Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con su gran sentido de oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en su mañanera de ayer al INE y a opositores -entre quienes, dice, hay empresarios, intelectuales, conductores, periodistas, comediantes, políticos y partidos-, de echar a andar una campaña contra su administración.

A AMLO se sumó a mediodía el líder de la mayoría de Morena en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal, quien indicó que los consejeros del INE encabezados por su presidente Lorenzo Córdova han acelerado su parcialidad en resoluciones electorales con una fuerte dosis anti-AMLO, anti-Morena y anti-4T.

Ambos –AMLO y Monreal– se referían a los dictámenes del INE respecto al acotamiento de plurinominales.

Minutos después todo se pudrió entre el INE y AMLO-Morena y la 4T cuando se decretó primero la cancelación de la candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y después la del líder de la CNTE en Michoacán Raúl Morón al gobierno de Michoacán. Los dos por no presentar a tiempo las cuentas de gastos en precampañas.

Todo dentro de un paquete de sanciones a unos 60 candidatos a diferentes cargos.

Ya se veía venir el choque entre todos ellos, pero al igual que muchos, pensé que sería luego de las elecciones.

Pero no, desde la media tarde-noche de anteayer, cuando la Comisión de Fiscalización del INE anunció que retiraba la candidatura del senador morenista Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por no haber entregado los reportes de gastos de su precampaña, todo ardió.

Mal pensado que soy, creí que el Consejo del INE no iba a ratificar esa decisión y que todo quedaría en un sermoneo con el consabido “mira Félix, ve, anda a tu campaña, y no vuelvas a hacerlo”.

Pero no. Los consejeros del INE se fueron a fondo y rompieron todo respecto de AMLO, Morena y la 4T. No sólo ratificaron retirar la candidatura de Morena de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero, sino que de paso cargaron con la del líder de la CNTE en Michoacán, Raúl Morón, quien era el candidato de Morena a la gubernatura de ese estado.

Ya lo apuntábamos en nuestra columna de ayer: ahora falta que todo esto lo avale el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde sus ministros no ocultan para nada en sus resoluciones su afiliación pejista.

Sería una verdadera sorpresa y un golpe histórico, que el Trife ratificara los acuerdos del INE.

“Analizaremos en el congreso qué hacer con el INE”

Ante este escenario, Monreal abrió fuego. Y Adelantó que, con la reciente actitud que ha asumido el INE de parcialidad y de sesgar sus decisiones contra Morena, el grupo parlamentario de este partido en el Senado analiza ya ”cómo poder influir para que se respete el principio de legalidad y que ningún órgano autónomo, por importante que sea, legisle o extralimite sus facultades”.

Doctor en derecho Constitucional, el zacatecano consideró que el organismo electoral se extralimitó en sus facultades al retirarle la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio y con las medidas que anunció para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

En este sentido, recordó que el INE no está facultado para legislar y crear normas. Simplemente debe aplicar las aprobadas por el Congreso. Y su actuación en sentido contrario polariza el ambiente y genera una reacción encontrada, afirmó.

“Ellos (los consejeros electorales) no tienen por qué realizar cambios en materia legislativa. No están facultados para crear normas, simplemente deben de aplicarlas.

“Por esa razón creo que los partidos tienen la razón en impugnar sus acuerdos y el Tribunal Electoral será quien resuelva en última instancia sobre esta grave intromisión del INE a otras facultades; grave intromisión a facultades de otro poder, en este caso del Poder Legislativo”, indicó.

Subrayó que es grave que el INE no ha observado el principio de legalidad y ha desbordado con sus pronunciamientos electorales el Estado de Derecho, por lo que consideró que los consejeros electorales debieran ser cuidadosos.

“Nos da mucha preocupación. Siento que carga con una dosis demasiado anti-AMLO, anti-Morena, anti4-T… Es evidente que están actuando con sesgo y eso me parece una mala decisión para un órgano constitucional autónomo.

“El INE está extralimitándose y asumiendo una actitud parcial y claramente anti-AMLO, anti-Morena, anti-4T… Eso debilita a esa institución”.

AMLO, por su parte, recriminó que sus opositores recurran a personalidades del espectáculo, de los deportes y a intelectuales orgánicos en su campaña contra su Presidencia y gobierno.

Buscan, dijo, que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados.

“No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan…

“Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración”.

No lo vamos a permitir: Salgado

Desde Zihuatanejo, y luego de ser informado de la cancelación de su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio lanzó su advertencia al INE:

“No vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan transa, no lo vamos a permitir”.

Y adelantó que con o sin reconocimiento del INE, él continuará su campaña por la gubernatura de Guerrero.

Ante unos 700 simpatizantes reunidos en unas canchas techadas de baloncesto de una unidad deportiva, el controvertido senador con licencia indicó que “el pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados…

“Vamos a seguir luchando… el candidato no se raja, y el pueblo menos, no se raja, no nos rajamos, vamos pa’ delante”.

Ya en corto, dijo que los abogados del jurídico de Morena, “están dando la pelea en el INE, ellos (los consejeros electorales) dicen que no reporté gastos de precampaña, pero en ningún momento mi partido Morena me reconoce como precandidato, a mí me eligieron coordinador de los comités de defensa del voto en Guerrero, por lo tanto, no hubo precampaña y no hay gasto que reportar.

“Pero ellos quieren que a fuerzas quedemos fuera de la contienda, la Comisión de Fiscalización así ya lo aprobó, retirar, dicen ellos, mi candidatura y hoy se reúnen los consejeros del INE, no sabemos si vayan a darle por ahí.

“Y si es así, llegará esto al Trife y el Trife determinará y, si determina en contra de nosotros, sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego siguen organismos internacionales, pero quiero decirles a todos ellos que el pueblo ya decidió y vamos a gobernar Guerrero”, aseguró.

