Hay que pensarlo muy bien

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio, Morena lo tiene que pensar muy bien, porque el movimiento feminista está decidido a bajarlo y en Morena deben de pensarlo muy bien. Hay señales contundentes de varios círculos de revisarlo.

Recordemos que más de la mitad de los habitantes de nuestro país son mujeres y que históricamente son las que puntualmente asisten a las urnas. Las redes sociales hicieron su trabajo, ante la insistencia de mantener la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, con cuatro acusaciones de violación, las redes sociales no se hicieron esperar para manifestar su repudio.

En respuesta a las publicaciones en redes sociales de la campaña “Presidente rompa el pacto”, contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa controversia se debe resolver con las autoridades y los habitantes de esa entidad y no con campañas promovidas; “ya chole”, agregó.

El mandatario explicó que sin menospreciar las denuncias que existen contra Salgado, sugirió hacer una encuesta para aclarar por qué tanto linchamiento mediático en contra de una persona. Es un asunto muy serio y no se trata de hacer una encuesta, se trata de justicia.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, evitó fijar una posición sobre el tema y afirmó que no se meterá en asuntos del partido, una salida muy inteligente, sabe que es un asunto muy espinoso.

Compañeros de partido piden analizar la postulación de Salgado. El senador de Morena, Germán Martínez, coherente con sus convicciones y claridad sobre los temas de política, exhortó a Félix Salgado Macedonio a que renuncie a la candidatura a gobernador de Guerrero por las acusaciones de violencia de género que hay en su contra y que se someta a una investigación por parte del partido.

“No pongas en este aprieto al Movimiento de Regeneración Nacional que tanto ha hecho por las mujeres y que tanto ha hecho por las mujeres más pobres, rompe el pacto tú, no te lo mereces, no lo merecen las mujeres, no lo merece Guerrero”, apuntó Martínez.

Su colega la senadora de Morena, Malú Micher, exhortó a su partido y al propio Félix Salgado Macedonio a que reflexionen de manera exhaustiva con relación a las denuncias de violencia de género y sexual que existen en su contra, para revisar su postulación a la gubernatura de Guerrero.

Es claro que AMLO quiere que siga, pero la cuesta es para arriba y seguir en la contienda es tanto como mandarlo al paredón para que los grupos de derechos humanos, feministas y adversarios políticos lo hagan pedazos.

Calladitas no se ven más bonitas. “Ya chole”, pero con el machismo y la misoginia que existe en el poder, así respondieron en las redes sociales las mujeres al presidente de la República. Las mujeres tomaron las redes sociales y convirtieron #YaChole en la décima tendencia a nivel internacional y la número uno en México.

En tanto, en la capital del estado, un centenar de mujeres marcharon en Chilpancingo, en contra de la precandidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por ser acusado de violación y abuso sexual.

Con gritos de “un violador no será gobernador”, las mujeres, vestidas de negro y algunas encapuchadas, avanzaron hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Que arda lo que tenga que arder”, decía una manta que portaban en la marcha.

En tanto, la 4T manda una señal de esperanza y cordura, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que el respeto a los derechos de las mujeres debe ser una condición necesaria para quienes aspiran a un cargo público.

La ministra en retiro aseveró, sin mencionar a Salgado Macedonio, que todos los partidos políticos tienen la responsabilidad de vigilar que sus candidatos estén a la altura de las circunstancias. Más claro ni el agua, Mario Delgado tiene que actuar y convencer a su patrón, que saldría muy caro sostenerlo. Así las Cosas, hasta pronto, quédese en casa, seguimos en emergencia.

