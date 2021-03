Edgar Estrada desnudará el alma de los autores de Océano en “La Cita”

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

A partir del 10 de marzo a las 8 pm y todos los miércoles

en las cuentas de Facebook y YouTube de @oceanomexico

Será una charla para conocerlos más allá de las letras, más allá de la literatura, más allá de lo que escriben

El reconocido escritor y periodista tendrá como madrina en su primer programa a la brillante Juana Inés Dehesa, autora de libros como “¡Ping!”, “Treintona, soltera y fantástica”, entre muchas más

Si a alguien al que se le tiene que aprender como profesionista y por su calidad humana es al escritor y periodista Edgar Estrada, quien con 22 años de trayectoria le da un giro a su carrera, ya que a partir del 10 de marzo en punto de las 8 pm y todos los miércoles tendremos “La Cita” con él y con cada uno de sus destacados invitados en las cuentas de Facebook y YouTube de @oceanomexico (Editorial Océano de México).

En una entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN reveló que su madrina de “La Cita” es la novelista, ensayista, editora y comunicadora Juana Inés Dehesa, autora de libros como “Treintona, soltera y fantástica”, “¡Ping!”, “Rebel Dol”, entre muchas obras más. “Una gran autora que en su libro ‘¡Ping!’ habla de las mujeres empoderadas, las mujeres que salen día a día a luchar, a conquistar al mundo, lo hace de una manera agradable y divertida, nos desmenuza fibras que podemos encontrar de nosotros o de alguien cercano en estas novelas. Como recordaremos su obra ‘Treintona, soltera y fantástica’ se llevó a la pantalla grande con Barbara Mori y tendrá muchas cosas que contarnos este miércoles 10 de marzo a las 8 pm en ‘La Cita’, a través las redes sociales de @oceanomexico en Facebook y YouTube.

“Es un buen momento para acercar a los lectores, a los libros y también para que la gente que no sea muy asidua a los libros se acerque más a ellos, finalmente los libros y sus autores nos nutren de conocimiento, nos dan plática de sobremesa y nos abren los ojos en muchos otros temas. ‘La Cita’ que vamos a tener con los autores y con el público será a partir de este 10 de marzo y todos los miércoles a las 8 de la noche. Y justamente son estas citas de los libros de donde vamos a partir para entrevistar a los autores, pero más que una entrevista será una charla para conocerlos más allá de las letras, más allá de la literatura, más allá de lo que escriben, conocerlos como esos seres humanos que también son frágiles y vulnerables, que también sienten y que reconocen otras cosas que no solamente tiene que ver con la literatura, así es que vamos a ‘desnudar’ el alma de todos los que hacen letras”, expresa el orgullosamente egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

Desde este espacio una felicitación a Editorial Océano de México por haber puesto sus ojos en Edgar Estrada, a quien actualmente vemos con su sección de “Escenarios” en el noticiero de Luisa Cantú de 1 a 3 pm, a través de La Octava, el canal de televisión abierta de Grupo Radio Centro, donde es también coordinador de talento de “Entrometidos” con Janette Chao y Juan José Ulloa, así como realizador de cápsulas especiales para “La Octava de Parranda” con Jorge “Coque” Muñiz, y creador de cápsulas culturales del noticiero estelar de Rubén Luengas y “Vida y obra” para Jesús Escobar.

ENRIQUECEDORAS CHARLAS QUE

DURARÁN ENTRE CINCO Y DIEZ MINUTOS

“Agradezco a Rosie Martínez y Alexis Jiménez Calderón por todo el apoyo que me han dado de Editorial Océano de México, que una gran casa en materia de literatura; me han acogido, me han abrazado y estoy muy contento con mi nueva casa Editorial Océano de México”.

Una de las maravillas de las redes sociales es que ponen al alcance de la mano lo que se publica porque si bien “La Cita” será todos los miércoles a las 8 pm, el público que quiera volver a ver la conversación o que no se pudo conectar en ese momento lo podrá ver a cualquier hora y día, ya que los títulos se quedan guardados y por supuesto compartir el link para que todos tengamos “La Cita”.

