Jasive Fernández celebra lanzamiento de su línea de ropa Jasive By Niza

Es socia y directora internacional de la marca española

Ha desarrollado una extraordinaria carrera dentro de la moda

Arturo Arellano

A lo largo de 20 años, Jasive Fernández ha formado 10 empresas de diversas áreas entre las que destacan las del sector inmobiliario, consultoría en servicio al cliente, administración de riesgos corporativos y la industria textil, esta última que la llevó a consolidarse como socia y ahora directora internacional de la marca española: Niza.

Con esta empresa, la destacada mujer ha desarrollado una experimentada carrera en el mundo de la moda, abriendo mercado en países de Europa, Estados Unidos, Asia y países árabes, por lo que ahora se ganó el derecho a lanzar su propia línea de ropa para mujer Jasive By Niza, de la que platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN.

“No es solo un logro profesional, la mayor satisfacción que me llevó, no es poder realizar una marca de ropa con mi nombre, además, hecha en México, sino que esta impactando a un grupo importante de mujeres trabajando en este proyecto”, aseguró.

Describe que “esto se concretó al arranque de la pandemia, y se logró sin rendirnos, reinventando procesos, el proyecto se terminó, a mediados del año pasado, y ahora estamos en segunda etapa de producción porque comenzaremos a vender la línea de ropa en Europa”.

Asimismo, se dijo afortunada “porque a lo largo de mi vida he estado rodeada de mujeres que son grandes ejemplos, mi madre, mi abuela, mis tías, mujeres emprendedoras, fuertes, que se abren el camino por ellas mismas. Es mi normalidad trabajar entre mujeres, por eso este proyecto quiere dignificar el trabajo de todas. Estuve en fábricas en India y China y me di cuenta de que las condiciones laborales entre mujeres y hombres son abismales, mientras las mujeres trabajaban en cartones y pisos para bordar, los hombres estaban en una mesa, es una de las primeras cosas que tuvimos que cambiar”.

En ese tenor recuerda que Niza es una marca esta fundada hace mas de 25 años, “pero me uno hace apenas algunos años, me involucré, traje la marca a México, abrimos mercado y mi primer reto fue cambiar la forma en que trabajábamos las mujeres, a partir de esto me vuelvo socia y ahora soy directora internacional y mayoritaria de la firma, con el interés de que las mujeres trabajemos en condiciones igualitarias”.

Jazive by Niza consta de vestidos, zapatos y otros accesorios con los diseños personales de Jasive. “Nuestra marca tiene identidad propia, hay bordados como los mexicanos, pero en otro contexto, soy más de diseño flamenco, me encanta la femineidad, no es una ropa étnica, ni tan local en cuanto a diseños o identidad. Más bien estamos apostando a México porque se producen muy buenas telas, orgánicas y sustentables, Asimismo, apostamos a las mujeres, porque son talentosas, finas, trabajadoras detallistas, de México es más la mano de obra y materia prima, no la moda regional”, explicó.

Enfatizó que “defiendo el papel de la mujer en la sociedad, el equilibrio que debe haber entre hombres y mujeres; bajo nuestra organización defendemos a las mujeres, porque yo sé lo complicado que es con los roles de madre, hija, trabajadora y empresaria, salir adelante. Hay que defenderlos todos, somos una marca que resalta todos los días la importancia de la mujer y el amor propio”.

Otro de sus objetivos es darles la oportunidad a las mujeres de sobresalir. “En los puntos de venta siempre les damos trabajo a madres solteras, porque es difícil que consigan un trabajo de tiempo completo al tener que hacerse cargo de sus hijos. No obstante, cuando se cierra todo por la pandemia, se cierran las guarderías también y ellas se alejan del trabajo, de modo que yo me comprometo con ellas y las incorporo al proyecto de otra forma, no es posible hacerlo con todas porque no todas saben coser, pero ya contactamos a varias organizaciones que les enseñan y entonces puedan seguir trabajando con nosotros”.

La línea de Jasive By Niza se puede adquirir en www.nizamexico.com, asimismo en Liverpool, Sears y otras tiendas.