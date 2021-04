Cornelio Reyna Tercero celebra legado de su abuelo

Con “Me caí de la nube”

Se suma al homenaje de grandes artistas en un disco ya disponible

Big Javy, Carmen Ruiz, La Bruja de Texcoco, Los Señores, Mexfutura, Javier Batiz, Tino el Pingüino, Sundarbans, Vetiver Bong, Pato partida, Yo camaleón, Becerros y Rosalía León. Además de Centavrus y Cornelio Reyna Tercero, grabaron el disco “Cornelio Reyna Por Siempre”, donde rinden un sentido homenaje en diferentes estilos al gran legado del extraordinario artista.

Cornelio Reyna Tercero, nieto del compositor de los grandes éxitos, dijo en entrevista para DIAIRO IMAGEN que “Es un homenaje que crea Warner para recordar a mi abuelo, Cornelio Reyna, me siento muy orgulloso de que se sigan haciendo este tipo de tributos, son mas de 50 años desde que empezó este sonido y me alegra que siga vigente, se abre ahora a nuevas generaciones con las voces de artistas contemporáneos y que mejor que me hayan invitado a sumarme”, comentó.

Si bien reconoció que “No he tenido la oportunidad de escuchar todas las cancones” se dijo “feliz con lo que he podido escuchar, se hacen las canciones de mi abuelo en otros géneros, otros ritmos, y quedaron increíbles. Warner hizo un gran trabajo eligiendo a los artistas que participan, puedo decir que esto completamente satisfecho”.

La selección de las canciones para este disco de homenaje, afirmó “Se hizo a partir de los temas registrados de mi abuelo con Warner, se eligieron en total 10, pero si hay muchísimas canciones para hacer mas volúmenes, esperemos que el éxito de este disco sea tal, que se nos permita continuar con este concepto, pero eso dependerá de la gente” sentenció.

Adelantó que “Se lanzara una canción cada cinco semanas, para dar tiempo a cada canción y a que baje la pandemia, para después hacer un concierto con las agrupaciones que participaron en el disco, de ahí estaría increíble seguir avanzando y poder llevar este legado a muchas mas personas”.

Sobre “Me caí de la nube”, tema que aportó con su estilo para el disco, dijo “es muy apegado a lo que yo hago, es adaptarme y ofrecer algo que no le falte al respeto al tema de mi abuelo, pero también ofrecer algo nuevo. Honestamente No me costo tanto trabajo, porque es algo que vengo haciendo desde hace mucho y es una canción muy sentida, que me agrada bastante”.

Reconoció que llevar el nombre y apellido de su abuelo “Es complicado en el sentido de que en las generaciones de artistas siempre van a existir las comparaciones, a mi padre lo compararon con mi abuelo y a mi con los dos, pero son caminos distintos, tenemos nuestra propia historia, nuestro propio estilo, me llena de orgullo seguir con el legado de mi abuelo, ya es cuestión de gustos, siempre habrá parecidos y diferencias, pero hay que hacer las cosas bien” concluyó.

Las canciones de este disco de homenaje a Cornelio Reyna se irán liberando gradualmente hasta completar un álbum de 10 temas, que después podría dar para un concierto en vivo, según se especula.