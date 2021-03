Tremendo revés asesta Biden a AMLO en su plan para conseguir más vacunas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

José Ricardo Gallardo Cardona confirma ser mejor posicionado para SLP

Tremendo revés le asestó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ni más ni menos que al de México, Andrés Manuel López Obrador, antes del encuentro virtual que sostuvieron ambos mandatarios en donde el canciller Marcelo “misión cumplida” Ebrard, fungió de traductor. Y aquí bien valdría preguntar: pues ¿qué esperaba el inquilino de Palacio Nacional?, porque muchos son los errores que cometió el tabasqueño que no paró hasta acabar por dilapidar la relación entre México y Estados Unidos.

Resulta que mediante su sesuda y pragmática estrategia, López Obrador hizo públicos los diferentes temas a tratar con su homólogo norteamericano, entre ellos, pedirle que el poderoso vecino del norte comparta vacunas con nosotros. O sea, el brillante plan de mendigar el antígeno causando la lástima del resto de los países, especialmente, las primeras potencias.

Pues, ¿acaso el Presidente de México no anunció “con bombos y platillos” las alrededor de 24 millones de vacunas Sputnik V que se supone que pactó con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando el tabasqueño estaba aislado por padecer Covid-19? Es más, el inquilino de Palacio Nacional se ufanó: “lo invité a México”.

Otra de las cuestiones que brinca, es por qué los flamantes funcionarios de esta llamada Cuarta Transformación, se empeñan tanto en resguardar la información sobre la compra de vacunas; la respuesta parece ser porque no hay tal compra, sino que más bien, el Presidente, en abono a su “tan llevado y traído” austericidio y desde luego, para beneficiar a sus cercanos, prefiere estarlas pidiendo regaladas.

Y cuando pensaba hacer lo mismo con el presidente Biden, como dice un conocido y popular refrán, “pedirle frías”, el inquilino de la Casa Blanca le envió un contundente mensaje. La vocera de su gobierno Jen Psaki, en conferencia de prensa respondió: “No. El Presidente ha dejado claro que su enfoque es que las vacunas sean accesibles para cada estadounidense. Ese es nuestro enfoque”. Desde luego es que esta es una estrategia verdaderamente coherente y no como otras de nivel de cuarta.

No en balde corre por todos lados un chiste que encierra una gran verdad: han vacunado muchos más mexicanos en Estados Unidos que aquí en nuestro país.

La portavoz Psaki, agregó respecto a este mismo tema: “El siguiente paso (del gobierno de Washington), es la recuperación económica. Y eso es asegurar que nuestros vecinos, Canadá y México hayan logrado manejar la pandemia para poder abrir las fronteras y construir de vuelta mejor”.

Lo que también resulta evidente, es que está visto que López Obrador no sabe, o más bien no quiere, entender los mensajes. ¿Ya se le olvidó todo el tiempo que tardó en enviarle sus felicitaciones a Biden por su triunfo en las elecciones en aquel país en noviembre pasado?; ¿tampoco se acuerda que él le apostó hasta el final a Donald Trump? Y después de eso, hace poco más de una semana, el primero con el que se reunió el inquilino de la Casa Blanca, fue con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y la frase que pronunció Biden en dicho encuentro fue directa y lapidaria para el tabasqueño: “Estados Unidos no tienen ningún amigo tan cercano como Canadá”.

Al momento de escribir estas líneas, empezaba la reunión entre Biden y López Obrador y eran más los pendientes e inconformidades del nuevo gobierno de EU, que los motivos para estrechar relaciones, con todo y que el inquilino de la Casa Blanca le mostró al tabasqueño un recuerdo que recibió cuando visitó México en su calidad de vicepresidente del vecino país del norte: una representación de la Virgen de Guadalupe, al tiempo que reconoció que ambos países no han sido precisamente “vecinos perfectos”, pero si trabajan unidos son más fuertes.

Municiones

*** La consultora Beltrán Juárez y Asociados, presentó un estudio preelectoral sobre la elección de gobernador en San Luis Potosí, en la cual, José Ricardo Gallardo Cardona es de nueva cuenta el mejor posicionado, dejando por debajo a sus adversarios Octavio Pedroza Gaitán y a Mónica Liliana Rangel Martínez. Cuando se plantea la pregunta: “¿Por cuál candidato votaría usted para gobernador?”, Gallardo Cardona obtiene el 28 por ciento de la preferencia bruta, y el 38 por ciento de la preferencia efectiva, misma que se calcula eliminando la no respuesta. En ambos casos, el candidato del PVEM-PT supera a Pedroza por ocho puntos, ya que mientras Gallardo Cardona se lleva un 28%, Pedroza Gaitán alcanza 20%, mientras que Rangel Martínez se queda con un 19%. Con respecto al conocimiento y opinión de los candidatos, el 83 por ciento conoce a Gallardo Cardona, mientras que Pedroza Gaitán, Rangel Martínez, y Adrián Esper Cárdenas, aparecen con 47, 38 y 24 por ciento, respectivamente. El referido sondeo plantea interrogantes específicas en torno a cuál de los candidatos pudiera tomar mejores decisiones en casos específicos, por ejemplo, quién tiene más capacidad para resolver los problemas del Estado, donde Gallardo Cardona aparece con un 24 por ciento, superando a los otros candidatos. También, el abanderado del PVEM-PT se posiciona ante la opinión de los encuestados como el candidato que tiene más cercanía con la gente, con un 40 por ciento. En este caso, su más cercano perseguidor es Octavio Pedroza, quien apenas consigue obtener el 13 por ciento. En el mismo reactivo, el candidato del PVEM y el PT, también se coloca como el más honrado, el que tiene mejor experiencia para gobernar, y el candidato que representa una verdadera opción de cambio.

*** En anterior entrega, en este mismo espacio, se consignó que menudo problema trae encima la flamante secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, debido a la insistencia de escuelas privadas para regresar a clases porque este encierro, ha derivado en nocivas consecuencias de todo tipo en la salud de los alumnos. Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Privadas, (ANEP), anunció que alrededor de 300 planteles iban retornando a esta nueva normalidad, en medio de estrictas medidas sanitarias. La verdad, no se notó mucho, pero se supone que a partir de este inicio, se irán reintegrando paulatinamente otras escuelas privadas. La posición del señor Villar es confrontarse con la SEP, dependencia que insiste en que el retorno será para cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, para lo cual, por cierto, falta mucho tiempo.

