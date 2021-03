A pesar de amenazas de Morena, el INE cancela candidaturas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Por si hacía falta, ahora Morena tiene más motivos para protestar contra la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Como si fuera una respuesta a las múltiples denuncias y enconadas críticas y descalificaciones que un día antes le dedicaron los diputados de Morena, los consejeros electorales decidieron cancelar los registros de los candidatos del partido oficial a los gobiernos de Michoacán, Raúl Morón Orozco, y de Guerrero, el impresentable senador con licencia, Félix Salgado Macedonio.

Pero no sólo los diputados “morenos” tienen en la mira a los consejeros electorales. En realidad, se puede decir que siguen el ejemplo de su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, para no variar, ayer, durante su gira por Campeche, lanzó otra catilinaria contra el INE.

En su visita a Campeche, donde tuvo de invitado al presidente de Bolivia, Luis Arce, el primer mandatario mexicano denunció una “estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría” en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que hay una “estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría” en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. Confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga su trabajo y no se sume a dicha línea, porque la historia muestra que el organismo no ha sido imparcial, dijo.

“Yo espero que (los consejeros) recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, legalidad, y se haga valer la democracia, que sean auténticos jueces, que no se inclinen a favor de nadie y tomen partido por la libertad y la democracia”, manifestó el presidente López Obrador.

El presidente aprovechó una pregunta acerca del intento de los diputados “morenos” y sus satélites de llevar a juicio político a consejeros electorales, en particular a Lorenzo Córdova y a Noé Murayama, para responder que eso lo debe resolver el Tribunal Electoral.

“No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados”, comentó el presidente, quien aprovechó para lanzarse de nueva cuenta contra algunos de sus “villanos favoritos”:

“Se han agrupado con ese propósito Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan”, sentenció el jefe del Ejecutivo federal.

¿De dónde salió el dinero?

Como es ampliamente conocido, Salgado Macedonio está acusado de violación y violencia sexual contra varias mujeres, por lo que es perseguido por las organizaciones feministas del país.

Sin embargo, no es esa la razón por la cual los consejeros del INE decidieron cancelar su registro, sino por no haber presentado un informe de sus gastos de precampaña, motivo que también se aplica al ex alcalde de Morelia, Morón Orozco, quien ahora desea dar el salto al palacio de gobierno estatal.

Estos dos casos son los sobresalientes, pero en total, Morena resiente la cancelación de registro a casi treinta de sus candidatos a diversos cargos de representación popular, que constituyen una amplia mayoría de los aspirantes sancionados por el INE, que suman sesenta, por el mismo motivo, no reportaron gastos de precampaña.

Al respecto, se debe recordar que una de las mayores preocupaciones de las autoridades electorales y en general de los gobiernos federal, estatales y municipales, consiste en evitar la entrada de dinero del narcotráfico.

A esto se deben agregar los lamentables asesinatos de candidatos en diversas partes de la República y las denuncias de amenazas a otros aspirantes para que no compitan con los que tienen el respaldo de las organizaciones criminales.

Esto también salpica a Salgado Macedonio. Aunque no se conoce alguna denuncia concreta, se da el hecho de que, durante su gobierno en Acapulco, aumentó notablemente la presencia de organizaciones ligadas al tráfico de drogas.

De gira por Zihuatanejo, Salgado Macedonio advirtió que, “si nos quieren quitar la candidatura”, está dispuesto a hacer una gran movilización

Ante simpatizantes reunidos en una unidad deportiva —sin guardar la “sana distancia”, destacaron medios locales—, el candidato aseguró que en ningún momento hubo precampaña y por lo tanto, ningún gasto que reportar.

“Dicen que no reporté gastos de precampaña, pero en ningún momento el partido Morena me reconoce como precandidato, a mí me eligieron como coordinador de los comités de defensa del voto en Guerrero”, explicó Salgado, quien se quejó de que, “a fuerza” lo quieren fuera de la contienda.

En tanto, trascendió que la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio significa un problema mayúsculo para Morena, pues a los otros precandidatos a ese cargo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo también se les retiró el registro por la misma causa, por lo cual ninguno de ellos podría sustituir eventualmente al autodenominado “Toro sin cerca”

En lo que respecta al michoacano Morón, con seguridad los consejeros del INE tenían informes de que, desde noviembre del año pasado, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) revisaba 25 denuncias contra el abanderado de Morena por actos anticipados de campaña y por utilizar programas sociales para coaccionar.

Morón tuvo como defensora a la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien informó a sus colegas que en realidad el candidato “moreno” sí cumplió con informar, pero lo hizo en forma extemporánea, por lo que la cancelación de registro resultaba una pena excesiva. Sin embargo, no todos los consejeros consideraron los argumentos de Favela y el caso se decidió en votación dividida, seis votos a favor de cancelar el registro y cinco en contra.

Obviamente, los dos candidatos a gobernadores afectados se inconformaron con la decisión del Consejo General del INE.

Morón declaró desconocer si hay una intención de sacarlo de la contienda, pero adelantó que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aseguró que presentó un reporte de gastos cuando nos lo solicitaron y recordó que, en su partido, Morena no realizan precampaña, pues las nominaciones se deciden mediante encuestas.

Sea como sea, dijo dirigiéndose a sus simpatizantes, “estén tranquilos: no nos van a detener. Seguimos firmes por la candidatura. La resolución final la tendrá el Tribunal Electoral y tenemos que seguir muy tranquilos porque la razón está de nuestro lado. Que nadie se inquiete. No tengan dudas: no nos van a detener”, insistió.

Además de Morena, otra organización que resintió la cancelación de candidaturas fue Redes Sociales Progresistas, el partido vinculado a Elba Esther Gordillo, igualmente porque no presentaron los informes de sus ingresos y gastos de precampaña.

El tan repudiado por “morenos” y “satélites”, el consejero Ciro Murayama aseguró que los partidos y sus aspirantes tienen la obligación de rendir cuentas de dónde reciben dinero y a qué destinan cada peso, para conocer quién los está financiando.

No obstante, el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó al INE de aprovechar resquicios legales para tratar de “bajar” 60 candidaturas en seis estados del país, entre ellas la de Salgado Macedonio.

El presidente del partido del gobierno aseguró que no se dejarán y reprochó que algunos consejeros “han decidido convertirse en los gatilleros del PRIAN”.

Por otra parte, el coordinador de los senadores de Morena, el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, también se lanzó contra el INE, organismo al que acusó de extralimitarse en sus facultades y funciones con una carga “anti AMLO, anti Morena y anti 4T”.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se quejó de que el INE no ha observado el principio de legalidad.

“Creo que el INE debería ser cuidadoso y debería ser también un juez imparcial. Siento que carga con una dosis demasiado anti-AMLO, anti-Morena, anti-4T”, agregó.

