparecen espectaculares con mensajes solidarios, en tiempos difíciles por la epidemia del Covid-19 en los que se lee: “La Familia Vargas te desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo”.

Esta, dice el Partido Verde de la Ciudad de México, es tarea de todos luchar contra la pandemia. No caigamos en la tentación de asistir a fiestas navideñas, posadas ni reuniones que pueden ser un foco de contagio, advierte Jesús Sesma Suárez ante el aumento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país. Por ello exhortó a la población a no bajar la guardia y no relajar las medidas de seguridad para disminuir el ritmo de contagios de esta enfermedad.

