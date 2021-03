Estrenan teatro al aire libre con sana distancia y protocolos

Cena, teatro, música, todo por 650 pesos por persona

A partir del 13 de marzo, Sandra Quiroz y Pedro Sicard presentarán “No molestar en horas de adulterio”, con la que se reabrirá Alessa Café, espacio cultural y gastronómico en Satélite, Naucalpan

Una pandemia después, dos actores se unen para revivir al teatro: Sandra Quiroz y Pedro Sicard estrenan el 13 de marzo la obra “No molestar en horas de adulterio”, con la que se reabrirá Alessa Café, espacio cultural y gastronómico que desde hace casi un lustro anima la escena del entretenimiento en la zona norte de la Ciudad de México.

“Estoy convencida de que estamos reescribiendo la Historia del teatro”, dice la actriz Sandra Quiroz. “Historia” con mayúscula porque, explica, la pandemia ha golpeado tan duro al teatro que “no sabemos qué o cómo va a sobrevivir”.

“Es un episodio inédito para el teatro, extraordinario, nunca antes en ninguna época habíamos estado un año en cierre. Yo estaba en la obra ‘Toc Toc’ cuando comenzó la pandemia. Cerramos el 16 de marzo”, recuerda la actriz.

Así que justo un año después regresa a escena con esta obra que se centra, con un tono de comedia dramática, en una pareja que cede a la tentación de la infidelidad.

“Los personajes exploran esa sensación de agobio en el matrimonio y de cómo a veces buscamos respirar un poco y sentirnos vivos a través de la conquista de un desconocido, de encontrarnos en estas fantasías mentales que nos hacen revivir y renacer”, dice Sandra.

No deja de ser una feliz coincidencia que, efectivamente, Sandra Quiroz no se conocía con el coprotagonista de la obra. “Nunca me había tocado trabajar con Pedro Sicard, no lo conocía; y debo decir que ha sido una experiencia maravillosa, es un actor con un gran talento y con una disposición increíble”.

Alessa Café se ubica en el corazón de Ciudad Satélite, en Naucalpan, y es un concepto que innovó con una propuesta en la que su público, al entrar en el foro, se siente transportado al bucólico ambiente toscano. Además ofrece una combinación de teatro, ópera, música y gastronomía: al mismo tiempo, sus clientes disfrutan de un espectáculo y pueden cenar.

En este caso, “No molestar en horas de adulterio” se presenta en combinación con una cena que asegura la satisfacción de los espectadores. Omar Baduy, el creador de Alessa Café describe lo que se podrá vivir todos los sábados a partir del 13 de marzo.

“La obra tiene una duración de 35 minutos aproximadamente; desde una hora antes, el público podrá estar sentado a su mesa disfrutando de la cena. De este modo, para la hora del postre estarán todos listos para mirar la obra sin la necesidad de ser interrumpidos por los meseros”.

“Es un regalo, un obsequio que damos a nuestro público; cena, teatro, música, todo por el mismo costo del boleto de 650 pesos por persona”, explica Baduy, quien con esta propuesta repite la fórmula que ya dio resultados anteriormente con un espectáculo de ópera.