Morena y su “fuego amigo”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

YA ME CONVENCÍ QUE HAY ENERGÍAS ESPECIALES QUE NOS HACEN PONER A PRUEBA LA PACIENCIA Y ENTRE ELLAS ESTÁ CADA VEZ QUE LA PINCHURRIENTA FLECHITA DE LA COMPUTADORA SE PIERDE ENTRE LA PÁGINA QUE ESTAMOS TRABAJANDO Y NO HAY FORMA DE ENCONTRARLA PORQUE TAL PARECE QUE ESTAMOS ANTE EL JUEGO DEL GATO Y EL RATÓN… ¿EXISTIRÁ ALGUNA FORMA DE GARANTIZAR QUE NO SE PIERDA?

El Presidente es un hombre que, no hay duda, conoce perfectamente bien los tiempos y las circunstancias, los momentos especiales en donde tiene que realizar sus declaraciones y que éstas impacten en los ánimos populares, sin duda, una buena es la noticia de que aumentarán las pensiones para nosotros los viejitos a seis mil pesos por bimestre es decir tres mil pesos al mes un promedio de cien pesos por día y además de bajar la edad donde se pueden recibir, calculándose en once millones los beneficiados. MUCHOS SE JALAN DE LOS PELOS Y ALEGAN QUE LO HACE CON FINES ELECTORALES Y YO ME PREGUNTO, PUES QUÉ POLÍTICO NO APROVECHA LOS TIEMPOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS en su favor, pues es lo que se espera y si los contrarios no lo hacen pues, es su problema o no pueden o no han querido porque en realidad las oportunidades ahí han estado.

Hoy lamentamos la pérdida de más de un millón de empresas cerradas por los problemas de la pandemia, no será fácil reconstruir el tejido económico y social que nos deja esta crisis y tampoco podremos dejar de poner atención en los miles y miles de viudos y huérfanos que deja la misma pandemia. Si tenemos casi doscientos mil muertos por este asunto seguramente se han afectado a miles de viudos que se dejan en condiciones difíciles y miles de huérfanos que nadie sabe cuáles serán sus destinos ni los apoyos que podrán recibir para no caer en manos de las delincuencia organizada y en el resentimiento social que provoca, como lo hemos visto en la creación de los grupos de MARAS en El Salvador, Honduras o Guatemala, donde los sicarios han sido reclutados en esos grupos de niños abandonados: los niños de la guerra, y ahora, los niños de la pandemia.

En el caso de los viudos muchos no tendrán los apoyos para sobrevivir en las actuales condiciones de indefensión que tienen porque muchos no cuentan con elementos para hacer con facilidad sus labores, en el caso de las mujeres muchas no tendrán los ingresos suficientes para poder sobrevivir porque o no tienen los elementos de sobrevivencia económica o no reciben realmente las pensiones a las que tienen derecho o simplemente no las tienen porque así estaban sus ingresos al lado de sus esposos. Miles de personas están sufriendo directamente la crisis económica real y es claro que esto influenciará mucho en las condiciones de gobernabilidad en el país.

El mismo Presidente, que sin duda cuenta con muchos elementos de análisis que le permiten ver los sucesos que se avecinan, nos comenta que México no está exento de una crisis económica a futuro y que debemos prepararnos, es claro que entre estos elementos también está la posibilidad de la famosa tercera ola de contagios que se pueden aumentar por muchos motivos, entre ellos, no solamente la falta de vacunas y su mala aplicación con eficiencia, sino porque esto provocará una crisis de confianza y de credibilidad que afectará a las acciones del Presidente, así que hoy, él mismo señala que es importante estar preparados ante la próxima ola de contagios y que, cuando menos, todos los viejillos deberán estar vacunados y en mi experiencia personal en Oaxaca le comento que no hay vacunas, que miles de viejillos nos quedamos babeando y no fuimos ni somos vacunados, pero además nadie nos dice cuándo podremos hacerlo y dónde, el silencio es la enorme protección de la incapacidad e ineficiencia de los funcionarios de salud, el caso es que hay conflictos políticos en el área y plantones que la sociedad sufre sin entender las razones y es claro que las buenas intenciones del Presidente también nos pueden conducir a los infiernos y dejarnos sin vacunar a miles de viejillos que, a lo mejor, no llegamos a sobrevivir en Oaxaca, solamente porque no alcanzamos vacuna y no hay, es la realidad.

Y lo que debemos evaluar los oaxaqueños es que en realidad la alianza pactada entre el gobernador y el Presidente para aplicar correctamente los tiempos y los presupuestos en obras que impacten a la entidad y garanticen su desarrollo ha sido vital para que se sostenga la paz social que ahora vivimos a pesar de que existen algunos puntos en donde se han generado actos de violencia en contra de algunos políticos y políticas que están en el proceso electoral, pero hay que entender que esto es también producto de la desorganización política y falta real de partidos políticos y de que existen, en algunas puntos, caciques que controlan la región. Por ello es vital que entendamos que sobre todo, en el Istmo, se darán los conflictos porque ahí están las inversiones y también hay los grupos que como buitres llegan a ver que se joden y cómo roban, por medio de presiones políticas y de conflictos que se han generado por años en la región. No hay duda que en los tiempos actuales la gente no se divide y separa por ideas, sino por intereses y esto es lo que sucede en realidad en todo el Istmo, y por ello, tanto el gobernador como el presidente deben conocer y observar el comportamiento de los grupos políticos y de su gente en este proceso porque de ahí dependerá mucho el que se logre hacer realidad los sueños y aspiraciones de los oaxaqueños o llevarlos a que un grupo o grupitos de ambiciosos y oportunistas sean, como siempre, los que se roben los recursos con el manejo de conflictos políticos sociales en la región. Menuda chamba tendrá el delegado de Morena, EN OAXACA: OSCAR CANTÓN, mientras tanto, pues vemos los golpes y los fuegos amigos.

socrates_campos8@yahoo.com.mx