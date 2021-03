Una disquera lo vetó de México, pero Nigga nunca se rindió

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

“El Rey del Romantic Style” afirma que

fue más fuerte “la fe en mi talento”

Regresa más fuerte que nunca, sorprendiéndonos con el remix de su más reciente estreno “Me tienes de cabeza”, en donde alzan sus voces en nombre de “México-Kalimba”, “Puerto Rico-Darkiel” y “Panamá-Flex con su hermano Alex Pro

No hay quien le quite la corona a Nigga como el del “Rey Romantic Style”, género que está más vigente y que llega al corazón del público como lo logra este gran artista de origen panameño, de talento mundial, al lograr reunir a tres geografías de extraordinarios cantantes, sorprendiéndonos con el remix de su más reciente estreno titulado, “Me tienes de cabeza”, en donde alzan sus voces en nombre de “México-Kalimba”, “Puerto Rico-Darkiel” y “Panamá-Flex con su hermano Alex Pro”.

“Me tienes de cabeza” es una canción de la inspiración de Nigga, quien para el mercado de Estados Unidos, su nombre artístico es Flex y quien a lo largo de los años ha sido de los cantautores que han contribuido para que el género romántico no muera.

El primer artista en el que pensó Nigga para grabar en conjunto “Me tienes de cabeza” fue en Kalimba, un tipazo y de ahí me vinieron a la mente los demás, que son grandes cantantes y qué mejor que hacerlo en remix con todas estas estrellas”, indicó muy sonriente Nigga, en una entrevista para DIARIOIMAGEN.

Para que se reunieran todas estas voces y hacer realidad el remix de “Me tienes de cabeza”, se coordinó que grabaran desde sus estudios, respectivamente, cada uno a distancia, por el tema de la pandemia, y así se logró una gran producción que estuvo a cargo del primo del cantante el también panameño Kaddir, mejor conocido como, The King Of The Beat. “Nos enviaron su grabación por internet, se conjuntó y quedó un trabajo increíble, se logró una joya musical”, exclama muy emocionado Nigga, quien se ve igual que hace 10 años y eso es gracias a su buena alimentación, a que hacer ejercicio y duerme ocho horas diarias.

El video de “Me tiene de cabeza”, que se puede apreciar en el canal oficial de YouTube de Nigga (Flex) es una creación del colombiano, Andrés Felipe Bedoy, el cual ya tiene cerca de 140 mil reproducciones y cuya canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

ESTÁ TRABAJANDO EN SU SEXTA PRODUCCIÓN

DISCOGRÁFICA CON 12 TEMAS INÉDITOS

Sobre si este sencillo formará parte de un nuevo disco que esté preparando, Nigga lo descartó. “La canción ‘Me tienes de cabeza’ pertenece la legión de sencillos sueltos que hemos estado trabajando ya que el sexto álbum que estoy por lanzar proyectamos 12 canciones que no han salido y que son totalmente inéditas. Sí vamos a hacer una incorporación como tipo bonus track, pero ‘Me tienes de cabeza’, tanto en su versión original como el remix , vamos a dejarla en la libertad de que el público lo tenga. Así que ya viene mi próximo disco, que es el sexto en mi carrea, con temas muy chéveres y con el y los se quede ahí para todo para todos los fanáticos así que viene el álbum éxito con nuevos temas bien chévere cómo le gusta a la gente y siempre con el romantic style”, nos anunció en exclusiva Nigga.

DURANTE SEIS AÑOS LO DESAPARECIERON

DE LA ESCENA MUSICAL EN MÉXICO

Hay una frase tan certera que es “Lo que no mata te fortalece” y hoy, después de que durante seis años Nigga estuvo bloqueado en México por una disquera, hoy se encuentra más que fortalecido, luego de que su vida cambió de una forma drástica a raíz de este suceso. “De pronto me desaparecieron de la escena musical, lo cual fue muy difícil, el tema de copyright en redes sociales fue una gran odisea, era muy difícil hacerle llegar a la gente que salió un tema nuevo de Nigga porque la comunicación se vio mermada debido a que todo lo que tenía que ver con el nombre del artista o el contenido era tirado inmediatamente para desaparecerlo y ya no quiero recordar más porque lloré muchísimo, me sentí triste, nunca me rendí, mi fe en Dios es infinita porque hasta el día de hoy el sol prevalece de una manera increíble y así es la fe en mi talento, las ganas de seguir adelante y hoy estoy de regreso, trabajando más que nunca”, apunta Nigga con un tono de voz de nostalgia y así es porque el cariño que el público le tiene a su artista Nigga nadie lo puede bloquear.

