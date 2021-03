Insultos al Presidente

Desde el portal

Ángel Soriano

Como gajes del oficio, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador los insultos que recibió de cinco pasajeros del vuelo comercial de Guadalajara a la Ciudad de México, luego de su gira de tres días por Zacatecas, y dijo que está acostumbrado a ellos, es consecuencia de los cambios que viene realizando y una demostración de la democracia, pues en otros lados no se puede protestar o se reprime; en nuestro país no ocurre eso, como quedó registrado.

Esto es lamentable, pues si bien los ciudadanos tienen derecho a expresarse y es válida la inconformidad, de ninguna manera nos podemos exhibir ante el mundo y ante la sociedad como seres irracionales, sin capacidad para utilizar los recursos que la tecnología y la vida moderna ofrece, con respeto y civilidad, pues los cambios se realizan de acuerdo a lo que establece la Ley: en el marco constitucional y en consenso.

Las pruebas del manejo corrupto de los recursos públicos en la realización de obras y del aparato administrativo del Estado mexicano para favorecer a poderes fácticos de la Nación –como los poderosos dueños de los medios de comunicación, y la distribución de apoyos a las clases sociales vulnerables, son hechos contundentes que no aceptan quienes están acostumbrados a vivir del poder y estar alejados del pueblo mexicano.

Afortunadamente, el tabasqueño tiene suficiente experiencia -y por ello su decisión en viajar por el país como cualquier ciudadano- para conocer quienes no están de su lado y cuál es el origen de las protestas. Sin duda, eso apaciguará, porque no hay más ruta que la de estar cerca de los grupos más desfavorecidos; el tesoro nacional no debe ser de unos cuántos ni el poder puede servir para el enriquecimiento y acumulación de poder de unos cuantos.

TURBULENCIAS

López-Gatell en el Citibanamex

Exactamente cuándo se cumple un año de la pandemia y cerca de 190 mil defunciones, el zar anti-Covid Hugo López-Gatell tuvo que ser hospitalizado luego de presentar un cuadro leve de covid-19 que requirió de oxígeno complementario, pero que se mantiene estable en el centro Citibanamex. Lo extraño de todo -aunque todos deseamos la pronta recuperación del talentoso funcionario- no fue atendido en instituciones de gran prestigio médico u hospitales de alto nivel, sino que recurrió a instalaciones adaptadas para la contingencia, aunque indudablemente dotada de todos los requerimientos para este mal. Esto confirma que los altos funcionarios -incluyendo a los titulares de la Marina y la Sedena y al mismo Presidente-, no se han vacunado o, si lo hicieron ya, el contagio ocurrió antes y no funcionó la inmunización; como sea, demuestran alta vocación de servicio al arriesgar su vida en la función pública que debe reconocerse… Aprovecha el gobernador Francisco Javier Garcí Cabeza de Vaca el proceso de desafuero en su contra para promoverse como candidato presidencial del PAN o de la coalición respectiva, el mismo camino que recorrió el presidente López Obrador cuando su frustrado desafuero -ese sí un proceso legal-, en los tiempos de Vicente Fox. El tamaulipeco ha movilizado a sus partidarios para promoverlo a la primera magistratura, en tanto que sus competidores, los gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; y de Chihuahua, Javier Corral, le regatean su apoyo… El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, recibió amplio reconocimiento del presidente durante su gira por Zacatecas, ya que ha sacado adelante las reformas fundamentales para impulsar la IV-Transformación, en tanto, el gobernador Alejandro Tello Cristerna se unió al acuerdo por la democracia para garantizar comicios limpios el 6 de junio sin favorecer a ningún candidato y menos utilizar recursos públicos.

