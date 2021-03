No intervendré en elecciones, pero sí denunciaré “actos antidemocráticos”: AMLO

Se deslinda del atrasos de pagos en universidades públicas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no intervendrá en las próximas elecciones, pero adelantó que denunciará actos que considere como antidemocráticos.

En su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la descomposición en el país se originó por la falta de democracia.

“Es una convicción, siempre hemos luchado en favor de la democracia, sería incongruente que nosotros ahora apostáramos por el fraude electoral, sería vergonzoso, es una traición, pero no sólo al pueblo sino a uno mismo y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, en todos los sentido.

“No vamos intervenir, lo que sí vamos a hacer es denunciar actos antidemocráticos, porque necesitamos establecer la democracia porque la descomposición se originó en México por la falta de democracia, porque la democracia es contrapesos, es equilibrio, significa competencia, significa que nadie se sienta absoluto en ningún nivel del a escala, significa que el pueblo sea el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos, significa mandar obedeciendo, significa aceptar en que una democracia es el pueblo el que manda. es muy importante que haya democracia en el país y vamos a lograrlo entre todos”.

El Presidente recordó que llamó a los gobernadores a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia porque “es muy importante que haya democracia en el país y vamos a lograrlo entre todos”.

“No se puede realizar una transformación sin igualdad de género”

El Presidente también afirmó que alcanzar la igualdad de género es una misión importante para la transformación de México, ya que los feminicidios son fruto de la decadencia generada por gobiernos anteriores.

“No se puede realizar una transformación sin igualdad de género, pero no hay que permitir que los conservadores, saqueadores, que son los que han originado la descomposición social, ahora se disfracen de feministas”, indicó.

Aseveró que la violencia de género también es una consecuencia del mal manejo económico que derivó en grandes niveles de desigualdad.

“Yo quisiera que en el caso de los feminicidios se inscribieran en esta realidad. Como quisiera que se inscribiera en esta realidad la destrucción del medio ambiente, la violencia en general”, sentenció.

También, presumió que a partir de su administración se comenzaron a contabilizar los delitos de feminicidio, pues en anteriores sexenios no existía la tipificación.

“Antes ni siquiera se consideraban como feminicidios los asesinatos de las mujeres; ahora, aun con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer tiene que considerarse feminicidio”.

No tenemos demora en pago a universidades, asegura AMLO

En otro tema, el mandatario señaló que el gobierno federal entregó a tiempo los recursos para las universidades públicas, por lo que desconoce el motivo de la falta de pago al personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No tengo información. Pero yo creo que lo van a atender (las autoridades) si es que hay adeudos a maestros, porque se les autorizó su presupuesto y no se les ha dejado de entregar, me refiero a todas las universidades, no sólo a la UNAM”, señaló.

Además, en La Mañanera, el mandatario recordó que las participaciones federales se han entregado mes con mes a las entidades para el pago de las nóminas, “eso es de rigor, mes con mes se les entrega, no tenemos demora en lo que corresponde a los estados y universidades”, sostuvo.