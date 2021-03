Hay $1.2 billones para créditos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La banca, con fuerte liquidez

SHCP, difícil salir de la crisis

López-Gatell, crisis y cinismo

Cualquier poder, si no se basaen la unión, es débil

Jean de La Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés

En pláticas con directores de bancos en México, en el marco de la 84ª Convención Bancaria, me han comentado que existe un nivel de liquidez pocas veces visto en la historia del país. Tienen los bancos 1.2 billones de pesos que podrían destinarse para créditos, principalmente para proyectos productivos.

Esto es muy importante ya que cada día que pasa, estamos más cerca de llegar a lo más cerca de una vida “normal”. Ese dinero es fundamental para impulsar a las Mipymes, que son las más golpeadas por el confinamiento derivado de la crisis sanitaria que contaminó la economía del país.

El panorama para la economía mundial, en especial de México, no es para festejar. Se necesitan atenuar las caídas en los indicadores económicos y financieros. Afortunadamente, los mercados están tranquilos a pesar de la crisis económica.

El consumo y la producción vieron mermas importantes, sobre todo en el primer semestre del año. Aunque está acostumbrándose el sistema económico a vivir en la pandemia, el nivel de vida de los mexicanos tuvo una caída que no ha sido medido ni por el Inegi, ni el Banxico y otras instituciones. Ahí está el verdadero impacto de la economía.

Definitivamente, el reto de la economía en el país, se centra en un ajuste donde no se vean afectadas las variables como la inflación y el tipo de cambio. Están bajando las tasas de interés y se mantiene el interés del inversionista sobre el país.

La banca enfrenta una buena parte de la carga financieras del país. Sin embargo, ese sector se ha manejado con responsabilidad y agudeza para enfrentar el choque económico derivado de la pandemia.

A Luis Niño de Rivera le tocó enfrentar al frente de la Asociación de Banco de México, de la crisis sanitaria más importante del país a consecuencia de la Covid-19; a Daniel Becker, a partir del viernes es el nuevo presidente de la ABM, enfrentará la convalecencia y, esperamos, la recuperación de la economía.

PODEROSOS CABALLEROS

LÓPEZ-GATELL: ¿Qué se cree el doctor en filosofía Hugo López-Gatell? Acusa a los medios de comunicación por sus errores personales y profesionales. Ya chole, como diría si jefe, que busque culpables de sus graves errores e incompetencias. Acusó a los periodistas de “morbosos” -¡vaya calificativo!-, por las fotos que se publicaron en donde se aprecia paseando por la colonia Condesa, con una mujer. El problema es que reconoció que sigue “positivo” a Covid-19 y caminaba sin cubrebocas, cuando debería estar en su casa para evitar contagiar a cualquier persona. Su acción es un crimen por omisión. Posiblemente contagió a cualquier persona y hasta podría morir. Si nos dice a quiénes criticamos su actuar, morbosos, entonces lo menos que le puedo decir es “criminal irresponsable” (crimen=a cualquier delito). Pero este es uno de decenas, quizá cientos, de errores de carácter o de agilidad mental, que han derivado en la muerte de casi 200 mil muertos “oficiales”. A eso, ¿cómo se le llama?

HIPÓCRATES NOLASCO: Vaya escándalo en el seno del Consejo Regulador del Mezcal (CRM). Su dirigente Hipócrates Nolasco, quiere reelegirse al más puro estilo de Porfirio Díaz, tras 10 años enquistado en esa posición, pese a la oposición de la mayoría de sus agremiados, debido a sus nefastos resultados al frente de ese organismo. El CRM es el encargado de evaluar la calidad conforme a la NOM 070, supervisa el tipo de agave, producción, envasado, etiquetado y comercialización. No es para menos el interés de Nolasco para mantenerse en ese puesto. Es el dueño del único laboratorio avalado por el CRM, “Laboratorio Nisa Nabani”, ubicado en Oaxaca. Así, asegura una buena dote de recursos para su peculio. La Cofece ha sancionado, y la Secretaría de Economía, multado al CRM por prácticas monopólicas. Aún así, quiere la reelección.

BELTRONES: No hay la menor duda que lo expuesto sobre un depósito en Andorra de la hija de Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente del PRI Nacional y ex gobernador de Sonora, es una acusación electorera, como las últimas presentadas por las autoridades de la cuatroté. Sylvana Beltrones explicó el origen lícito de ese dinero.

LAS VACUNAS: Una adulta mayor falleció en Hidalgo, 15 minutos después que le aplicaron una vacuna contra la Covid19. Independientemente que haya sufrido presión arterial alta, esto representa la falta de protocolos para personas que pueden ser víctimas de trombos (como ocurrió en Europa con la de AstraZeneca) o, incluso morir con la aplicación de la de Pfizer o cualquier otra. Parece ser que es la china de Sinovac. Salud no explica los motivos para evitar que otras personas puedan morir.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AT&T: AT&T, a nivel mundial, fue reconocida como una de las compañías más éticas del mundo en 2021 por Ethisphere, dedicada al análisis de estándares de prácticas empresariales éticas, presidido por Timothy Erblich. La empresa de telecomunicaciones, que ha recibido este reconocimiento desde 2020, comparte el listado este año con 135 empresas en 22 países, a lo largo de 47 industrias. Bajo el liderazgo de David Huntley, recibió el reconocimiento por estándares éticos corporativos.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos