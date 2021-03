Familia de Isela Vega no la quiso sepultar junto a Jorge Negrete; murió de cáncer en el pulmón

Qué tiempos tan difíciles se ha vivido en el mundo, muchas muertes, ya sea por COVID-19 o por otras causas, recientemente en el mundo de espectáculos nos enteramos del deceso de Ricardo González “Cepillín” y ahora de la actriz Isela Vega, quien murió a los 81 años de edad por un cáncer en el pulmón que se convirtió en metástasis.

La nieta de Isela Vega, hija de Arturo Vázquez, fruto de la relación que la actriz tuvo con el cantante Alberto Vázquez, confirmó que su abuela murió a causa del cáncer que padecía y compartió cómo fueron sus últimas horas de vida.

“Desde enero la hemos visto decaer en salud, bueno, ya desde antes, pero no nos imaginamos que pudiera ser lo que nos dijeron, que fue cáncer… Nos dieron la noticia que tenía cáncer en el pulmón originalmente, esto nos cayó super fuerte, de golpe a todos, fue algo muy duro. Luego estuvo asistiendo a radiaciones porque tuvo metástasis, se le fue a la cabeza, luego a la cadera, tuvo dolores, la ingresamos a urgencias dos veces”.

Su hijo Arturo Vázquez es fruto del matrimonio que mantuvo con el famoso cantante mexicano Alberto Vázquez. También tuvo una hija de nombre Shaula, fruto de una relación con el actor Jorge Luke.

SU FAMILIA PENSÓ QUE SE TRATABA DE UN PROBLEMA

NEURONAL, PERO DESPUÉS DESCUBRIERON QUE ERA CÁNCER

En cuanto Isela Vega comenzó a sentirse mal, Tania y su papá fueron por ella a Acapulco, Guerrero, para trasladarla a la Ciudad de México. Vázquez comentó que su familia primero pensó que se trataba de un problema neuronal, pero después descubrieron que era cáncer.

Su hijo Arturo Vázquez dijo que lo más probable es que su mamá sea cremada, pues no cuentan con un lugar para sepultarla ya que su muerte fue repentina. Arturo Vázquez señaló que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tiene un lugar reservado para su madre junto a Jorge Negrete, en el Panteón Jardín; sin embargo, dijo que su madre no estaría contenta al descansar junto al cantante.

“No sé si le hubiera gustado estar con estas personalidades, machos todos ellos ¿verdad?”, sentenció.

SU ÚLTIMA VOLUNTAD

El hijo de Isela Vega reveló que la última voluntad de Isela Vega era grabar una película con Alejandro González Iñarritú, cineasta con el que entabló contacto a inicios de 2021.

Se sabe que la actriz ya había visto todo lo relacionado con el vestuario que su personaje usaría en dicha producción, pero no se tienen mayores detalles del proyecto.

Isela Vega nació en Hermosillo, Sonora en 1939. Su padre fue Arturo Vega y su madre María Durazo, ambos oriundos de Sonora.

En 1957, cuando tenía 18 años de edad, fue Princesa del Carnaval de Hermosillo, esto le abre las puertas para iniciarse en el mundo del modelaje, por lo que viaja a Estados Unidos para estudiar inglés y modelaje.

Durante algún tiempo canta boleros y canciones de los Beatles en bares de la ciudad de México, como el Impala del hotel Regis, el Hilton y el Terraza casino, entre otros, después participa como modelo del programa Max Factor Hollywood en 1959, mientras toma clases de actuación. Al año siguiente salta a la pantalla grande con un papel en la cinta “Verano violento” (1960) junto a Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo.

Su debut en teatro es en la misma época con la comedia “Una viuda y sus millones”, de Alfonso Anaya, en el Teatro Venustiano Carranza.

Para 1960, después de varias participaciones en algunas películas mexicanas, se convierte en todo un sex symbol, desde entonces, nunca ha dejado de aparecer en múltiples proyectos de cine, teatro y televisión.