Las conversaciones que hará Edgar Estrada con los autores de “Editorial Océano de México” serán cápsulas entre cinco y diez minutos, serán conversaciones breves, pero sustanciosas. De entrada, será una temporada de 12 programas que inicia con Juana Inés Dehesa “hay que recordar que Editorial Océano de México tiene una cantidad inmensa de recomendaciones para niños, adultos, de novela, novela gráfica, etcétera. Recientemente platicaba con Richard Zela, que tiene un libro muy interesante ‘Cosas que nunca cambian’, un gran ilustrador gráfico. Recordando también a la experta en imagen, en diseño de imagen Gisela Méndez, que tiene dos libros acerca de la imagen de hombres y mujeres, así que tenemos ‘La Cita” para todos los gustos porque es importante la diversidad en la literatura”, dice Edgar Estrada con esa gran sonrisa que le caracteriza.

Este talentoso y admirable escritor y periodista siempre tiene un proyecto en puerta, es tan creativo que ni la pandemia lo detiene, ese trabajo arduo que realiza diariamente desde hace más de dos décadas se lo debe a su mamá Alma Rosa Rivas y a sus abuelos Miguel Estrada y Genoveva Bravo, quienes con el ejemplo le enseñaron a luchar, a ser disciplinado y a que todo se puede lograr si se trabaja en los sueños.

SUS ABUELOS LE ENSEÑARON ESTAR SIEMPRE CON LA FRENTE EN ALTO

“A mi mamá y mis abuelos les dedico todo mis logros porque ellos fueron mi base, quienes formaron el hombre que soy gracias a la educación que me dieron desde muy pequeño. Mis abuelos fueron dos personas que trabajaron toda, toda su vida, desde que tengo uso de razón, ellos siempre hablaban de sus trabajos. Mi abuelo venía del barrio bravo de Tepito y conoció a gente como ‘Cantinflas’, de quien siempre me decía que ayudaba a la gente. Mi abuelo poco a poco tuvo varios empleos y siempre lo vi trabajando, él tuvo poliomielitis y uno de sus pies se deformó, pero nunca se hizo menos, nadaba, se aventaba clavados del trampolín más grande y la gente se asombraba y esas cosas me hicieron ver siempre hacia adelante, estar siempre con la frente en alto, trabajando mirando lo que me gusta y muestra de ello es que aquí estamos. Mis abuelos ya dejaron de estar conmigo”, expresa con gran nostalgia y suspiro.

—A través de las cápsulas de “La Cita” que durarán entre cinco y diez minutos, el público se nutrirá a través de estas enriquecedoras charlas con los autores de Editorial Océano de México.

Serán conversaciones entretenidas y demasiado ágiles. El concepto es iniciar con una cita del autor del libro, de ahí partimos para hablar de la obra y de ahí nos vamos con otros temas. El público no se imaginará que podrá, por ejemplo, escuchar a Juana Inés Dehesa hablar de política, de lo que está pasando en la sociedad, pero también podremos hablar de comida, de cosas que le gusten, habrá muchos temas que girarán alrededor de “La Cita”.

—Qué te dejó conversar con una mujer tan brillante como Juana Inés Dehesa, tu madrina de “La Cita”?

No dormirnos en nuestros laureles, seguir siempre adelante por nuestros sueños, evolucionar con nuestro entorno y no quedarnos estancados.

—Sería interesante que conforme se presenten varias temporadas de “La Cita”, Editorial Océano de México hiciera una recopilación de todas tus conversaciones y las publicara en un libro.

Estaría muy interesante porque hay muchas citas que seguramente nos van a dejar cosas importantes de todos estos escritores que vamos a conocer, el otro modo de la visión que tenemos de ellos, así es que sería muy interesante hacer una recopilación para que lo tomen en cuenta nuestros amigos de Editorial Océano de México.

EL COQUETEO ENTRE EDITORIAL OCÉANO DE MÉXICO Y EDGAR ESTRADA

—¿Se destaparán secretos en “La Cita?

Sí, hubo una charla con alguien que estuvo a punto de derramar lágrimas, no voy a decir quién para que estén muy pendientes, habrá cosas muy personales, pero sin meternos en cuestión de la vida privada donde no nos corresponde estar, pero sí conocerlos desde otro punto de vista.

—Cómo se da “La Cita” entre Editorial Océano de México y Edgar Estrada.

Fue un coqueteo mutuo y finalmente se da esta dupla de la que estoy muy contento, muy agradecido con Rosie Martínez y Alexis Jiménez Calderón, estamos formando un equipo muy bonito y el resultado va a estar a partir de este miércoles 10 de marzo en punto de las 8 pm en el primer episodio de “La Cita”.

—¿Cuáles son los libros que has leído recientemente?

