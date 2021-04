Se espera vuelco en las encuestas

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Una vez iniciadas las campañas electorales para la renovación de 15 gubernaturas surgirán nuevas encuestas, más cercanas a la realidad, las que podrían ir cambiando de acuerdo a la cercanía de la fecha de los comicios.

Estas encuestas y sondeos acordes con la realidad, distarán un poco de las levantadas en los meses previos, donde muchas de ellas estaban al servicio del mejor postor y daban resultados que satisfacían solamente a éstos.

Las cifras se irán acomodando de acuerdo al desarrollo de las actividades de los candidatos y los vuelcos que vayan dando otras situaciones como son la pandemia, la vacunación, la economía, la seguridad y el empleo en los dos meses de que constan las campañas electorales.

Hay quienes confían en que las diferencias abismales se sigan manteniendo, pero hay varias entidades en las que los números podrían cambiar.

La primera de ellas ya dio muestras de lo que se viene, el cadáver político en que se había convertido Samuel García por sus constantes yerros, tiende a reaccionar y más lo hará con la ayuda de su compadre y amigo Luis Donaldo Colosio que le servirá de soporte con sus actividades en Monterrey.

El emecista García y sus constantes metidas de pata puede volver a cometer estos errores fatales y algunos de ellos le pasarán factura, pero no tan grandes como la que actualmente está pagando su adversaria Clara Luz Flores, quien cayó en las preferencias y del primero se fue hasta el tercer sitio, casi a diez puntos de quien encabeza las preferencias en una encuesta reciente, el priista Adrián de la Garza.

El tricolor se mantiene en la disputa y podría avanzar unos escalones más, dependiendo si mantiene la mesura o cae en alguna inconsistencia o se demuestra que tras de sí tiene al nefasto ex gobernador Rodrigo Medina.

Los priistas deberán actuar con sumo cuidado y reforzar la estrategia de De la Garza, ya que podría ser la única gubernatura que obtenga de las 15 en disputa.

La situación no es nada sencilla, ya que el primer intento de involucrarlo con su ex jefe fue el realizado por Clara Luz, pero se desvió la atención ante las mentiras de la ahora candidata de Morena.

Hay otras entidades en las que las cifras pueden dar un vuelco, como son Guerrero y Michoacán, mientras el Tribunal Electoral no resuelva si proceden o no las impugnaciones de Félix Salgado y Raúl y ratifica o rectifica la decisión del INE de cancelar sus candidaturas, los “morenos” no han definido si envían otros candidatos o esperan el resultado, mientras no pueden hacer campañas y los tiempos tan cortos de estas pueden pesarles después.

Otro estado con enredos es Chihuahua, donde la panista Maru Campos, aventaja, pero la decisión de vincular a proceso a la candidata del blanquiazul trajo consigo la impugnación de su candidatura por parte de Movimiento Ciudadano. Ella se aferra a la candidatura y dice que sus derechos políticos están a salvo, pero puede modificar la actual preferencia.

En Sinaloa y Sonora, los aspirantes de Morena, Rubén Rocha y Alfonso Durazo se mantienen a la cabeza, aunque no están lejanos los candidatos de la alianza formada por PRI, PAN y PRD, con sus abanderados Mario Zamora y Ernesto Gándara, que son bien vistos por parte de los electores.

Campeche podría dar una desagradable sorpresa para el Movimiento Regeneración Nacional y Baja California Sur podría modificar las cifras que actualmente favorecen al PAN.

En algunos estados parecen estar definidas las cosas, pero sorpresas puede haber y varias, según vaya corriendo los días cercanos al 6 de junio.

La veda electoral para todos los gobernantes también puede ser un acicate o motor que haga cambiar a muchos sobre las preferencias que mantenían hasta antes de iniciar el proceso de las campañas políticas.

*****

Son varios los personajes que en pasados sexenios fueron considerados del primer nivel político y que ahora corrieron a refugiarse a sus entidades para tratar de ocupar una posición local. Ex gobernadores que buscan ser alcaldes y ex secretarias nacionales de partidos que buscan su reinserción política. Eso sí hay diferencias entre unos y otros, ya que algunos salen a la calle en busca del voto y otros se refugian en la comodidad de las plurinominales.

*****

Hace tres años el PRI consiguió solamente 10 diputaciones federales de mayoría, ahora su cálculo los hace considerar cuando menos la victoria en 40 distritos. Qué diferencia, cuando hace 20 años obtenía más de 150 diputaciones de mayoría.

