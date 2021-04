Iniciaría en mayo inmunización anti-Covid de menores de 60 años: López Obrador

Que siempre sí se vacunará

En mayo podría iniciar la vacunación contra Covid-19 de menores de 60 años, luego de concluir con la aplicación de las dosis a adultos mayores, estimó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Para que en el mes de mayo tengamos vacunados a los adultos mayores y maestros y ya inicia la vacunación de la población de menor edad, es decir, menores de 60”, dijo.

El mandatario recordó que se decidió vacunar a adultos mayores para reducir hasta en 80 por ciento la mortalidad, pues se trata del sector de la población más vulnerable, “la que resiste menos la pandemia”.

Aseguró que “no va a ser lo mismo” un rebrote de contagios tras las vacaciones de Semana Santa, pues la pandemia ya “no tiene el mismo efecto”.

“Nos podemos equivocar porque nos equivocamos, cometemos errores, porque la perfección solo el creador, los humanos sí nos equivocamos y cometemos errores. Pensamos que vamos a mantener la pandemia controlada, que no haya rebrote y avanzar en la vacunación”, comentó.

Sí se vacunará dentro de 15 o 20 días

El Presidente aseguró que se vacunará contra Covid-19 dentro de 15 o 20 días, aunque ayer dijo que no era indispensable hacerlo tras haberse contagiado de coronavirus en enero.

Comentó que se le aplicará la dosis “para disipar dudas” y comentó que “todos los que tuvieron Covid-19, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan”.

El mandatario comentó este lunes que de acuerdo con los doctores que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus, tiene suficientes anticuerpos.

“Acerca de mi caso consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunará para reforzar mis anticuerpos, pero pregunté a los médicos entonces que me atendieron directamente cuando me contagié y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune (…) no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, dijo.

El 31 de marzo informó que se vacunaría y que los doctores que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus le recomendaron que esperara para la vacuna “porque tenía anticuerpos suficientes, pero ha pasado un tiempo”.

Equipara montaje en caso Cassez con simulación de vacuna

Sobre la polémica de la simulación en vacunación contra Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los montajes no son cosas de otro mundo, pues acusó que televisoras los han hecho.

Al señalar que el video donde se observa a una enfermera simular que vacuna a un adulto mayor se puede tratar de un montaje, el mandatario informó que este miércoles difundirá el video donde se observa el montaje televisivo que organizó Genaro García Luna, ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la supuesta captura de Florence Cassez.

“Hay que aprovechar para hacer consciencia, sobre todo los jóvenes, porque ese montaje al que hago referencia sucedió hace ¿cómo cuántos años? como 10 años; entonces, el joven que hoy tiene 18 años tenía ocho años, entonces escucha ‘montaje’ y va a decir: ‘Ese señor inventa’.

Entonces, le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana damos a conocer lo que fue ese montaje, el del señor Vallarta y de la ciudadana francesa, que lo saquemos aquí, ¿les parece? Para ilustrar de cómo era antes, porque siguen con la jeringa vacía; es importante subrayar sobre estos asuntos porque se olvidan, se produce una especie de amnesia.