A Nigga lo une un gran cariño por México, en el 2008 grabó la telenovela “Centra del abasto” y hace dos años participó en el reality musical “Pequeños gigantes”, por lo que con una sonrisa Nigga recalcó que “México es fundamental en cada lanzamiento, en cada trabajo que hagamos. Cuando no podía ir a México por lo del veto e iba a ciertas cositas personales sentía una nostalgia increíble de ver las calles donde muchas veces estuve haciendo un concierto y me daba mucha nostalgia y hoy que ya que estamos en la libertad de poder visitar México y hacer un show presencial cuando la pandemia lo permita, me emociona tan fuerte que es el mayor regalo a mi corazón”.

“LA MÚSICA URBANA HA LLEGADO A SER UN

MEDIO DE DIFUSIÓN MUY FUERTE EN EL MUNDO”

—Eres uno de los iniciadores del reguetón que le dio difusión a nivel internacional, ¿te gusta el nuevo estilo del reguetón?

Las nuevas vertientes del género urbano llevan de la mano un consumo de un producto que es el reguetón, la música urbana ha llegado a ser un medio de difusión muy fuerte en el mundo. Es cierto que el camino de las letras del reguetón se nos ha desviado, pero si la gente no consumiera el reguetón de ahora por su tipo de letra o por la melodía o por lo que sea, no sería tan popular.

—Así como eres de romántico en tus letras lo eres en la vida real.

No hay tantos “Romeo”, como el de Julieta, en el mundo, pero sí soy romántico, por ello Dios me dio esa sensibilidad para componer. Sí soy enamoradizo y quien me tiene de cabeza, como el nombre de mi canción, es mi novia. Mis canciones las interpreto como si alguien las viviera, por eso es muy importante el romance y la complicidad que va desde la letra hasta cómo la interpreta el artista.

NIGGA ESTÁ INTERESADO EN HACER UNA FUSIÓN CON REIK

—Has grabado con personajes como Rihana, Wisin & Yandel, Daddy Yankee, ahora con Kalimba, Darkiel, Allex Pro, etcétera. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto próximamente?

Del lado del pop hace poco me vino la idea de que podría ser con Reik, creo que la agrupación se ha estado sincronizando muy bien dentro del lado urbano pop, podría ser una fusión romántica en el romantic style.

—Para llegar a estos 23 años de trayectoria, ¿tuviste que tocar muchas puertas?

Más bien se me cerraron muchas puertas, creo que todo tiene una balanza en la vida y mi madre decía que cuando algo malo te pasa, vendrá algo mejor.

Me gusta ser muy positivo y echarle muchas ganas a todo, todo pasa por algo, nada es casualidad.

SU MAMÁ MURIÓ POR UN MEDICAMENTO CADUCO

PARA SU DIÁLISIS Y SE QUEDÓ CON LA FRASE:

“CUANDO ALGO MALO TE PASA, VENDRÁ ALGO MEJOR”

—Hace tiempo te pidieron componer una canción para el Día de las Madres, sin embargo tu madre partió al cielo cuando tenías 15 años de edad, ¿cómo fue para ti escribir esa canción en una situación así?

Si bien es cierto que iba a cantar una canción al ser más importante de mi vida, que me dio muchísimas cosas, que extraño y que me hace mucha falta, también le iba a entregar a la gente un mensaje relacionado al amor de madre e hijo que debe prevalecer en el corazón de todos y que debemos valorar a nuestra madre en vida.

A las personas que ya no tengan a su mamá, pues dar gracias de los momentos maravillosos que vivieron.

—¿Llegaste a reprochar que tu mamá murió a causa de un medicamento que le dieron caducado para su diálisis?

Cuando mi madre muere no tenía cabeza, tenía 15 años de edad, no tenía la madurez suficiente, pero a quien sí le reproché en innumerables ocasiones fue a Dios, la muerte de mi madre es el dolor más grande que pude sentir en el alma, pero después entendí y le pedí perdón a Dios por haber reprochado. Como decía mi madre. situación mala te va a traer algo maravilloso, “cuando algo malo te pasa, vendrá algo mejor”, claro que todo es como lo ves y lo aprendes.

¿FLEX O NIGGA?

—Sabemos que Flex es para Estados Unidos y para los demás países eres Nigga, pero ¿qué nombre te gusta más Nigga o Flex?

A mí me gusta que me digan Nigga si estamos hablando en español y me gusta que me digan Flex en Estados Unidos, porque ahí un problema con la palabra Nigga en inglés por su significado.

—¿Por qué te gustó el nombre de Flex?

Flex lo utilizaba cuando estaba en radio y porque mi nombre de pila es Félix Danilo Gómez Bosquez, entonces mis compañeros en la escuela y mis amigos me llamaban Flex.

Cuando un artista nace con un nombre y se populariza es un logro, pero traerle al público un nuevo es como hacer un reseteo de todo.

—Algo que desees agregar.

Que oremos porque esta nube negra llamada Covid-19 desaparezca. Que escuchen y descarguen de todas las plataformas digitales “Me tienes de cabeza” para que la canten y bailen. Mando un abrazo desde la hermana República de Panamá. Los quiero.

¡Gracias Nigga por esta charla!