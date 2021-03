Pide IP de Quintana Roo a AMLO les permita comprar directamente vacuna contra Covid y aplicarla a su personal

José Luis Montañez

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Iván Ferrat Mancera, dijo que las diferentes cámaras, organismos y colegios están preocupados en seguir impulsando la reactivación económica a través de cuidados de todos los protocolos y medidas de seguridad sanitaria, en particular en cada sector e industria y el tema de las vacunas, qué es lo que todos quieren acelerar e impulsar.

El entrevistado señaló que les gustaría que las vacunas no sólo se apliquen en los tiempos del programa federal, ya que abiertamente se han unido hoteleros, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y todos los organismos para comprar vacunas anticipadamente y hacer una adquisición conjunta para acelerar la vacunación.

Indicó que primero tienen que analizar el costo de la vacuna, saber cuántas personas ya están vacunadas en el momento en que se pueda, para determinar el número de empresas que quieran participar. “La gente alzará la mano y dirá si tiene 30, 40 o más colaboradores, los cuales probablemente no estén vacunados, porque el programa federal está empezando con los adultos mayores”, precisó.

Ferrat Mancera expresó que la planta laboral tiene una edad promedio de entre 28 y 40 años y si en Quintana Roo hay una población de un millón 850 mil habitantes, en la zona norte está el 70 por ciento, que son un promedio de 300 mil, por lo que sí es una buena medida adquirir vacunas y que cada empresa se encargue de inmunizar a su personal.

Por polémica con argentinos, en Quintana Roo verifican 150 laboratorios

Luego de la polémica internacional que generó el contagio masivo de estudiantes argentinos en Cancún, las autoridades turísticas y sanitarias de Quintana Roo pusieron manos a la obra para detectar todos aquellos laboratorios que ofrecieran pruebas Covid-19 fuera del margen de calidad, es decir, que fueran inexactas o apócrifas, por lo que varios establecimientos tuvieron que ser clausurados y ahora se espera, que la situación no termine por afectar la imagen de este destino y hundir las esperanzas de lograr un repunte turístico y económico en Semana Santa.

La Secretaría de Salud estatal informó que 150 laboratorios fueron verificados por la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, los cuales cuentan con toda la documentación y los procesos de acuerdo a los estándares de la normativa para la detección y diagnóstico del nuevo coronavirus.

En contraparte, la Fiscalía General de Estado (FGE) informó en las últimas horas, también varios establecimientos fueron clausurados, uno de ellos, ubicado en el cruce de las avenidas del Sol y Bacalar, del municipio de Benito Juárez (Cancún), donde agentes del Ministerio Público aseguraron las oficinas para preservar evidencia en torno a una firma de laboratorios, asimismo, iniciaron una carpeta de investigación por la probable comisión del delito contra la salud pública.

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín solicitó a la Guardia Nacional mayor vigilancia en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Cancún, a fin de detectar posibles vendedores de pruebas falsas en los alrededores del aeropuerto de Cancún, ya que se ha detectado que incluso hay quienes alteran los resultados de las pruebas a fin de que los turistas puedan regresar a sus destinos de origen con un resultado negativo, aunque sean portadores del virus.

Añade que en Quintana Roo se realizan dos tipos de pruebas, la PCR y la de antígeno, para el diagnóstico de la enfermedad, pero ambas tienen un alto grado de confiabilidad, no obstante, la diferencia entre una y otra es que la prueba PCR se procesa en un laboratorio de biología molecular en donde se detecta el material genético del virus de una muestra de exudado nasal o faríngeo, mientras que la de antígeno detecta ciertas proteínas del virus de una muestra de hisopo del fluido nasal.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que en lo que va del año la dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha realizado 36 visitas de verificación a estos laboratorios en los diferentes municipios, entre ellos, el laboratorio MARBÚ, en la ciudad de Cancún, donde suspendieron sus operaciones por incumplimiento de ocho numerales establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011 para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

De igual manera, desde febrero de 2020, las autoridades sanitarias del estado han implementado el protocolo para el diagnóstico del SARS-CoV-2 por medio de pruebas PCR en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. “Hasta la fecha se han realizado más de 43 mil pruebas PCR en el estado, todas ellas con un 99.9 por ciento de confianza y certeza en su resultado”, afirmaron.

