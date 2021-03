“D’Mente” regresa en una nueva transmisión online

Caras vemos… ¡trastornos mentales no sabemos!

Ari Telch aborda con humor la importancia de la salud mental en este monólogo que será transmitido por Ticketmaster Live este sábado 20 de marzo a las 18:00 horas

Arturo Arellano

Regresa el monólogo “D’Mente, caras vemos… ¡trastornos mentales no sabemos!”, del actor y comediante Ari Telch, esta vez en un streaming donde abordará temas de salud mental, a través del humor, de tal manera que el público aprenderá y derribará los mitos que existen acerca de las enfermedades de este tipo.

El monólogo será transmitido por Ticketmaster Live el próximo 20 de marzo a las 18:00 horas, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN, el actor comentó “es un proyecto en el que he estado trabajando desde hace cinco años y hace tres años fue el estreno. Hemos hecho distintas temporadas en el Teatro Milán y otros espacios, también hemos salido al interior de la República Mexicana, no tiene mas de 100 representaciones, pero ahora surgió esta necesidad de seguirse comunicando con el público y sobrevivir, por lo que hicimos el ejercicio de montarla en línea”.

Cabe destacar que no es la primera transmisión que realizan, por lo que recordó “se me invitó a hacerla en línea, y mi primera reacción fue decir ‘el teatro es en la tabla’, pero la verdad es que se hizo con mucho cuidado y se mejora cada vez la calidad del audio, del video, se hacen tomas distintas a las que puedes ver en el teatro, porque todo queda grabado y finalmente, todos estamos muy contentos del resultado y de volver a presentárselo al público”.

LA SALUD MENTAL DEJÓ DE SER UN TABÚ

Recalcó que “la salud mental dejó de ser un tabú, en el que se pensaba que se trataba de camisas de fuerza, choques eléctricos y demás. Ahora se sabe que nada tiene que ver con eso, pues estamos enfrentando una segunda pandemia, alterna al Covid-19, que es la pandemia de la salud mental”.

Afirma que es algo terrible y real, pues “hace tres días fui a la farmacia a comprar un medicamento y por curiosidad pregunté, porque lo había leído en un post de un psiquiatra, por un ansiolítico, que es el que más se vende en el planeta y me dijeron que está agotado, lo mismo que muchos antidepresivos. Es alarmante porque en el 2% de los medicamentos ansiolíticos que pueden provocar adicción y accidentes si se mezclan con otras cosas, está precisamente éste que se encuentra agotado”.

Asimismo, destaca que las enfermedades mentales están al alza y para prueba “estamos viendo que en el Buen Fin lo que más se vendió fue el alcohol, whisky, ron, tequila, etcétera, todo lo que te puedas imaginar, entonces, esto es muestra de que estamos pasando por un momento muy difícil para nuestros cerebros y en esta obra de teatro explicamos lo que es la enfermedad mental y qué podemos hacer para enfrentarla”.

Para explicar de mejor manera la enfermedad mental, Ari Telch apuntó que “convertimos en enfermedad mental lo que aparentemente no lo es, para hacer una comparativa, como el enamoramiento, cuando nos ponemos hasta el copete con nuestros propios químicos, los celos, la paranoia, porque te da miedo que tu pareja esté con alguien más, eso que sentimos es perfecto para explicar la enfermedad mental y es un momento determinante para entenderlo, quitarnos el miedo a los médicos, al psiquiatra que no es más que un tipo que platica contigo y decodifica la química de tu cerebro, luego te va a medicar según lo requieras, pero no hay por qué temer”.

“NO SABEMOS DETERMINAR LO QUE ES ANSIEDAD O DEPRESIÓN”

De tal manera que, según el actor “es buen momento para sintonizarnos, estoy hablando como vendedor, pero también como ayudante de los médicos, porque tenemos mucho miedo a lo que nos está pasando y no sabemos determinar lo que es ansiedad o depresión, que es una enfermedad gravísima, la principal discapacidad laboral, familiar de muchos otros tipos desde 2014, se sabe que hoy hay 600 millones de habitantes en la Tierra deprimidos y con la pandemia es peor, porque si perdiste a un hijo o a tus dos padres por el Covid-19, es muy probable que caigas en ello y necesites ayuda”.

De igual manera invita a que “no minimicemos lo que hace el sector salud, lo único que tenemos que hacer es marcar 911 para que te comuniquen con un psiquiatra, si tienes un hijo que amenaza con suicidarse o estás en algún problema de este tipo, solo tienes que marcar, es mentira que el gobierno se esté haciendo pendejo con esto”, aseguró.

Lo que sí están proponiendo como población enferma “es que de todos estos hospitales que se crearon para enfermos Covid-19, se utilicen tres o cuatro para salud mental en el futuro, esperemos que haya buena respuesta” dijo y explicó que “definitivamente la enfermedad más grave es la ideación suicida, cuando ya estoy pensando en quitarme la vida, ya no veo a mis hijos, porque cometí violencia, tengo insomnio, que es uno de los primero síntomas a los que hay que estar alerta, si no estoy durmiendo bien, hay que pedir ayuda”.

LA RESPUESTA A ESTE EJERCICIO TEATRAL ES EXCELENTE

Entre otros síntomas a los que se debe prestar atención, dijo “perder el gusto por las cosas que hacías antes para sentirte bien, salir con el perro, ir de compras, pierdes la capacidad de sentirte bien y disminuyes tu capacidad de relacionarte socialmente, te aíslas, tienes hipersomnia, duermes 16 horas diarias o no duermes nada, dejas de comer o comes demasiado, porque comes por medicamento, bebes y bebes de más, porque el alcohol es tu falso medicamento, todos estos síntomas son los principales a los que hay que poner atención”.

Finalmente, afirma que la respuesta a este ejercicio teatral de “D’Mente” es muy buena “en Facebook, la gente nos abraza, nos acaricia, nos agradece, eso es muy gozoso, te deja muy contento por que a final de cuentas esa es la intención, es una obra de teatro con humor, pero concierto activismo oculto detrás de todo”, concluyó.

