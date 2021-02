Sucesión política adelantada

Sócrates A. Campos Lemus

YA NI LA BURLA PERDONAN, ALGUNOS POLÍTICOS NOS COMENTAN QUE LO MENOS QUE ESPERABA MACEDONIO, DE LOS ACTORES, ES SOLIDARIDAD, YA VEN QUE A ÉL LE DABA POR CANTAR, ANDAR EN MOTO, EN MOTO, NO MOTO, Y EN HACERLE AL ACTOR, PERO NO, LO DESPRECIAN, Y DICEN QUE ES POR ENVIDIA, PORQUE TIENE MUCHAS POSIBILIDADES DE LLEGAR AL ESTRELLATO.

DIGAN LO QUE DIGAN, aparentemente, se ha desatado la carrera por la sucesión presidencial, no sé si solamente es una intuición de mi parte, pero al parecer la realidad es que se desatan las pasiones y se ven cosas que aparentemente no se veían anteriormente, algunos hablan de que la aparición del maestro Bejarano y su señora esposa en la contienda es parte de este juego, ya que con ello se destapan las ambiciones de la Claudia Sheinbaum y dicen que se confirma porque no hay evento importante, en donde aparezcan la señora del Presidente y el primer mandatario, en que no vayan acompañados por la jefa de Gobierno, y por el otro lado se habla ya de que muchos son los fríos que recorren a los otros suspirantes y que el más evidente es el congelador en que han puesto a Marcelo Ebrard, ya que desde hace tiempo solamente le dejan hablar un poco sobre las vacunas y sus logros se ven reducidos por la realidad, ya que dichas vacunas no llegan y la campaña donde se habla de engaño y mentiras sobre la vacunación arrecia e incluso dicen que la “contaminación” declarada leve al genio de AMLO, López-Gatell, es puro cuento para que ya no hable tanto ni diga nada porque todos saben que calladito se ve mucho más bonito y puede, incluso, irse de vacaciones sin que lo noten.

El asunto es que el que logre traer las vacunas en número y tiempo adecuados para la población, sin duda tendrá un enorme bono político que le ayudará en la sucesión y esto pues no les conviene a los suspirantes ni al mismo Presidente, porque de ser así, el que logre esa hazaña será el que asegure la sucesión y desde hoy podría darle una patada en el trasero al mismo Presidente para eliminarle del escenario nacional, y es por ello que la lucha interna es enorme y unos se hacen tontos y otros andan desesperados, y el Presidente y su esposa son los que en realidad juegan en este proceso que ellos conocen bien, muy bien, de tal suerte que, ahora, entra en el escenario de la sucesión, para joder a unos y otros, la ASF, y no hay duda que el auditor es un hombre que tiene experiencia en este tipo de juego y cuenta con importantes apoyos políticos, ya que ha sido un especial jugador en la política estatal y nacional, así, con simples declaraciones ya puso a “parir chayotes” a varios funcionarios federales al declarar, al contrario de lo que dice el Presidente, de que hay FALTANTES QUÉ ACLARAR por varios miles de millones de pesos, y esto, sin duda, pues mancha y deja a un lado lo que diga el mismo Presidente, así que en este juego, la ASF, tiene muchos elementos y juega en varias bandas, por el momento, algunos señalan que desde algún sitio de las fuerzas empresariales tiene mucho punch, y otros, nos dicen que desde luego políticos que pasaron por el PRI y después fueron del PAN y tienen muchos recursos y ganas de entrar en las contiendas para recuperar posiciones, son, también, los que le dan juego al auditor así como su antiguo jefe que le diera su primer chance en la política y cuyo hijo es, sin duda, uno de los tiradores a la gubernatura de Oaxaca, incluyendo, me dicen, al mismo auditor, así que sin duda veremos un lindo juego en varios campos de la política, mientras, pues estaremos al pendiente de cómo se van las bolas y a quienes les golpean los nudillos.

Hace apenas unos días, algún politiquillo oaxaqueño me decía que efectivamente la experiencia y las mañas políticas del auditor son muchas, pero esto también van en su contra porque es un “hombre viejo”, y le contesté lo que en una ocasión por ese mismo tema el maestro Andrés Henestrosa que jugaba para la sucesión en Oaxaca, me dijo: “Pues puedes decir que soy el más joven de los viejos oaxaqueños y sigo activo y con fuerzas y ganas de hacer algo por mi pueblo…”

Lo que ya no dudamos es que las pasiones sucesorias se han desatado y como en los viejos tiempos se siguen reglas que no se conocen por muchos en este juego, así que veremos casos especiales, porque no es lo mismo jugar para ganar dadas las condiciones y circunstancias que se acomodan para dar un triunfo, que cuando existen intereses de muchos y estos establecen la contienda y la lucha política, y así salen a relucir las mañas y los juegos sucios, y en este chiquero solamente a los puercos les gusta el escenario, ahí están en su medio y a nadie le importa que se enloden ni que apesten. Y como todo cambia, hay que reconocer que en el juego estatal las cosas cambian y ya no importa mucho el movimiento o los partidos, sino las personalidades y esto cambia todas las reglas, así que una personalidad fuerte, con experiencia y confianza de la gente, que goce de apoyos importantes de políticos y empresarios que patrocinen su contienda, tiene muchas posibilidades de cambiar las cosas y de poder ganar, aún en las condiciones adversas de los tiempos malos por la pandemia y la crisis económica.

Lo único que cambiaría las cosas en algunos estados, es que se obligara a mantener una candidatura de mujeres, y en esto, por supuesto que también tendrían que entender que si ellas no tienen la experiencia se pueden rodear de gente experimentada, y ahí es donde entran esos elementos que ahora comentamos, y por ello, cuando vemos los escenarios y los intereses y fuerzas políticas sabemos que existen muchos recursos y que los intereses son tales que se usarán para poner un límite a la posible fuerza mayoritaria del presidente, y de muchas de sus gentes o terminarán por comprarlas o aplastarlas, ya que el dinero es cabrón y las ambiciones son muchas.