“Cosas que nunca cambian”, de Richard Zela, un libro que me gustó mucho porque combina el mundo de los zombies con las tradiciones mexicanas, es un extraordinario ilustrador gráfico, es un libro que lees en media hora y en el cual te empiezas a imaginar una película con todas las situaciones que estás viendo, aparecen platillos como los tacos de canasta, el pan de muerto, los tamales, etcétera, es un libro muy mexicano.

También me encantó “¡Ping!”, de Juana Inés Dehesa, es un libro que lo empiezas a leer y se te va como agua entre las manos porque empiezas a crear la imagen como si lo estuvieras viendo en una serie o película.

TIENE TODO EL RESPALDO DE LA TELEVISORA “LA OCTAVA”

—Los libros han sido grandes compañeros en esta pandemia y sobre todo los libros digitales tuvieron un gran auge.

Recuerdo que cuando iniciaba mi carrera, al usar el Metro veía a muchas personas con su libro y no lo soltaban, lo iban leyendo en todo el trayecto, bueno, había hasta gente que caminaba leyendo y hoy, la gente se ha acercado mucho a los libros digitales.

—¿Quiénes son tus autores favoritos?

Carlos Fuentes, puedo leer “Aura” una y mil veces; también Franz Kafka con “La Metamorfosis”. Es importante acercarnos a los libros porque hay para todos los gustos y edades.

—Cómo ha sido el apoyo de la televisora “La Octava” para que colabores también con Editorial Océano de México?

Me siento muy orgulloso de trabajar con este canal de televisión de Grupo Radio Centro, empresa con la que tengo dos décadas de trabajar, ha sido mi escuela, mi todo. Cuando Grupo Radio Centro abrió “La Octava” fui de los primeros que estuvo en este canal y aquí sigo afortunadamente, aprendiendo, conviviendo día a día, con muchas actividades frente al micrófono, frente a la cámara, haciendo otras cosas en producción y he recibido todo el apoyo. Estar ahora también con Editorial Océano de México es completamente distinto a lo que hago en La Octava, es una actividad que también me va a enriquecer y que también se complementa con todo lo que hago y que no interfiere una cosa con la otra.

PRONTO VEREMOS SU CUARTA OBRA ESCRITA PARA TEATRO: “REGÁLAME UN SUSPIRO”, DEDICADA A SU ABUELA, QUE MURIÓ DE ALZHEIMER

—Trabajar en los medios de comunicación no es fácil, ¿cómo mantenerse vigente después de más de 20 años de trayectoria profesional?

Lo importante es renovarse, crecer a la par, a mí siempre me ha gustado trazar metas, que los sueños se cristalicen, no ver cosas imposibles, por eso mi cita favorita “las metas son sueños con fecha para convertirse en realidad” porque vamos para allá.

He hecho periodismo televisivo, radiofónico y escrito; he hecho textos para obras de teatro; en su momento encabecé la sección de espectáculos para la estación de radio “Éxitos 939 FM”, en Los Ángeles, California, que fue propiedad Grupo Radio Centro; me encanta renovarme, no quedarme estancado.

—A qué hora duermes.

De cuatro a cinco horas entre semana, pero los fines de semana duermo 15 horas seguidas.

—Eres autor de las obras teatrales “Desde el corazón”, “Un alma para mi pena” y “Sashimi de Sirena”, que se presentaron como la trilogía “Alma, cuerpo y corazón” en las Noches de Museo Online del Museo Archivo de la Fotografía, el año pasado. ¿Tienes en puerta otro texto para representarlo en teatro?

Sí, está prácticamente terminado, es una historia muy bella, se llama “Regálame un suspiro”, es un monólogo escrito para la actriz y querida amiga Thelma Dorantes, es un monólogo en donde el viento nos va a contar una historia de amor que inició en la época de la Revolución. El viento tiene Alzheimer, el viento está olvidando todo y solo recuerda esta historia porque es una historia que se le quedó grabada en el corazón es regalo para mí y para mi abuela que falleció de Alzheimer.

—Algo que desees agregar.

Agradecer públicamente el cariño. Es importante acercarnos en estos momentos a nuestros seres queridos, no soltarnos de la mano porque en algún momento se van a ir.

Y por supuesto, los espero en “La Cita” a partir de este miércoles 10 de marzo y todos los miércoles a las 8 pm por las redes sociales de @oceanomexico en Facebook y YouTube. Hay que acercarnos a la lectura, hay que acercarnos a los escritores.

Y digo hasta pronto con la frase que durante 13 años dije en mi programa Noches de Red: “Las metas son sueños con una fecha para convertirse en realidad”.

¡Gracias Edgar Estrada por esta charla!