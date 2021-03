Hay detenidos por actos violentos del lunes, pero…

No es muy agradable para un periodista hacer una rectificación acerca de lo escrito y publicado, pero en este caso hago una excepción porque me resulta satisfactorio reconocer que me equivoqué al advertir que a pesar de la evidente presencia de provocadores en las marchas por el Día Internacional de la Mujer, las autoridades capitalinas no habían aprehendido, ni mucho menos consignado, a nadie.

La satisfacción tampoco es tan grande, pues apenas son cuatro los detenidos y por los informes oficiales de inicio indican que los detenidos no tendrán un castigo severo ni servirán de eslabón para llegar a los supuestos patrocinadores o instigadores de la violencia.

La única posibilidad de llegar a presuntos conspiradores radica en el hecho de que dos de los detenidos son mencionados en los informes oficiales del gobierno y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como “servidores públicos” en funciones de escoltas, lo cual podría llevar a confirmar las sospechas de que hay personas u organizaciones interesadas en crear o acrecentar los conflictos sociales.

Pero también podría resultar que los hechos violentos y la aprehensión de los dos guardaespaldas fuera motivo para nulificar a un personaje incómodo.

Esto porque, de acuerdo con los informes oficiales, los escoltas están al servicio de la abogada independiente Ana Katiria Suárez, quien se hizo famosa por un caso de defensa de la equidad de género, el de Yakiri Rubí Rubio, quien había sido secuestrada, golpeada, violada y apuñalada. En su intento por defenderse mató a uno de sus agresores y en vez de ser considerada víctima, fue acusada de homicidio y encarcelada.

Según un relato que publicó María Scherer en El Financiero, Ana Katiria dijo que no lo pensó, asumió la defensa de Yakiri y al final logró una sentencia absolutoria.

De esa experiencia nació el libro En legítima defensa; Yakiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal y creó la asociación Voces Humanizando la Justicia, “con el propósito de conectar la psicología con el derecho penal, porque creo que hay que observar al ser humano más allá del tema jurídico”.

El caso, además, “me forjó como defensora de género”, relató la abogada Suárez, quien no sólo sacó un libro, sino también la convirtió en víctima, pues durante y después del juicio sufrió atentados y amenazas de muerte, por lo cual la Secretaría de Gobernación le asignó escoltas.

Esos escoltas, según el gobierno capitalino, fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando guardaban dos escudos de las policías del cuerpo Atenea en la cajuela de un auto particular.

El informe inicial no la menciona, pero también estaba la abogada Suárez, quien no fue detenida, pero sí sus guardianes, a pesar de que se identificaron como agentes federales y justificaron la portación de armas, lo cual luego resultó en uno de los presuntos delitos que se les imputan.

La abogada denunció de inmediato lo ocurrido a los medios de comunicación. Según nota de Alejandra Rodríguez, en El Financiero, Suárez relató:

“Landín y Rocha (apellidos de los guardaespaldas) se identificaron, les dijeron que eran federales y en cuanto eso les dijeron, bajaron a Rocha, lo desarmaron y empezaron a amedrentarnos y empezaron a llegar más y más y más policías. Vinieron camiones con mujeres policías a rodearnos, nos trataron de detener a mi hermana, a mí y a todas. Un grupo de mujeres nos protegió, se llevaron el coche de la escolta”.

Ayer, en conferencia de prensa en la que se manifestó justamente indignada por los actos de violencia durante las protestas femeninas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se quejó de que la abogada y luchadora feminista hubiese acudido a la marcha acompañada de hombres armados.

“Sí, yo respeto mucho el trabajo de ella. No, no… Pero lo que no creo que sea correcto caminar con escoltas que traen pistolas nueve milímetros, ¿o ustedes sí creen eso? ¿O creen que es correcto que se hayan robado escudos de la policía y que los hayan metido a su cajuela? Porque yo vi el video hoy en la mañana, lo va a presentar la Fiscalía, ¿o qué eso sí se vale, aunque seas defensora de Derechos Humanos?”