Al día de hoy. en el estado se cuenta con 40 puntos de aplicación de pruebas diagnósticas de antígeno y por técnica PCR, de los cuales 30 se ubican en los municipios de la zona norte, Isla Mujeres, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, y los restantes en la zona sur, Bacalar y Chetumal.

“Llueve sobre mojado”: EU extiende restricciones con México

Por si lo sucedido con los turistas argentinos fuera poco, ahora se suma otro detractor ante la posible recuperación del turismo en Quintana Roo, para Semana Santa, pues ahora Estados Unidos anunció que sus restricciones de viajes no esenciales hacia México y Canadá se extenderán hasta finales de abril, es decir, que a los destinos del Caribe mexicano, les llueve sobre mojado y difícilmente lograrán la recuperación esperada.

De tal manera, que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este jueves la extensión de restricciones a viajes no esenciales con México y Canadá hasta el 21 de abril de 2021, “para evitar una mayor propagación de Covid-19, y en coordinación con nuestros socios en Canadá y México, Estados Unidos está extendiendo las restricciones a los viajes no esenciales en nuestras fronteras terrestres hasta el 21 de abril, al tiempo que garantiza los flujos continuos de comercio y viajes esenciales”, escribieron en su cuenta de Twitter.

La restricción de viajes entre México y EU ha sido extendida en diversas ocasiones desde el inicio de la pandemia; la última fecha anunciada en febrero pasado preveía la restricción hasta el 21 de marzo, no obstante, ahora habrá que mantenerlas un mes más.

El departamento también señaló que trabajará con sus contrapartes en Canadá y México para identificar enfoques que alivien estas restricciones cuando haya condiciones para hacerlo, pues, la urgencia de todos es comenzar a trabajar en la recuperación económica que ha sido bastante golpeada en los tres países.

Cabe recordar que el pasado 4 de marzo, Estados Unidos lanzó una alerta a sus ciudadanos para que consideren no viajar a México en la temporada conocida como springbreak que se extiende hasta abril, en la que miles de jóvenes visitaban destinos turísticos, generalmente de playa. “Los ciudadanos estadounidenses deben reconsiderar las vacaciones de primavera y otros viajes no esenciales a México debido a la Covid-19. Los casos y las hospitalizaciones siguen siendo altos en la mayor parte de México”, se lee en la alerta de salud y seguridad emitida por la embajada de Estados Unidos en México.

Estados Unidos es uno de los principales mercados del turismo en Quintana Roo, por lo que estas restricciones siguen siendo una piedra en el zapato para la recuperación del sector, que sumada al escándalo del contagio masivo de estudiantes argentinos, vuelven muy gris el panorama.

México cierra fronteras con Guatemala y Belice

Esto no es exclusivo de la frontera norte con México, pues las restricciones también continúan en el sur, específicamente con los países colindantes con Quintana Roo, como lo es el caso de Belice, cuyo flujo de turistas se verá interrumpido a fin de evitar la propagación de la Covid-19. Y es que, nuestro país impuso restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en la frontera con Guatemala y Belice, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Para prevenir la propagación de Covid-19, México impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur”, detalló la cancillería a través de su cuenta de Twitter.

Además de las restricciones fronterizas para viajes no esenciales, el gobierno de México desplegará medidas de control sanitario en el norte y sur del país; sin embargo, la SRE no dio más detalles sobre en qué consisten, “las restricciones al tránsito no esencial y las medidas sanitarias se mantendrán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de abril de 2021”, explicaron.

En Quintan Roo también se extienden restricciones

En las condiciones anteriores, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que por decreto también en el estado se restringirán las actividades no esenciales hasta el 15 de abril para evitar el alza en contagios con las próximas vacaciones de Semana Santa.

“Para continuar protegiendo la salud de quienes laboran en el @GobQuintanaRoo, decreto la ampliación de la suspensión de labores presenciales NO esenciales del 16 de marzo al 15 de abril de 2021”, informó en su cuenta de Twitter, de tal manera que las acciones para frenar la propagación del virus se están tomando, para muchos de forma tardía, pero a final de cuentas es aún a tiempo, antes de la Semana Mayor, cuando se deben tener mayores precauciones para evitar más contagios.

