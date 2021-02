Hoy aprueban ley de reforma eléctrica en San Lázaro

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Mayoría de Morena amordazará a la oposición

Se supone que hoy será discutida en la Cámara de Diputados la ley de la reforma eléctrica que en resumidas cuentas, propiciará energía cara y sucia -y si alguna duda hubiera, al tiempo-, y desde la semana pasada, la bancada de Morena en la Cámara Baja que coordina Ignacio Mier, dejó ver lo burdo de su estrategia para sacar adelante la consigna presidencial, es decir, aprobarla sin quitarle ni una coma y para ello, amordazará nuevamente a la oposición.

Como se recordará, la bancada mayoritaria en San Lázaro, cuando dicha iniciativa era discutida en Comisiones, prácticamente secuestró las instalaciones para evitar que la oposición pudiera participar, la silenció, por ello, no resulta descabellado suponer que hoy, los morenistas harán lo mismo; evitar que quienes están en contra de dicha iniciativa puedan manifestarse.

Quizás veremos una muy larga sesión pero al final, los morenistas están seguros en poderla sacar adelante. Qué desafortunado.

El problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cree que con acallar en la Cámara de Diputados a los opositores, es suficiente y no ha reparado que su eterno enfrentamiento con la Iniciativa Privada —a su juicio, los “malos de la película”—, abona en su propio descrédito.

Un ejemplo claro de esta situación es que la Asociación de Bancos de México, (ABM), externó su malestar ante esta iniciativa, el presidente saliente de dicha Asociación, Luis Niño de Rivera, declaró: Entonces, la iniciativa privada necesita certeza y claridad para seguir invirtiendo y eso es lo que tienen que considerar en esta iniciativa (de Reforma eléctrica). Esperemos que así suceda”.

Agregó que: “Desafortunadamente, la intención de esta iniciativa es que se consuma primero lo que genera la CFE y no las energías necesariamente más baratas y ahí la iniciativa privada en México y todo el mundo está transitando a la energías renovables, eólica y solar principalmente”. Pero la cerrazón y obstinación del presidente López Obrador es bien conocida y lo peor es que arrastra al país con sus ocurrencias y errores.

Tan las trae en contra el presidente López Obrador, que basta con revisar los números que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación, (ASF), a cargo de David Colmenares, sobre el desperdicio de recursos millonarios para cumplir los caprichos del inquilino de Palacio Nacional y con ello, la ASF vino a asumir, sin duda un papel muy relevante.

Dicho sea de paso, la Auditoría no está para dar información a los adversarios, como se empeña en repetir el Ejecutivo haciéndose la víctima; su deber es dar a conocer a la población qué se hace con los recursos que se le están asignando a los gobernantes

Al conocer la cuenta del 2019, como dicen los especialistas, se dieron varias sorpresas como por ejemplo el costo que significó para el país la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la corrupción que salieron a la luz por las opacas contrataciones en el aeropuerto de Santa Lucía, ese en el que el presidente inaugura pistas militares que llevan operando 50 años y donde la muestra es el sello de la casa, las adjudicaciones directas en donde no se contratan a los mejores, sino a los cuates

Respecto al padrón de beneficiarios de los programas sociales, ese es también todo un tema, pues al igual que las obras “estrella” del presidente, también está sumamente opaco, lo que pone al descubierto la falta de vigilancia y de rendición de cuentas donde hasta los muertos han estado recibiendo beneficios, con la anuencia de dependencias de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luisa María Calderón y la de Bienestar, que tan dignamente encabeza Javier May.

O sea, que bien se puede concluir que López Obrador, en tan sólo dos años, nunca ha ejercido un poder pulcro y cuidadoso, de eso, nada de nada, y lo que falta.

Municiones

*** Ante los sucesos que se han presentado en los últimos meses en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, que coordina René Juárez Cisneros, realizaron un exhorto al Congreso de la Ciudad de México, para que a través de la Auditoría Superior de la entidad, fiscalice los contratos signados durante los ejercicios fiscales 2019-2020, relacionados con acciones del mantenimiento, modernización y ampliación de las líneas de servicio de este sistema de transporte. Los legisladores priistas lamentaron que el Metro presente una de sus crisis más severas, producto de la falta de programas de mantenimiento en su infraestructura, particularmente en rieles, trenes, estaciones y sistemas de comunicación. Situación que derivó en el incremento de accidentes, en los que lamentablemente se perdieron vidas. Sin duda, ahí también habrá opacidad, en este caso, del gobierno de la CDMX.

*** El itinerante Ricardo Anaya, que aspira la Presidencia de la República en 2024, se pronunció en un video sobre la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada con carácter de preferente por el presidente López Obrador, la cual será votada esta semana en el Congreso. No es que el otrora “joven maravilla” hubiera descubierto “el hilo negro, pero en un video explicó que hoy la energía más barata y más limpia es la que se genera con el viento o el sol, que abundan en México, así como por plantas modernas de ciclo combinado. Por el contrario, la energía generada con combustóleo es cinco veces más cara. Con la ley actual, la CFE está obligada a comprar primero la electricidad más barata, que proviene de fuentes limpias. Con la reforma que propone el Gobierno, por increíble que parezca, se pretende que la CFE compre primero la electricidad más cara y más sucia, producida con el residuo más contaminante del petróleo: el combustóleo. “La razón es muy grave y no quieren que la sepas”, dice Anaya, “el gobierno tiene tanto combustóleo que ya no sabe qué hacer con él. Ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es buen negocio como hace años, porque cada vez más países prohíben quemarlo, justo porque contamina muchísimo”.

*** El diputado Arturo Escobar, del PVEM, opinó sobre la ley de reforma eléctrica y dijo que para el día de hoy, todo parece indicar que como se dio la votación en Comisiones, la bancada mayoritaria podrá reformar la industria eléctrica, una ley que en opinión no sólo del legislador del Verde, es regresiva donde se le da la prelación a la Comisión Federal de Electricidad y luego, muy relegadas, las energías limpias. La bancada del PVEM anunció que no votarán con Morena. ¡Qué raro!, porque cuando a ese instituto político le conviene, sin problema alguno, se vuelve rémora del partido mayoritario, pero como la semana pasada, legisladores del Verde acusaron a los del partido oficial de “volarle” a sus senadores, pues ahí sí que rompieron, —eso sí, por el momento—, su vínculos con los morenistas. ¿Cuánto les durará el coraje?

morcora@gmail.com