En 1967, llega por fin su primer protagónico en Don Juan 67, al lado del comediante del momento Mauricio Garcés y su carrera empieza a subir como espuma. En 1972 es nominada al Ariel como mejor actriz por el largometraje “Las reglas del juego”, filmada en 1971, con José Alonso, Enrique Rambal y Héctor Suárez, entre otros. El mismo año hace “La cama”, otra de las películas importantes de su carrera.

LA PRIMER LATINA EN APARECER EN LA REVISTA PLAYBOY

En 1974 aparece completamente desnuda en la revista Playboy, en el número de julio de ese año, convirtiéndose en la primera mujer latina en aparecer en la versión norteamericana de la revista.

El mismo año hace su debut en el cine extranjero con la película “The deadly trackers”, pero con el largometraje de Sam Peckinpah “Quiero la cabeza de Alfredo García” logra llamar la atención con su papel de Elita, por el que es nominada al Ariel como mejor actriz. Además con esta cinta incursiona en el terreno musical profesionalmente, al interpretar y escribir “Bennie’s Song”, una de las canciones de la película.

En 1975 recibe por parte de los Golden Globes, la nominación como Mejor Actriz por la película

“Quiero la cabeza de Alfredo García” (Bring Me the Head of Alfredo García) es una película del director estadounidense Sam Peckinpah estrenada en el año 1974. El guión fue de Gordon Dawson y Sam Peckinpah. Fue coproducida por Estados Unidos y México.

En 1977 filma “La viuda negra”, de Arturo Ripstein, compartiendo créditos con Mario Almada. Su actuación en esta película la hace ganadora del Ariel a mejor actriz. En 1986, prueba una nueva faceta del cine: la dirección, la producción y la escritura, con su película “Los amantes del señor de la noche”.

En 1999 actúa en la comedia política “La ley de Herodes”, con Damián Alcázar y Pedro Armendáriz Jr.

Para el 2004, se integra al elenco de la cinta “Puños rosa”, con Jesús Ochoa y Cecilia Suárez.

En 2006 se une al proyecto de la película “Mujer alabastrina”, compartiendo créditos con Ana Claudia Talancón.

2007 es el año que marca su regreso a las telenovelas con una participación especial en el melodrama, “Pasión”.

En 2008, aparece en un capítulo de la serie “Mujeres asesinas” titulado “Margarita, ponzoñosa” dando vida a Margarita Rascón, para el mismo año, aparece en otros proyectos cinematográficos como “Crepúsculo rojo”, “Crónicas chilangas”, “Amar” y “El muro de al lado”.

En 2009, actúa en la película “Amar”, donde interpreta el papel de Concha, junto a Xavier López “Chabelo”, Benito en la película, formando parte de las parejas protagónicas del film mexicano.

También en este año, tiene una actuación especial en la película “Arráncame la vida “y se integra al elenco de la serie “Terminales” junto a Alfonso Herrera y en ambos proyectos, al lado de la actriz Ana Claudia Talancón.

En el 2010 regresa a la televisión con la telenovela juvenil “Niña de mi corazón” al lado de Paulina Goto y Erick Elías.

En el 2014 interpreta a Doña Eloísa Ángeles en la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”, donde compartió créditos con Livia Brito y José Ron.

En 2017 la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le concede el Ariel de Oro por trayectoria en más de cincuenta años de presencia en el medio cinematográfico.

En el 2018 se integra al elenco estelar de la telenovela juvenil “LIKE”, compartiendo escenas con un elenco de jóvenes actores.

En 2020 realiza una extraordinaria participación en la exitosa serie producida por Netflix y dirigida por Manolo Caro, en “La Casa de las Flores”, en el papel de Victoria Aguirre.

Entre telenovelas y películas, ha participado en más de 90 producciones, tanto mexicanas y estadounidenses como brasileñas, argentinas, australianas e inglesas.

Cuenta con cinco premios Arieles incluyendo el de Oro otorgado en el 2017.