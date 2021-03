Acción penal contra 4 policías de Tulum que mataron a salvadoreña

Reconoce FGE que la migrante murió por fractura de columna vertebral

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ofreció un informe oficial sobre lo ocurrido con la mujer salvadoreña que murió en Tulum, tras ser aprehendida por elementos de la policía municipal y reconoció que Victoria Esperanza Salazar fue asesinada durante la detención, cuando le provocaron varias fracturas en la columna vertebral, por lo que se ejercerá acción penal por el feminicidio contra cuatro uniformados.

Los peritos del Servicio Médico Forense de la Fiscalía estatal concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de la migrante, dado lo anterior, las lesiones referidas ya forman parte de la carpeta de investigación y coincidieron con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a Victoria durante la detención, justo antes de antes de fallecer.

Oscar Montes de Oca, fiscal general del Estado, dio a conocer los resultados de la necropsia de la víctima a través de un video en el que detalló: “La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado, se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza”.

Añadió que se ejercerá acción penal contra los presuntos responsables. “El fiscal del ministerio público ejerció la acción penal en contra de 4 policías municipales, una mujer y tres hombres, por su probable participación en los hechos señalados por la ley como feminicidio y serán ingresados al centro de atención correspondiente y a disposición de un juez de control”.

Hasta el momento de dar el informe, el fiscal señaló que la víctima no había sido identificada oficialmente, por lo que en coordinación con diversas autoridades y extranjeras se estaba recabando información para lograr su plena identidad. No obstante, poco más tarde trascendió de manera extraoficial que el nombre de la víctima es Victoria Esperanza Salazar Arriaza.

Finalmente, Montes de Oca, afirmó que el gobierno de Quintana Roo “no habrá impunidad y actuará con todo el peso de la ley contra quien o quienes atenten contra la dignidad o integridad física de las mujeres”.

Victoria Esperanza Salazar fue detenida luego de que habitantes de la localidad la habían denunciado por desorden público. En un video que circula en redes sociales se escucha a la mujer quejarse al ser sometida por los policías y en otro video se la ve ya inmóvil ante la mirada de los uniformados, quienes luego de unos minutos retiran el cuerpo de la víctima y se lo llevan.

El presidente de El Salvador pide justicia

El hecho trascendió de forma internacional, pues fue grabado y los videos fueron difundidos en redes sociales, documentando que una de los cuatro agentes participantes inmovilizó a la salvadoreña, colocando sus rodillas sobre su espalda, mientras la mujer gritaba y se quejaba, hasta que dejó de respirar, lo cual ha provocado la indignación generalizada y reacciones por parte de El Salvador, pues incluso, comparan el crimen con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, también victima de un policía.

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, exigió justicia a las autoridades mexicanas por la salvadoreña asesinada y a través de las redes sociales lamentó la muerte de su connacional y publicó que su gobierno se hará cargo de la manutención y gastos de estudios de las dos hijas de Victoria y exhortó a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos para castigar a los culpables lo más pronto posible. “Estoy seguro que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso”, dijo el mandatario en Twitter.

Agregó: “Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum”.

Asimismo, confirman que la salvadoreña era originaria de el departamento de Sonsonate y residía de manera regular en México, por lo que brindarán apoyo y acompañamiento a sus familiares. “En estos momentos, estamos monitoreando y dándole seguimiento al caso a través de nuestra representación consular en Acayucan y nuestra embajada en ese país”, concluyeron.

“Nos llena de vergüenza”, reconoce AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó este lunes el homicidio de Victoria Esperanza Salazar y reconoció que fue un asesinato, por lo que condenó los hechos y garantizó que habrá justicia.

“Quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México; una mujer, Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por 4 elementos de la policía de Tulum, de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada; es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza”, expresó el mandatario mexicano.

Asimismo, aseguró que no habrá impunidad y que ya se está investigando a los policías que participaron en el brutal acto. “Decirle a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, a todos hombres y mujeres del mundo, que se van a castigar a los responsables, ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad, una característica de nuestro gobierno a diferencia de otros, es que antes había autoritarismo y además había impunidad, ahora no, se respetan los derechos humanos y hay cero impunidad, se castiga a los responsables”, recalcó el Presidente.

