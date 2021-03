Ciudadanos desconfían de vacunas anti-Covid por difusión de fake news

José Luis Montañez

Son el pan de cada día, entorpeciendo labor para frenar curva de contagios

Lamentablemente, desde que comenzó la contingencia sanitaria por Covid-19, no sólo se tuvo que enfrentar una crisis de salud y otra económica, sino también una en el tenor informativo, pues las redes sociales se saturaron de noticias falsas, las cuales fueron difundidas por la población causando terror y en algunos casos hasta compras de pánico y agresiones sobre el personal médico, entre otras situaciones, que realmente, se pudieron evitar.

A más de un año, de estar conviviendo con este virus, las fake news siguen siendo el pan de cada día, entorpeciendo la labor de las autoridades para frenar la curva de contagios, pero ahora las noticias falsas y amarillistas, apuntan hacía la vacuna anti-Covid, que para bien de todos comenzó a aplicarse en todo el mundo, en sus diferentes variantes, pero algunos se han encargado de desprestigiarla sin fundamentos científicos y valiéndose de la ignorancia de la gente, que ya desconfía y no se la quieren aplicar.

Es así, que mientras unos esperamos con ansias el momento en que se nos permita vacunarnos, la abundancia de desinformación ha hecho disminuir la asistencia de ciudadanos en busca de ser inoculados como sucede en Felipe Carrillo Puerto, zona maya de Quintana Roo, y lo mismo ocurre en otros puntos del país, donde también algunos ciudadanos han manifestado que no se pondrán la vacuna porque no saben qué tiene o de qué está hecha.

Denise Soto Martínez, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 03, en Felipe Carrillo Puerto, indicó que en el primer día de la jornada de vacunación contra Covid-19 se tuvo una gran afluencia, y se cumplió la meta; sin embargo, para el segundo día, el número de adultos mayores en busca de la vacuna disminuyó considerablemente.

“Hemos observado una disminución comparado al primer día de la jornada y es que nos señalan que al parecer se está filtrando información donde dicen que la vacuna no es segura, que les puede traer complicaciones o problemas en su salud”, lo cual hay que recalcar, es completamente falso, pues la vacuna no trae efectos secundarios fuera de los que se podrían presentar con otras vacunas, como dolor en la zona de la inyección o leve dolor de cabeza.

Más de 2 mil 500 han muerto por Covid

Es de vital importancia, difundir la información correcta entorno a la vacunación y no introducir miedo a la población, pues de acuerdo a las autoridades, lograr vacunar a la población de adultos mayores podrá reducir las muertes a causa de este virus en un 80 por ciento, lo cual es un avance serio e importante, si recordamos que más de 2 mil 500 personas han fallecido en Quintana Roo por culpa de esta nueva enfermedad.

Ha sido en redes sociales, principalmente, donde se detectan este tipo de teorías y conspiraciones que advierten sobre el supuesto peligro de la vacuna, pero hay que mencionar hasta el cansancio que son aseveraciones sin sustento científico, falsas, que incluso son sancionadas en sitios como Facebook, donde se modera el flujo de información.

Lamentablemente, aunque Facebook tiene un control sobre ese tipo de publicaciones, las noticias continúan diseminándose entre la población a través de otros medios como WhatsApp y otras plataformas donde es más difícil el control. Es por ello que se recomienda a la población que no compartan información si no tienen certeza de su veracidad.

La doctora indicó que para contrarrestar esta ola de desinformación “se intensificará la promoción de la campaña de vacunación, para que acudan adultos mayores de las comunidades rurales. La vacuna es gratuita y segura, estamos aplicando la vacuna Sinovac y lleva todos los cuidados pues se está manejando con todos los protocolos de seguridad”, concluyó.

Crean alarma en redes sociales por muerte

de adulta mayor en Hidalgo, tras vacunarse

Familiares de María Solís Godínez, adulta mayor de 75 años, denunciaron a través de redes sociales su fallecimiento minutos después de que recibió la vacuna anti-Covid-19 en la localidad Estación de Apulco, en Metepec, Hidalgo.

La mujer, que padecía de presión arterial alta, fue encontrada por sus familiares tirada en el baño, donde le aplicaron la vacuna china Sinovac, la cual es suministrada en la región de Tulancingo y Sierra Otomí-Tepehua.

Su nieta, Fernanda Hernández, compartió el hecho ocurrido el pasado miércoles, pidiendo a las autoridades les entregaran el cuerpo, que fue trasladado a Pachuca. “Queremos velarla en paz y darle una despedida como es debido”, expresó.

En otro mensaje compartido en Facebook, señala:

“Hoy miércoles 10 de marzo falleció mi abuelita materna, la señora María Solís Godínez a causa de una negligencia médica por parte de la enfermera a cargo de su vacunación en la localidad de Estación de Apulco.

“Los administrativos y gente de poder quieren tapar la causa de su muerte, nos han hecho perder el tiempo en esperar una resolución por parte del Ministerio Público de Tulancingo, y es hora que no dan una resolución.

“Hago un llamado a todos para que me ayuden a compartir y que no se lleven el cuerpo de mi abuelita a Pachuca. Queremos velarla en paz y darle una despedida como es debido.

