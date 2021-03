López Obrador se atribuye facultades que no tiene, invade esfera electoral

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No todos los gobernadores estuvieron representados en Palacio Nacional

En tan sólo media hora, ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de un lado y por el otro, todos los gobernadores, -excepto Enrique Alfaro, de Jalisco; y Quirino Ordaz, de Sinaloa-, y la jefa de Gobierno de la CDMX, firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, por el que se supone las partes se comprometen a no intervenir en los ya próximos comicios del 6 de junio. Indudablemente quien debería de ser el primero en cumplirlo, es la gestión de esta llamada cuarta transformación, cuya cabeza, por cierto, no repara en renegar y molestarse si el INE, según él, le coarta su libertad.

Y ante las opiniones de que dicho acuerdo no es necesario y atribuyéndose facultades que no le corresponden, inmediatamente López Obrador se dio a la tarea de defenderlo señalando que no es innecesario, “porque tenemos que ayudar todos para que se garanticen elecciones limpias y libres”. Bueno, pues qué afanoso se ve el tabasqueño, tanto, que no le importa hacer la grosería al Instituto Nacional Electoral, que es la instancia adecuada en el tema electoral y si no los invitó a Palacio Nacional, eso es también parte del temor que no ha dejado de sentir por lo que pueda perder en las elecciones del 6 de junio y al paso que va…

Un dato curioso -por decirlo de alguna manera-, ninguno de los mandatarios estatales, -y algunos de ellos lo intentaron-, se pudieron acercar al Presidente, que actuó durante todo el evento, más bien con prisa y de mala gana. Entonces, ¿cuál apertura de parte del Ejecutivo?, más bien se reflejó una arista más del temor que siente el tabasqueño por los resultados de las próximas elecciones que pudieran arrebatarle la Cámara de Diputados, donde construyó una mayoría con su partido, Morena y sus rémoras que disciplinadamente acatan todo lo que les ordena su jefe.

Por otra parte, quién sabe si el presidente reparó en un pequeño detalle en el que algunos gobernadores sí se detuvieron. A nombre de lo que queda de la Confederación Nacional de Gobernadores, (Conago), hizo uso de la palabra la mandataria estatal de Sonora, Claudia Pavlovich, pero debió de ser muy rápido, si nos atenemos a que en 30 minutos, los oradores en Palacio Nacional fueron López Obrador, la titular de la Segob y Santiago Nieto, pero la gobernadora no representa a todos sus compañeros, ya que están los gobernadores federalistas y los que conforman la GOAN, es decir, los gobernadores de Acción Nacional con quien el presidente ha tenido conflicto tras conflicto que él mismo se encarga de avivar.

La prueba más representativa de lo anterior fue la presencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de tal forma que esa apenas media hora, tuvo un ambiente que se podía cortar con un cuchillo sin filo y como lo señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y muchos son los que coinciden, sería el Instituto Nacional Electoral el que debería de convocar a este tipo de encuentros y no el Ejecutivo, pero hay que recordar que prácticamente desde su llegada, López Obrador trae “entre ceja y ceja” al Instituto que preside Lorenzo Córdova; lo quiso quitar de su puesto y para ello giró sus apreciables instrucciones a sus ciegos y leales diputados morenistas para que le recortaran el tiempo como consejero-presidente pero afortunadamente, no les resultó.

No cabe duda que ayer, López Obrador se autoerigió, además, como el dueño absoluto de Palacio Nacional, lo que representa una pésima señal. En este sentido, también hay que recordar que no hace mucho tiempo, hace casi un año, en junio del año pasado, de gira por Tlaxcala, el propio tabasqueño anunció que él y nadie más que él vigilaría los ya próximos comicios e incluso se daría a la tarea de denunciar a los gobernadores si incurrían en desvíos de recursos públicos hacia dichos comicios.

Vale la pena recordar lo que específicamente dijo el tabasqueño en aquella ocasión: “También vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos si van a poder aplicar prácticas de compra de votos, acarreo, reparto de dádivas, ahí si vamos a estar muy pendientes”.

Nadie le pidió a López Obrador que se autodesignara tan titánica labor; de hecho, la Constitución se lo impide, concretamente, el artículo 41 de la Carta Magna. De hecho, esta acción propició los primeros enfrentamientos entre él y el INE, pasando por alto que dicho Instituto le otorgó y avaló su triunfo electoral.

Municiones

*** El que sí no estuvo con prisas que hubieran resultado muy inoportunas, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo “misión cumplida” Ebrard, en su reunión con Roberta Jacobson, encargada de coordinar los asuntos de la frontera sur del gobierno del presidente Joe Biden, donde se analizó lo concerniente a la migración. Eso sí, el presidente López Obrador se dio tiempo para en su gustadísima mañanera, decir que no hay acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para intercambiar vacunas por mayor vigilancia y control en la frontera sur de nuestro país para detener la migración centroamericana. Pues que se acuerde que Donald Trump lo trataba peor y nunca dejó de verlo por encima del hombro.

*** La doctora Irma Luisa Ceja Martínez, Gerente Médico de Endocrinología y Nutrición en Grupo PiSA, frente a la Semana Santa, señaló que es fundamental recordar y motivar a los vacacionistas a apegarse a las medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como lo son el uso continuo de cubrebocas; lavado frecuente de manos y uso de gel antibacterial, así como la estancia en lugares ventilados y el distanciamiento de 2 metros entre personas. La especialista dijo que es importante mencionar que el periodo vacacional de Semana Santa coincide con el inicio del aumento de temperaturas; por lo que también se debe dialogar sobre la importancia de la hidratación para prevenir riesgos a la salud como la fatiga por deshidratación y el golpe de calor. Así, para prevenir estos padecimientos, la doctora Ceja Martínez recomienda mantener un esquema de hidratación con el que se compensen las pérdidas de líquidos en el cuerpo por las altas temperaturas.

