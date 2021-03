“Aplaudir de pie” convoca a sus talleres actorales y de dramaturgia

A través de la plataforma digital

Dirigidos a cualquier persona, sin importar su oficio o profesión

Arturo Arellano

El aprendizaje de alguna disciplina artística lleva al individuo a conectarse con sus emociones, a despertar su creatividad, a entenderse a sí mismo, incluso a encontrarle sentido a las situaciones que vive y trata de enfrentarlas de manera poética, por lo que la plataforma “Aplaudir de pie”, ofrece dos talleres dirigidos a aquellos que se interesen en la dramaturgia y las prácticas actorales, aunque no tengan que ver con el mundo actoral.

Por un lado, el Taller de prácticas actorales (Laboratorio Actoral en Línea) estará a cargo del director y pedagogo argentino Guillermo Cacace y por otro el Taller virtual de dramaturgia será impartido por Ricardo Ruiz Lezama, dramaturgo, director de escena y docente de dramaturgia.

Ruiz Lezama, en entrevista con DIARIO IMAGEN, nos contó que “Aplaudir de pie” es un sitio especializado en crítica teatral fundado hace seis años para profundizar en el fenómeno escénico. “Sin embargo, ahora han surgido otras necesidades como es la pedagogía, en esta ocasión vamos a organizar dos talleres para abrir un espacio de libertad simbólica y para encontrarnos pese a las circunstancias, seguir encontrando motivaciones para poder crear artísticamente”

Explicó que “el de practicas actorales está enfocado para personas que tengan conocimiento básico de actuación, no necesariamente actores o artistas, pero que hayan cursado algunos talleres, digamos que es de nivel intermedio, pero el de dramaturgia virtual, que imparto yo, es enfocado a cualquier persona, mayores de 17 años, cualquier persona con profesión”.

Añade que “estudié la licenciatura en actuación en Bellas Artes, luego dramaturgia en Argentina y a partir de ahí no he dejado de aprender, alrededor del mundo con talleres de grandes dramaturgos. De manera que este taller es una síntesis de todo lo que he aprendido, hice una metodología, basada en pensar que cualquier persona puede crear teatro, algo que me parece fascinante, porque en el mundo cualquier persona es aceptada y lo quiero implementar en México tal y como lo aprendí en España y en otros lugares”.

El taller de dramaturgia para principiantes “tiene como soportes antecedentes históricos, dramáticos y teóricos para entenderlos y no extraviarnos en tantas posibilidades. Son cinco sesiones de tres horas, es un taller de 15 horas en total, todos los jueves de abril. El cupo es limitado a 10 personas para que se pueda aprovechar al máximo, porque la propuesta del taller es que sea personalizado”.

Los objetivos son, según el docente que “se lleven una perspectiva general pero puntual de elementos de la creación dramática, que sepan reconocer que es lo que hace propia una dramaturgia, la parte teórica y por donde empezar, para luego ir a la forma practica, es tener bases”.

La convocatoria para el taller de dramaturgia está vigente hasta que se llene el cupo, mientras que para practicas actorales el ultimo día para inscribirse es el 27 de marzo.