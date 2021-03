Dos alegres compadres

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿“Romper el pacto” con su compadre Félix Salgado Macedonio para que se convierta en gobernador de Guerrero y así dar protección a las mafias del crimen organizado?

Y es que mire usted. No es que uno sea mal pensado, pero estos politicastros lo obligan a uno a serlo. Porque ya salió el peine y la razón fundamental por la que AMLO no quiere romper el pacto político con su compadre, el impresentable Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual en el caso de cinco mujeres, es porque estamos ante dos alegres compadres. Dos coyotes de la mesma loma, dos politicastros que históricamente han lucrado en la vida política de México. Ninguno de ellos tiene el sello de luchador social, como erróneamente algunos interesados nos han hecho creer.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante la fiscalías de Guerrero y la General de la República, Félix Salgado no cuenta con la ética, reputación, probidad, ni integridad y principios que los estatutos del partido Morena exigen para ser candidato a algún puesto de elección popular. Y porque esa candidatura se ha convertido en una papa caliente para su compadre, el Presidente de la República, quien de manera furibunda reacciona cada vez que le tocan ese vals y lo sostiene contra viento y marea, a pesar de las sonoras protestas, de diputadas, senadoras y mujeres morenistas, las que por cierto parecen ya haber colmado la paciencia de AMLO, quien el pasado 18 de febrero trono y les dijo: “Ya chole con campañas mediáticas”.

El “ya chole”, “rompe el pacto” y “un violador no será gobernador”, son 3 términos entre los cuales se ubica el epicentro de lo que es ese tornado político, pues según AMLO los términos “romper el pacto” y “un violador no será gobernador”, son términos de importación y porque no son términos originales, para él -AMLO- no son importantes.

¿Sabrá AMLO que la mayoría del origen de las palabras del idioma español no son originarias de México, excepto cuando nos referimos a los nahuatlismos, que figuran en su gran mayoría en el Diccionario Etimológico de los Estados?

Pero, como ya es su costumbre, AMLO le saca al bulto con el término “ya chole”, culpando a la prensa de haberle sacado de contexto la frase. No señor Presidente, sea usted hombrecito, sostenga usted la canasta del producto de la gallina. Es más, ahí están las grabaciones y esas no mienten.

El Presidente dice respetar a cabalidad a las mujeres y culpa a medios de comunicación de enfrentarlo con el movimiento feminista, que ha sido agraviado en México con uno y mil feminicidios por los 4 puntos cardinales de México y sin que el presidente de la república mueva un dedo para poner fin a ese salvajismo feminista que nos exhibe ante el mundo como un México bárbaro.

AMLO ultraja la dignidad de nuestras mujeres y curiosamente, solamente algunos periodistas las defienden. Ocurrió el mismo ultraje a la dignidad femenina que ocurrió cuando Vicente Fox tachó a las mujeres de México como “lavadoras de dos patas”. Ninguno hombre protestó.

El próximo 8 de marzo, se conmemorará el Día Internacional de la Mujer y en caso de que AMLO no retire la candidatura de su compadre al gobierno de Guerrero, las protestas femeninas con la consecuente violencia no se harán esperar. Si AMLO sigue en su empecinamiento furibundo de defender a su compadre, que es un hecho que ultraja la dignidad de todas las mujeres mexicanas, no hay duda de que AMLO y su partido Morena tendrán que restaran una gubernatura en las próximas elecciones del 6 de junio.

info@agenciamn.com