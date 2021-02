ASF, contrapeso al Ejecutivo

Ángel Soriano

Luego del informe del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, el presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, se pronunció por que estos informes sean analizados con el rigor y objetividad necesarios, libres de todo dogma y filias, y con la absoluta transparencia que merece el pueblo de México e indicó que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, por lo que resaltó las modificaciones a la Ley de Fiscalización y la creación del Buzón Digital, porque refuerzan la fiscalización de los recursos que, con su voto, los mexicanos ponen en el gobierno, los poderes y órganos constitucionalmente autónomos.

Señaló que con esta entrega se confirma la vocación democrática y el compromiso de los integrantes de la Jucopo, de que este órgano autónomo, con independencia técnica y de gestión, garantice efectivamente que los recursos que aprueban las y los diputados tengan la certeza de ser utilizados con absoluta honradez y dirigidos a los programas aprobados en el presupuesto de egresos.

Y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, expresó que una de las funciones más importantes del Congreso es la fiscalización, para que todo el recurso esté debidamente ubicado y tenga la eficacia y rendimiento necesario que merecen las y los mexicanos. Agregó que los órganos de fiscalización necesitan personal con honestidad, competencia profesional, independencia y carácter, precisó.

El mismo titular de la ASF, David Colmenares, precisó que la institución no es un organismo político, sino técnico, y debe cumplir con sus funciones constitucionales, para lo cual deben crearse las condiciones adecuadas, pues la pandemia que azota en México y en el mundo, fue motivo de que su actividad se viera obstaculizada por quienes se negaron a proporcionar información “hasta que haya semáforo verde”: Las cuentas y la fiscalización sobre manejo de recursos en servicios y obras están a disposición del Congreso y de la sociedad que deberá opinar al respecto y exigir una clara rendición de cuentas.

TURBULENCIAS

Ahorros por 3000 mdp: AMLO

En La Paz, BCS, donde inauguró ocho kilómetros de carretera a Pichilingue, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que maneja el presupuesto público, que es dinero del pueblo, con honradez, y por eso rinde, alcanza, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin deuda para financiar el desarrollo de México, estamos saliendo adelante, con honestidad y austeridad republicana. Puso un ejemplo: Vengo de Tijuana en aviación comercial, de una línea de aquí de Baja California Sur. Ya no se usa el lujoso avión presidencial, ya no utilizamos helicópteros, ya se terminaron todas esas extravagancias y esto nos permite ahorrar. La austeridad no es un asunto sólo administrativo, es un asunto de principios, y además nos permite contar con más presupuesto, dijo que cuando llegó a la Presidencia, en el primer año, 2019, ejerció sólo 800 millones de pesos; un año anterior, el último año de la presidencia del licenciado Peña, fueron 3,600 millones de pesos, de tres mil 600 a 800; ya se olvidó que se desapareció o se canceló el llamado Estado Mayor Presidencial, que comisionaba a 8000 elementos para cuidar al Presidente con ese enorme gasto. Yo no traigo guardaespaldas, el año pasado no fueron 800, fueron 600 millones, se ahorraron 3 mil millones de pesos… La presencia del líder nacional de Morena en Oaxaca, Mario Delgado, reavivó las disputas por las candidaturas a los cargos de elección popular y los saltos de chapulín, de quienes se acomodan en uno u otro partido sin importar colores, ideología o programa de acción, pues lo importante es acomodarse en la administración pública por encima de convicciones y de afán de servicio público… Humberto Jiménez Jiménez, notario público número 3 de Atlixco, resultó electo presidente del Colegio de Notarios Públicos de Puebla en momentos en que se investiga a 29 profesionales que supuestamente recibieron su patente de manera irregular, comprometiéndose el nuevo dirigente a vigilar la estricta aplicación de la Ley del Notariado y el cumplimiento de la ética profesional para responder a la confianza que le brinda la sociedad en el ejercicio de sus actividades profesionales…

