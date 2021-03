Desmienten “cifras alegres” sobre llegada de springbreakers

José Luis Montañez

Han arribado a Cancún no más de 5 mil jóvenes: empresario Abelardo Vara Rivera

Aunque la temporada de springbreakers no ha terminado, el ex presidente del sector hotelero de Cancún, Abelardo Vara Rivera, desmintió las declaraciones de algunas autoridades del sector turístico en torno al número de los jóvenes turistas norteamericanos que han llegado a Cancún.

Pues afirmó que no se deben dar “cifras alegres” con esta situación de la pandemia “en este período habrían llegado a este polo turístico no más de 5 mil jóvenes estadounidenses, una cifra muy por debajo de los 15 o 20 mil que han estado mencionando las autoridades”, señaló.

Incluso algunos afirmaron que ya habían llegado 12 mil de los 15 mil esperados, lo cual, el empresario afirma que es una mentira y cuya opinión es respaldada por empresarios del sector, quienes no ven reflejada la supuesta llegada de turistas en los negocios.

Vara Rivera afirmó que hay personas que “son buenas para ser positivas siempre y decir cosas que no son; cuando se sabe que la economía mundial colapsó, aunado a que los padres de esos muchachos no los quieren arriesgar a que se contagien por viajar a otro país”.

Agregó que “la verdad es que siempre, en mis opiniones, trato de ser más aterrizado y realista. Cuando me preguntaron acerca de los springbreakers, opiné que no iban a venir tantos jóvenes estudiantes de Estados Unidos por la cuestión de la pandemia y porque su economía no está bien, igual que la de todos. No debemos crear falsas expectativas”, refirió.

El empresario hotelero y presidente del Grupo Cancún, opinó que los que sí pudieran llegar en cierto porcentaje serían los llamados summerbreakers, que son jóvenes que ya tienen la mayoría de edad, pero que de igual manera, serán en cantidades muy por debajo a las que se tenían en 2019.

Del mismo modo, opinó que no había ningún motivo para esperanzarse de la llegada del springbreak, cuyo arribo ha sido muy gris “se aprecia en la zona de discotecas, que no está a reventar como en antaño, así como la total ausencia de las fiestas en las playas con diversos artistas y reconocidos DJ´s que son traídos específicamente para el entretenimiento de estos jóvenes vacacionistas. No han venido y no sabemos si lo harán, porque las condiciones no son óptimas en cuestión de economía para ellos, no hay esperanza de que ese segmento salve las ocupaciones de Cancún durante el presente mes de marzo”, concluyó.

El turismo estadounidense sigue siendo nuestro mejor mercado

La Secretaría de Turismo estatal informó que durante 2020 el número de pasajeros que arribó vía aérea, de enero a diciembre, fue de seis millones 123 mil 689, cifra menor en un 52 por ciento, respecto al año 2019.

Los pasajeros internacionales disminuyeron un 58.19 por ciento, mientras que el turismo doméstico cayó en un 40.98 por ciento, mientras que las ciudades que manifestaron la mayor participación de visitantes fueron los destinos de: Dallas, Houston, Chicago, Atlanta, Nueva York y Toronto.

Los mercados que tuvieron la menor caída fueron: Estados Unidos con 48.88 por ciento y Canadá con 59.89 por ciento y los más afectados fueron el inglés con 86.52 por ciento y el mercado español con 83.92 por ciento.

Los porcentajes de ocupación en 2020, datos preliminares son de 38 por ciento en Cancún, 34.4 en Cozumel, 17. 9 en Isla Mujeres y 32.7 de ocupación general en la Riviera Maya.

En lo que respecta a las visitas a las zonas arqueológicas de Quintana Roo, el año pasado cayó en un 69.3 por ciento, al registrar un total de 979 mil 381 visitantes

Prevén ocupación superior al 50% en Semana Santa

Luego de que se diera a conocer que Quintana Roo alcanzó el 82% de recuperación turística, en el marco de la nueva normalidad, el director del Consejo de Promoción Turística (CPTQ), Darío Flota Ocampo, prevé que alcancen niveles de ocupación hotelera por arriba del 50% en Semana Santa.

Y es que, aunque se espera que el turismo europeo y estadounidense no llegue en grandes cantidades, a razón de las restricciones en sus respectivas naciones “Con la llegada especialmente del turismo nacional vamos a ver un auge en muchos de los destinos del norte y sur del estado”, anticipó.

No obstante, reconoció que no se podrán alcanzar las cifras de 2019 “porque el turismo sudamericano, europeo y el mismo norteamericano no estarán llegando en gran cantidad por las restricciones de viajes por el tema de la pandemia”. Hay que recordar que esos segmentos sumados al turismo nacional, lograron cifras superiores al 90% en 2019 y años anteriores.

Asimismo, destacó que durante marzo se continuarán recuperando vuelos y conexiones con el Caribe mexicano, luego de que se restableció la conexión aérea con España con el vuelo de Iberojet. “el pasado domingo inició operación la compañía aérea Frontier con cuatro vuelos a la semana en la ruta Cancún-Miami y para este jueves se reinicia el vuelo diario de Houston a Cozumel y otro más de Phoenix a Cancún, así como el próximo sábado estará llegando un nuevo vuelo Cincinnati a Cancún de manera semanal, mientras que para fin de mes otro vuelo de Lisboa a Cancún de la aerolínea TAP” adelantó.

Alerta de EU no afectará llegada de viajeros

Darío Flota agregó que no prevén ninguna afectación en cuanto a la llegada del turismo norteamericano, aún con la alerta que emitió esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos de seguridad y salud para que sus ciudadanos eviten viajar a México durante la Semana Santa “no hay ningún cambio en las medidas para viajar a Quintana Roo, que se mantiene en nivel 2 junto con la mayor parte de los países del mundo y solo se recomienda aumentar las precauciones y tener cuidado a los lugares a donde salen los turistas”, destacó.

De igual manera, en materia de salud se continúa en nivel 4 para todo el país, por lo que sólo se advierte del repunte de contagios en algunos estados “Eso no cambió, sigue exactamente igual, no emitió un nuevo aviso de no viajar, sino que lo emitió igual, entonces no vemos una afectación que esto pudiera tener un mayor impacto y por lo tanto no hay ninguna acción a enfrentar esa noticia porque realmente no es una novedad”, enfatizó.

Con respecto al segmento de springbreaker, que son los que normalmente arriban a finales de marzo y principios de abril, destacó que no espera una llegada masiva en esta temporada, pues al no haber clases presenciales, tampoco hay un periodo vacacional como tal, de manera que sólo estiman que lleguen entre 10 y 15 mil turistas de este tipo en esta temporada.

