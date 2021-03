El mundo y el coronavirus

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Alerta mundial por Covid-19 ante el periodo vacacional de la Semana Santa que promete a la industria turística levantar al sector de la dramática caída registrada por la suspensión de actividad debido a la pandemia.

El mundo está en la encrucijada de decidir entre salud o economía. El reporte de este fin de semana, en el mundo había 123 millones 156 mil contagios con 2 millones 715 mil muertes. En nuestro país, las cifras eran de 542 mil 356 de casos con 198 mil 36 muertes.

Con estos números no hay mucho que pensar. Tenemos que priorizar la salud sobre la economía. Aquí es donde las autoridades deben de mostrar la mayor de su inteligencia y vivaz creatividad para buscar formas que concilien las partes. Es lo ideal.

A estas decisiones debemos de incorporar el problema de las vacunas, su distribución, fabricación, acaparamiento e incluso seguridad de las mismas y dudas que últimamente hemos testificado sobre la vacuna de AstraZeneca.

Pensemos que todo lo anterior lo superemos. Que el sistema Covax funcione de maravilla y que los países ricos ayuden a los países pobres y lo único que debemos de priorizar es la vacunación a la población eficientemente.

Las cifras han obligado a varios países de Europa a cerrar nuevamente, ante la amenaza de una nueva ola de contagios. En México estamos en espera de decisiones y pensando en abrir nuestras escuelas. Todavía está en proyecto.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela salió, se dejó ver y anunció que México podría contar con una vacuna contra la Covid-19 desarrollada por científicos mexicanos antes de que concluya este año y destacó, merecidamente, la participación de los equipos mexicanos de investigación que desarrollan las vacunas con seguridad, eficiencia y eficacia.

En México, existen farmacéuticas de origen nacional de primerísima calidad aunque no lo quieran reconocer y la insistencia de no tomarlos en cuenta en la compra de medicamentos y de ahí la escasez de medicamentos y el deficiente abasto, entre las que se encuentran las vacunas, que por años México fue ejemplo en su aplicación, hoy no lo es.

En el mundo y México la prioridad sigue siendo la vacunación, a un año de pandemia.

Es imposible no tocar el tema político en este año de elecciones. Los partidos políticos están en plena actividad registrando sus candidatos.

La sociedad mexicana ha cuestionado los procedimientos internos. En muchos casos la migración de partido a partido se ha dado porque los aspirantes no fueron tomados en cuenta, o simplemente no ganaron la elección interna y se fueron.

Todos los partidos han sufrido este fenómeno que no es nuevo siempre ha sucedido.

Morena se aproxima a las elecciones de 2021 con heridas internas por la selección de candidaturas para los gobiernos estatales. En el PRI y PAN el fuego interno se presenta como el enemigo a vencer.

Ya suman 61 actores políticos asesinados, de los cuales 18 eran aspirantes a un cargo de elección popular, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultoría especializada Etellekt. Inadmisible.

Por otra parte, más de una quinta parte (111) de los 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados abandonaron sus curules para buscar un nuevo cargo de elección popular, rumbo a la elección del 6 de junio. La bancada de Morena es hasta ahora la que reporta más “bajas”, con 52 legisladores que ya pidieron licencia para buscar otro puesto.

La vigilancia en la frontera sur de México aumentó considerablemente. Cientos de ciudadanos de Guatemala han sido regresados a su país por no tener papeles que les permitan ingresar legalmente a nuestro país. Como nos pidieron nuestros vecinos. Así las cosas, hasta pronto.

