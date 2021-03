“Confesiones de mujeres de 30” ofrecerá divertida función en línea

Este sábado 13 de marzo

Lolita Cortés, Ana Karina Guevara y Bricia Orozco protagonizan el montaje

Arturo Arellano

Hay temas, historias y obras de teatro que no pasan de moda, una de ellas es “Confesiones de mujeres de 30”, que a lo largo de los últimos 25 años ha tenido exitosas temporadas y ahora gracias al streaming, sus protagonistas Lolita Cortés, Ana Karina Guevara y Bricia Orozco volverán a hacer de las suyas con una transmisión este 13 de marzo, en la que tendremos el privilegio de revivir la divertida puesta en escena en la comodidad de nuestros hogares.

Bricia Orozoco, en entrevista para DIARIOIMAGEN comentó “la obra siempre recibe comentarios buenos, porque la gente sale contenta, pasan un buen momento, en el que hacen catarsis, tanto mujeres y hombres, ese es el secreto, porque un texto muy bien escrito y obviamente un trabajo en escena, perfectamente cuidado y con mucho amor”.

Aclara que esta es una obra que impacta a todos por igual “aunque las mujeres no necesitemos de la otra parte, para realizarnos o validarnos, no podemos despegarnos de la relación con otros, no solo con hombres, con quien sea, porque debemos tener una identidad amorosa. Cuando se identifica esa relación de amor, los episodios de la convivencia surgen, no importa si es pareja de hombre con mujer o de cualquier preferencia, la obra nos pega a todos como seres humanos”.

Y es que el montaje no solo aborda temas de pareja, sino de sexualidad, de expectativas de vida y de cómo las compartimos con los demás “es verdad que en esta obra, las compartimos las mujeres, pero también son las preocupaciones de los hombres, por la profesión, por la vida, las parejas, el amor, son emociones que se extiende a todo tipo de personas”.

Asimismo, aclaró que “la obra no es en sí una historia lineal, con principio desarrollo y fin, son más bien monólogos, diálogos, en los que cada una representa a diferentes mujeres, la súper insegura, la segura y empoderada, pero con momentos de debilidad, la que platica su vida cotidiana con su hijo, otra que va errando en sus elecciones, de cuando empiezas a andar con alguien que no es lo mejor. Son diferentes mujeres planteando sus experiencias y la óptica de la vida”.

No obstante, afirma que “todo se plantea de una forma cómica, nos reímos unas de otras, nos azotamos, nos arrastramos en el piso, es chistoso permitirnos reírnos de nuestros dramas. A mí me toca hacer una mujer que se preocupa mucho por cómo su cuerpo va cambiando, porque ya no tengo el cuerpo de la veinteañera y entonces llega esa ansiedad de los modelos estéticos que nos imponen, hablo de cómo nos afecta eso”.

Sumado a lo anterior, destaca “abordo un tema que me pega mucho, porque uno de los factores para que te den trabajo depende de si eres gorda, flaca, bonita, fea, hay muchos estereotipos, como si los seres humanos no fuéramos todos diferentes. Entonces se aborda el tema, pero se trata de aprender a aceptarnos, porque en el caso de las mujeres, esperan que siempre estés impecable, hermosa, en el glamour, cuando realmente somos seres humanos que amanecemos despeinados y nos gusta comer, ganamos kilos y eso no debe ser razón de rechazo”.

De la transmisión de este sábado 13 de marzo, explica que “esta función ocurrió en el 2007, yo estuve siendo parte del elenco del 2004 al 2011 y antes estuve en muchas obras de Ocesa y me llega esta oportunidad, como parte de un remontaje. Lo que vamos a ver en la transmisión es una grabación obviamente con la tecnología de ese entonces, pero remasterizada para que pueda verse y escucharse perfectamente bien”.

Asimismo, se dio tiempo de platicar sobre el papel del arte en los movimientos feministas “Es súper importante que estos movimientos se reflejen en diversos lugares, con diferentes vehículos, el teatro es parte de esto, encontrar nuestro valor, en este caso, la obra habría que analizarla con ojos de hoy a la distancia, en retrospectiva. Porque hemos cambiado y vale la pena que las mujeres de 30 años del 2021 la vean y entiendan cómo veíamos la vida las mujeres que teníamos 30 en el 2000”.

Dado lo anterior refiere muy importante “que analicemos nuestra realidad, no cancelando, sino abriéndonos al dialogo, a la critica constructiva, a la reflexión y el teatro es el mejor medio para la reflexión, para platicar después de cómo me identifico o no. Todo es bienvenido es un derecho a estar en desacuerdo”

Finalmente lanzó el llamado a adquirir sus accesos para la transmisión de esta puesta en escena “los invito a ver la obra, a divertirse, hace falta divertirnos, hemos estado encerrados con mucho pesar, pero la risa, la comedia sana, no es nada mas una evasión, es ser catártico, podemos reír, comentarlo y hasta llorar”, concluyó.