“No dejemos que el gobierno y sus acciones nos quieran poner una venda en los ojos.. Queremos a mi abuelita de regreso y queremos que se sepa. Que las acciones de los involucrados no queden impunes ante la sociedad y se sepa la verdad.

En otro mensaje señala: “Primero que nada, gracias a todos los que compartieron por apoyar a que se sepa esta información. Lamentable, el gobierno de Pachuca ordenó el traslado del cuerpo de mi abuelita, lo manejan como riesgo biológico para tapar sus porquerías de administración.

“Desafortunadamente el mal manejo de instancias como es el MP nos deja mucho que desear. Espero que regresen a mi abue, (aunque lamentablemente veo esto imposible) y no la tomen como simple muestra, porque ella es y fue un gran ser humano, no que estas personas, a las cuales no se les puede llamar por igual.

Hasta los animalitos tienen corazón, no que estas personas…

“Comparto esto tristemente, porque no recibimos la información de todas las acciones tomadas durante el proceso, además de tener un trato hostil por parte de las mismas autoridades, simplemente me queda decir que no es posible que hagan lo que ellos quieran sin avisar a los familiares.

“Enoja el hecho de no ser escuchados y ser tratados con indiferencia, de no tener el consuelo de velar a mi abuelita y simplemente esperar una respuesta entorpecida y estúpida”.

A través de sus redes sociales, la bióloga molecular, Rosely Lemus-Martin, indicó que las autoridades de salud tendrán que evaluar si la mujer contaba con otras condiciones médicas que originaron su fallecimiento y que coinciden con la aplicación de la dosis.

En Hidalgo se mantiene la vacunación en Pachuca con dosis de Pfizer, mientras que en la zona Otomí-Tepehua en las demarcaciones de Huehuetla, Tenango, San Bartolo, Agua Blanca, Metepec y Acaxochitlán, además de Acatlán se aplican las vacunas de Sinovac.

Por su parte, la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de una mujer de la tercera edad, después de recibir la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica Sinovac en la localidad de Estación de Apulco Metepec, sin embargo, indicó que este caso se debe vigilar de cerca y no debe haber motivo de pánico.

Mientras tanto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, indicó en redes sociales que giró la instrucción para investigar la muerte de la mujer y aclarar las causas del “lamentable fallecimiento”.

Reabren escuela pública y ocho privadas

en Quintana Roo, sólo para asesorías

A pesar de la negativa de las autoridades para abrir las escuelas e impartir clases de forma presencial en el marco del semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, algunos colegios insisten en ofrecer a sus alumnos y padres de familia la posibilidad de acudir a los planteles y en este caso, se ha autorizado que una escuela pública de Chetumal y ocho privadas, reabran sus puertas, pero sólo para asesorías personales, en aforos y horarios limitados.

De esta manera, las ocho escuelas particulares en Cancún y una secundaria pública en Chetumal, reactivaron este miércoles labores parciales de manera presencial, bajo la condición del cumplimiento estricto de los protocolos de salud entre alumnos, padres de familia y docentes, tales como el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia, uso de gel antibacterial y lo más importante sanitizar las aulas y no saturarlas de gente.

En el caso de los colegios privados, el regreso se aplica por medio de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA); no obstante, hay que recalcar que la mayoría de los padres de familia optó por no enviar a sus hijos, pues consideran que aún es muy riesgoso que puedan contagiarse de Covid-19.

Aun con la autorización para ofrecer actividades parciales, el regreso a clases no es obligatorio y en este caso, pretende atender únicamente a 30% de la plantilla; sin embargo, sólo lograron arrancar con 10% de su alumnado en las ocho escuelas particulares, a donde asistirán por 40 minutos, dos veces por semana, para asesorías máximo, es decir, que bajo ninguna circunstancia pueden permanecer en los planteles por mas tiempo, ni acudir los días que no les corresponde.

Por otra parte, la secundaria técnica 27 “Rosa María Gutiérrez Eskildsen”, en Chetumal, que en este caso es pública, abrió sólo para brindar asesoría a los alumnos de primer y segundo grados, en este caso el aforo también es limitado y bajo los protocolos más estrictos de prevención sanitaria.

Heriberto Morelos Diego, subdirector del plantel, explicó que la atención es para grupos de máximo 12 alumnos, quienes acuden de tres en tres con los profesores para tener un acompañamiento académico, puesto que notaron la necesidad de que los estudiantes cuenten con una guía profesional a la hora de seguir con su educación a distancia, ya que hay algunos temas en los que presentan muchas dudas y de quedarse con lo que ven en internet o televisión, no logran resolverse.

En ambos casos, el regreso parcial se realizó con todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades educativas y de salud del estado, así como de la Cofepris, quienes estarán al pendiente de que ningún plantel pase por alto las recomendaciones y en caso de hacerlo aplicar las sanciones correspondientes. Las escuelas de nivel básico en Quintana Roo cerraron labores el 23 de marzo de 2020 debido a la pandemia y aún no se tiene una fecha prevista para su retorno en el marco de la nueva normalidad, sin embargo, las autoridades han dicho reiteradamente que esto solo ocurrirá cuando el semáforo esté en color verde.

