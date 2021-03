Los partidos y sus diputados

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados siempre ha sido una constante en la distribución de curules. Los partidos políticos han recurrido a las alianzas que les permite acceder a curules que solos no podrían lograr.

Desde más de una década los partidos políticos, sobre todo los predominantes, han utilizado vacíos legales y coaliciones electorales en busca de la mayoría en la Cámara de Diputados, que provoca una sobrerrepresentación, situación que el Instituto Nacional Electoral (INE) quiere corregir mediante un acuerdo del Consejo y que ha impugnado Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, esta manera de asignar legisladores de representación proporcional, ha provocado que en más de una ocasión, se viole el artículo 54 de la Constitución, que indica que “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, mayoría relativa o representación proporcional, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Así sucedió en los comicios de 2012, 2015 y 2018 que fueron beneficiados los partidos dominantes en ese entonces PRI, Verde y en los últimos, Morena. Este encontronazo entre el INE y Morena no hace nada bien al proceso electoral que vivimos. Pero como dicen que en política todo se vale, bueno pues seguramente ambas partes recurrirán a todo lo que tengan a la mano.

El INE propone un acuerdo para cuidar que la asignación de diputaciones por representación proporcional se ajuste a los parámetros constitucionales, que indica el artículo 54 de la Constitución General de la República.

Creo que no se está pidiendo mucho. Morena ya fue beneficiada con una sobrerrepresentación en la actual legislatura, los demás partidos que han llevado a cabo coaliciones también ya se han beneficiado, porque no ahora de una vez por todas acatan la ley como debe de ser, no más de 8%. No hay mucho que pensarle. Respeto a la Ley, “ahí está el detalle”, querido lector.

Tenemos que insistir en el tema de la vacunación. Vamos avanzando, pero todavía insuficiente, tenemos que meter el acelerador a fondo para evitar la tercera ola, que parece inevitable.

Pero los hechos están en la mesa. México cierra el paso a los migrantes, pero abre la playa a springbreakers, que siempre han sido un dolor de cabeza, pero dejan muchos dólares en nuestras playas. Imágenes de horror vemos en las playas mexicanas sin ninguna medida de protección y prevención, la multitud de turistas conviven sin ningún recato.

Las diferencias entre Cancún y Tapachula, sobra decirlo, son abismales, pero parecen ser aún mayores. De un lado la playa, el sol y los turistas enfiestados; del otro, los retenes para frenar la Covid 19 y el deseo de los migrantes seguir su trayecto para cumplir con el sueño americano, llegar a los Estados Unidos incluso a costa de su vida y la de sus familias.

Por lo pronto, el gobierno de Biden presiona y envía una comisión encabezada por la señora Roberta Jacobson con la asignación de parar la ola migratoria. Funcionarios de alto nivel de EU y México se reúnen con la finalidad de parar la creciente ola de migrantes en la frontera sur de nuestro país. Otro tema es la cooperación para el desarrollo en Centroamérica, es decir generar trabajo, fundamental.

El acuerdo por la democracia firmado por AMLO y gobernadores es un llamado a misa y en estricto apego a la ley, no debería de existir, porque todos están obligados a respetarlas normas legales. Así las Cosas, hasta pronto.

mares21@gmail.com