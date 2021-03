No le salió la maroma a Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Se reitera desprecio de López Obrador hacia las mujeres

No le salió la maroma a Morena y terminan por hacerse bolas, porque además, a querer o no, exhibieron por segunda ocasión que el presidente Andrés Manuel López Obrador, su líder absoluto, desprecia a las mujeres y todo lo que tenga que ver con la lucha por sus derechos.

Y como prueba de lo anterior, hay varios “botones”. Hace dos días, cuando un extraño “colado” que se escondió debajo de una tarima en Palacio Nacional, se presentó de manera inesperada en la gustadísima conferencia de prensa mañanera y sin más, abordó al Ejecutivo para pedirle ayuda sin mediar sana distancia, el tabasqueño ofreció todos sus “buenos oficios”, para auxiliarlo. Sin embargo, ayer, cuando grupos de feministas se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional, López Obrador no reparó en descalificarlas porque protestaban en contra de la candidatura de su protegido al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Bueno, hasta conservadoras llamó a las feministas, lo que resulta especialmente grave porque estamos en la cuenta regresiva para celebrar el Día Internacional de la Mujer, donde veremos a muchas de ellas —anarcas o no— salir a las calles y lo más seguro es que hagan patente su rechazo al inquilino de Palacio Nacional. Hay que advertir que muchas de ellas, votaron por el tabasqueño y también ahora, están arrepentidas de haberlo hecho.

Total, como bien puede advertirse, el tema Salgado Macedonio todavía tiene “mucha tela de dónde cortar”, con todo y que por las “exbenditas redes”, quien también se hace llamar “el Toro”, de inmediato se apuntó para la nueva encuesta organizada por Morena para seleccionar a su abanderado para Guerrero.

Así, y ante las descalificaciones de principalmente, las mujeres, el partido oficial prepara la nueva encuesta en la que, aunque parezca increíble, Salgado Macedonio tiene aún más despejado el camino, con la renuncia de Pablo Amílcar Sandoval a competir.

Los morenistas tardaron en dar a conocer los nombres de los aspirantes, pero ya se venían manejando. Además de Salgado están: Adela Román, la presidenta municipal de Acapulco seguidora de “Toro”; la flamante senadora del turbio pasado, Nestora Salgado; quien en otras ocasiones ya ha competido, Beatriz Mojica y Luis Walton, un viejo y conocido aspirante.

El ejercicio definitivo está programado para el ya próximo 5 de marzo y la maroma consiste en que en Morena, suponen que con reponer esta encuesta y que desde luego, salga victorioso el candidato favorito del Presidente, resultará suficiente y ya nadie dirá ni cuestionará nada.

No sólo en Palacio Nacional, han hecho oídos sordos a las voces de las mujeres que fueron ultrajadas por Félix Salgado. Una de ellas, Basilia Castañeda, pidió seguridad para ella y su familia por amenazas debido a que denunció a Salgado Macedonio.

Ahora, Castañeda es víctima de una serie de acosos por parte de sus detractores, evidentes seguidores del senador con licencia que buscan desacreditar sus dichos. “están construyendo un contexto muy grave de violencia… me he visto en la necesidad de pedir protección… su imaginación (la de los afines a Salgado) para buscar desacreditar el dicho como víctima de violencia sexual entristece pues es totalmente contrario a los principios con los que fundamos Morena”, subrayó Basilia Castañeda.

Hasta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el grupo parlamentario del PRD, que coordina Verónica Juárez Piña, sacaron sendas mantas antes de iniciar la sesión en el pleno en la que le pidieron al presidente: “AMLO, ya chole, rompe el pacto patriarcal”.

De inmediato, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, exigió que los perredistas se retiraran de la tribuna. ¿Acaso el controvertido diputado supone que sólo su bancada y la del partido oficial tienen el uso exclusivo de protestar en la tribuna de la Cámara baja?

Municiones

*** Después de llevarse su tiempo para deshojar la margarita, Guadalupe Jones, finalmente será la candidata de la alianza PRI-PAN y PRD al gobierno de Baja California. Hace varios días la ex miss Universo dijo por sus redes que ella no tenía las mañas de los políticos, que era una ciudadana y por lo que se ve, terminó por rendirse al “canto de las sirenas” y abanderará la coalición “Va por Baja California”. El anuncio oficial será hoy en Tijuana. Quizás la oposición a Morena esté cometiendo un grave error al postular a una conocida personalidad pública, como ha sido el caso en todos los partidos con artistas, cantantes y hasta luchadores. No le vaya a pasar a la ex miss Universo como a Paquita la del Barrio, quien aceptó la candidatura a una diputación por Movimiento Ciudadano para Misantla, Veracruz, y lo primero que dijo en su discurso fue que no tenía la menor idea de qué estaba haciendo en la política.

*** Sin palabras, que teniendo sumido al país en la peor de sus crisis, López Obrador suba a sus redes cómo se da un tiempo para tomar el sol y “macanear” en el beisbol. A qué grado llega su ignorancia o su engaño.

*** Una plataforma electoral vanguardista y con perspectiva de género y en defensa de los organismos autónomos para el equilibrio de poderes, entregó la dirigencia del PRD, encabezada por su presidenta Nora Arias Contreras, al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). En su mensaje, Arias Contreras indicó que el programa electoral representa el compromiso genuino del sol azteca en la Ciudad de México para promover y establecer la igualdad sustantiva con perspectiva de género como política pública, en una ciudad donde los derechos y libertades han sido ejemplo para todo el país. Recibió el documento Mario Velázquez Miranda, consejero del IECM y del secretario Ejecutivo del organismo, Juan Manuel Lucatero, ante quienes Arias Contreras expresó que la capital no se podría entender sin el PRD. La presidenta del PRD destacó que ante el incremento de la violencia contra la mujer y el fracaso que ha representado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se proponen medidas de protección de reacción inmediata, protocolos eficientes de impartición de justicia, capacitación de servidores públicos, restablecimiento de los centros de atención integral de la mujer, entre otras. La plataforma contiene 10 propuestas y temas centrales de atención específica; igualdad sustantiva y perspectiva de género, desarrollo económico sostenible, desarrollo humano inclusivo, seguridad pública y procuración de justicia, gobernabilidad y rendición de cuentas, ciudad del conocimiento, desarrollo sustentable y medio ambiente.

morcora@gmail.com