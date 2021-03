China enviará 10 millones de vacunas contra Covid-19

En México, hay más de 2.4 millones de personas con problemas auditivos

México recibió el segundo embarque de vacunas contra Covid-19 producidas por la farmacéutica Sinovac Life Sciences Co., Ltd., con un total de 800 mil dosis, lo que permitirá avanzar en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19. El biológico salió del Aeropuerto Internacional de Beijing, China, Hizo escala en Hong Kong y en el vuelo CX086 de la aerolínea Cathay Pacific, el cargamento arribó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. De acuerdo con el calendario de recepción, se prevé recibir un total de 10 millones de dosis del laboratorio Sinovac Life Sciences Co. Ltd., con sede en China. Con esta entrega suman un millón de biológicos de este laboratorio. En este desembarque participaron 61 elementos del Ejército Mexicano en el arribo, traslado y seguridad de las vacunas. Al recibir el cargamento de vacunas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció el apoyo y compromiso del pueblo chino y del embajador de China en México, Zhu Qingqiao. Aseguró que con la llegada de las vacunas, se va a mantener y a cumplir con el ritmo del plan de vacunación que ha diseñado el gobierno. El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, destacó que las 800 mil dosis que arribaron al AICM se incorporarán a la vacunación para las personas adultas mayores en el país. El director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, resaltó que con el arribo de estas vacunas, más las que se prevé recibir el próximo 2 de marzo, el país alcanzará los primeros 4 millones de dosis en territorio nacional. “Se prevé que en marzo tengamos otros tres millones de vacunas de Sinovac para distribuirlas en todo el país”. Refirió que en Ecatepec -donde fueron aplicadas las primeras dosis- esta vacuna ha tenido buena aceptación por parte de las personas adultas mayores inmunizadas. El embajador de China en México, Zhu Quingqiao, destacó que desde la implementación de la fase de ensayo clínico de la vacuna de Sinovac, en nuestro país en noviembre pasado, hasta este momento en que se recibe el segundo lote de vacunas, ambas naciones han establecido un sólido canal de colaboración. “El virus no conoce fronteras por lo que la cooperación es la única forma para combatir la pandemia. China siempre se adhiere a priorizar la vida y la salud del pueblo”.

El 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Audición, que busca generar conciencia sobre la detección oportuna y tratamiento para quienes padecen alguna discapacidad auditiva. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud reportó que en 2015 había 700 millones de personas con alguna discapacidad auditiva.

En México, existen más de 2.4 millones de personas con problemas auditivos. Una encuesta de MED-EL revela que poco menos de la mitad (45%) de los mexicanos nunca han revisado su audición. Escuchar bien va más allá de disfrutar los sonidos de nuestro entorno, es también la oportunidad para desarrollar el lenguaje, socializar y tener calidad de vida a largo plazo. Actualmente existen nuevas tecnologías y soluciones como el implante coclear, que permiten mejorar la vida de las personas que padecen pérdida auditiva. En México, desde hace más de dos décadas, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha realizado 217 implantes, de los cuales 35 son pacientes mayores de 18 años, dijo el doctor Fernando Díaz Rojas, Director Comercial de MED-EL México. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, las causas de pérdida auditiva en la población se dividen según su prevalencia.

Prevalencia elevada: Causas hereditarias; Otitis Media Crónica; Presbiacusia (pérdida auditiva relacionada con la edad). Prevalencia moderada: Exceso de ruido; sustancias químicas y fármacos ototóxicos; problemas de salud prenatal y perinatal; causas infecciosas; cerumen, cuerpos extraños. Prevalencia baja: Factores relacionados con la alimentación; Causas de origen traumático; Enfermedad de Méniere; Enfermedades cerebrovasculares.

