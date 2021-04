Pero, ¿qué diablos es la democracia?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Según los expertos es: Un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar libremente a sus gobernantes.

¿Y cuáles son sus características?

La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social. Sus características son:

Ajustarse necesaria y estrictamente a reglas legales sancionadas por igualdad y en condiciones de igualdad y libertad, para la elección institucional de sus autoridades y representantes;

El respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Nacionales Unidas;

Libertad individual;

Libertad para la asociación y beligerancia política;

Presencia de múltiples partidos políticos;

Distribución del poder en diferentes actores sociales;

Sufragio universal, libre y secreto;

Representatividad;

Alternancia en el poder;

Libertad de prensa y opinión;

Igualdad ante la ley;

Limitación del poder de los gobernantes;

Apego al Estado de derecho consagrado en una Constitución, Carta Magna o Ley Suprema.

Puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental.

Hoy todo eso y más está en riesgo en México.

La viabilidad de la democracia y todo lo que se desprende de ella en México, tiene desde hoy plazo fijo.

En los siguientes 2 meses, el escalonamiento del ataque y asedio que se ejerce desde la Presidencia de la República -y a partir de ahí, en una onda expansiva creciente que involucra a sus partidos en el poder, sus secretarías y fracciones parlamentarias, así como sus organizaciones sociales y medios, especialmente vía redes sociales-, determinarán si la democracia como sistema base de este país persiste o sucumbe.

La denuncia, advertencia oficial, formal de este embate la reveló durante los pasados días santos el propio consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Como ocurre con todas las amenazas graves, sólo dijo: estamos sometidos a una estrategia de amedrentamiento… que no va a prosperar. No podía decir otra cosa. No podía caer vencido, derrotado al primer golpe.

“No tiene ningún sentido institucional ni político ni procedimental ocultarlo: No es la primera vez que pretenden descalificar al árbitro, es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años.

“Pero debo decir que no lo lograron antes y no lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, la legalidad y rendición de cuentas de las elecciones”, aseguró.

La amenaza al INE y a la democracia mexicana fue eje de prácticamente todos los análisis y textos de opinión, editoriales y columnas en todos los medios nacionales y no pocos del extranjero.

Algunos de ellos advirtieron de focos encendidos en gobiernos de otros países, especialmente en la Casa Blanca, en Washington.

En estos días, durante una sesión especial de Consejo General, en la cual también se aprobaron candidaturas a diputaciones federales de mayoría y “pluris”, Córdova habló de lo que realmente le interesaba: del embate real, directo, sufrido como nunca antes por el INE y su destino.

El INE, dijo su consejero presidente, mostrando un carácter que era más para el escenario que para su confianza, “seguirá siendo un árbitro vigilante y sacará las tarjetas que sean necesarias y sancionará a quienes haya que sancionar, pero no puede ser un árbitro silente… Seguirá siendo un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas”, indicó.

Lo dice en medio del asedio de una verdadera jauría de la 4T que exige no sólo su destitución, sino su enjuiciamiento político junto con la desaparición del INE.

Sorprende a pesar de que no debiera causar mayor asombro que esto lo pidan Mario Delgado, líder de Morena, senadores prominentes y personajes de la 4T a quienes se ha sumado el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas.

Todo esto ocurre al arranque formal de las elecciones más grandes de la historia de México, donde existen indicadores de una irritación social que podría significar un revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador al no obtener ni la mayoría en la Cámara de Diputados ni en las 15 gubernatura en juego ni en los congresos locales ni en las alcaldías.

Todo indica, dicen por su parte analistas, que AMLO y su claque preparan desconocer las elecciones. Ir incluso a una crisis constitucional si es necesario. O más: lanzar masiva, físicamente a sus simpatizantes -como Trump lanzó a los suyos contra el Capitolio a inicios de enero-, contra las instalaciones del INE y contra sus consejeros.

En verdad que la democracia está en juego en México.

¿Y quién creen que va como diputado?

Este mediodía, muy cerca del Senado de la República, el senador suplente Pedro Haces (dicen muy cercano a los aprecios del zacatecano Ricardo Monreal), líder ahora no sólo de la Catem -organismo obrero sindical-, sino del nuevo partido Fuerza por México presentará con bombo y platillo a su estrella electoral: al mismísimo obispo Onésimo Cepeda, quien a sus 84 años y ya jubilado en la cúpula de la Iglesia católica se lanzará como candidato a diputado por el Distrito 21 de Ecatepec.

A ver, díganme quién le podría ganar ahí a este personaje de la vida mexicana, quien egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM para ser el gran socio de Carlos Slim en la creación de Inbursa, luego de trabajar con Carlos Truyet en la primera gran creación de Fondos de Inversión en México y casi casarse con la hija del banquero.

Algo ocurrió que Onesimo cambió, se fue al seminario a Michoacán y luego a Roma, de dónde regresó para ser auxiliar del Obispo rojo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo y de ahí pasar a Ecatepec, par construir una catedral sin costo para su Iglesia y formar una comunidad católica como ninguna otra en este país.

Pues este personaje será hoy lanzado finalmente a la política parlamentaria, legislativa por Pedro Haces, ¿con el visto bueno de Monreal?, pregunto yo.

Osote electoral

Para eso me gustaban. Resulta que la directiva de Mario Delgado en Morena nada más confundió a Michoacán con Guerrero y al líder de la CNTE, Raúl Morón, con Félix Salgado Macedonio.

Ocurrió que este partido interpuso su recurso en contra de la anulación de la candidatura de Morón… pero la reclamó ante el Trife para… ¡Guerrero!

O sea… Así ni cómo…