Agregó: “respeto mucho su trabajo y que bueno que haya defensoras de Derechos Humanos, que cuiden a las mujeres; pero una cosa es eso y otra cosa es tener un escolta armado en una manifestación pacífica, supuestamente, ¿no?, donde no hay uso de la fuerza por parte de la policía, y otra cosa muy distinta es robarse escudos de la policía y guardarlos en la cajuela”.

“Claro que tiene que revisarse la manera en que hubo la detención de estos escoltas, pero ella tiene que explicar qué hacía con escudos de la policía en su vehículo. Porque una cosa es ser defensora de Derechos Humanos y otra es robarse escudos de la policía y también tienen que explicar por qué había gente armada en la manifestación”, dijo la mandataria.

Es de esperar que no resulten “chivos expiatorios”

Por cierto, Sheinbaum también hizo referencia a la injustificada aprehensión de cuatro compañeras fotoperiodistas por policías dentro de la estación del Metro Hidalgo, cuando tomaban imágenes de pintas dentro de las instalaciones a cargo de mujeres de un grupo radical, ninguna de las cuales fue interceptada por los agentes del orden.

La jefa de Gobierno informó que por esa acción fue destituido el director general de la Policía Bancaria Industrial, José Arturo Blanco Hernández.

Se tomó en cuenta que ese fue el mando que dio la instrucción de detener a las mujeres, por lo que fue suspendido, además de que se abrió una carpeta de investigación.

Es de esperar que la remoción del comandante policiaco esté justificada por mala actuación y no haya sido pretexto para remover a un elemento incómodo.

El que sí aprovechó para justificar la inacción de su gobierno fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien defendió la valla colocada frente a Palacio Nacional y en parte del Zócalo en Ciudad de México y además revivió su denuncia de que las manifestaciones femeninas son manipuladas.

Sostuvo que los principales indignados detrás de las marchas del 8M son sus opositores disfrazados de feministas.

“Antes no había esas protestas, empezaron con nuestro gobierno porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse contra el gobierno, es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaba a saquear”, expresó el mandatario.

Con pretexto de la austeridad, se recortaron

programas para las mujeres, denuncia el PRI

El gobierno federal encabezado por Morena eliminó más de 20 programas que beneficiaban a las mujeres, a fin de contar con recursos para repartir entre la gente y obtener una rentabilidad electoral, afirmó la Secretaria General del PRI, Carolina Viggiano.

Al comentar las marchas del lunes y la inconformidad de las mujeres, la líder priista dijo que millones de mujeres mexicanas se han visto afectadas, porque el dinero fue enviado a programas de subsidio.

En particular, Viggiano Austria mencionó que el gobierno morenista canceló las estancias infantiles, el Seguro Popular, el programa Prospera, los espacios para mujeres agredidas y se les disminuyeron recursos al sector salud y educativo.

La política hidalguense explicó que en los gobiernos del PRI lo que se hacía, a través de Prospera, era corresponsabilidad, para que los niños y las mujeres fueran a revisión médica y proteger su salud para que recibieran el apoyo del programa.

“Hoy qué les piden: si votas por Morena tienes esto; si no votas por Morena, te lo voy a quitar”, denunció Viggiano, quien acusó al partido en el gobierno de manejar “un discurso perverso”.

Denunció que Morena roba dos veces, porque no licita el 80 por ciento de los contratos del gobierno federal y los asigna a los amigos, directamente. Además, continuó, Morena roba porque improvisa, porque no tiene experiencia, porque no sabe.

“Por eso quiere desaparecer el INAI, porque no quiere transparencia”, pues ya se acabaron todos los ahorros para enfrentar una crisis, así como los fondos de los fideicomisos.

Explicó que por eso, la alianza con el PAN y el PRD. “Nuestra alianza no es ideológica, es política y es para rescatar a este país, de una forma que nos dé certeza y que no seamos una vergüenza internacional”, ya que, de continuar con las ocurrencias de Morena, la situación se va a poner peor.

