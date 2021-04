Realidad de Morena y AMLO

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

De nada sirve tener una escalera si no sabes

a qué piso te diriges…

En los tiempos electorales donde más de 22 mil mexicanos buscan hacerse elegir en los puestos con presupuestos se desbordan las pasiones y la visceralidad es tal y los resentimientos, venganzas y odios aumentan que en vez de concentrarse a ver las razones por las que en éstos momentos a los que muchos desprecian y catalogan como “chairos” empobrecidos e ignorantes siguen creyendo en AMLO y por supuesto tienen claro que Morena es su canal de comunicación y de control del poder y que han ganado a lo mejor no por ellos, sino porque los gobiernos anteriores les mostraron que efectivamente ellos, LOS CHAIROS, no importaban en la “democracia mexicana” porque solamente les han considerado, los grupos en el poder y los partidos, como CARNE DE VOTACIÓN Y MANIPULACIÓN, esa élite que nos ha gobernado por años y nos llevó a reconocer las mentiras, los robos, los saqueos, entreguismos y corruptelas que les permitieron enriquecerse y pensar que los recursos y fondos públicos seguirían siendo usados por ellos para utilizarlos para hacer sus negocios privados podrían continuar en sus manos y, pues, ¡lástima Margarito! Porque la realidad les dio la gran lección y les mostró que de pronto votaron en su contra y eliminaron de paso a los llamados partidos políticos y el infelizaje nacional descubre que al final de cuentas un hombre como AMLO tiene la capacidad de comunicarse en su lenguaje y reconocer sus necesidades de tal suerte que ellos se identifican y siguen creyendo y manteniendo su confianza en él, y a lo mejor no en Morena, pero al final de cuentas están conscientes de que deben apoyarla porque es la forma de apoyar al Presidente que es “SU PRESIDENTE” y el primero que después de muchos años se fija en ellos y les brinda apoyos directos que cuando se ve no es un sistema de compra de votos, sino un proyecto de apoyo y solidaridad, porque ese es el camino y no el proyecto burdo de aquellos partidos y organismos políticos que pensaban que el control del poder siempre sería por medio del fraude y de la manipulación en los medios de comunicación y la compra de votos con tortas y acarreados.

MUCHOS CLASEMEDIEROS NO SE DAN CUENTA EN SU VISCERALIDAD Y ODIO que las bases del infelizaje nacional les tienen un profundo resentimiento porque son, sin duda alguna, la identificación de los que controlaron el poder, ni se dan cuenta de que sus métodos de manipulación y de comunicación han cambiado y que no sirven en los tiempos actuales, porque si ellos piensan que con esos mecanismos siguen controlando y no tienen el menor acercamiento con las bases y los grupos del infelizaje nacional pues se hacen pendejos solos, porque por esa falta de educación, la mayoría de la gente ni siquiera se entera de las voces de los intelectuales domesticados o de los publicistas que operan los mensajes de terror y odio, pensando en que la gente del pueblucho se espantará porque digan que AMLO es comunista y piensa como venezolano o que nos lleva al populismo y al comunismo, porque no saben dónde está Venezuela, lo que es el comunismo y el populismo y es solamente porque ellos siempre han vivido en la jodidez y el abandono y ahora, por vez primera, tienen a alguien que les apoya con recursos y les permite resolver muchos problemas que los ricachones y clasemedieros sostienen que no son recursos destinados a la producción y solamente se gastan y dilapidan, pero los jodidos están convencidos, porque por años lo han sufrido de que miles de millones de pesos fueron saqueados y robados por esa elite que jamás volteó a verles y los desprecia, porque solamente los usó pensando en que ellos imponían y así lo vinieron haciendo, pero ahora, no pueden imponer porque hay canales y nuevas esperanzas en un cambio que llega a cuentagotas, pero que trae apoyos y ayudas a los jodidos y así observan que los “explotadores” clasemedieros y ricachones son los que protestan y reclaman y los jodidos tienen claro que si los otros reclaman es porque les duele y les afecta y si esto es así ellos apoyan eso que les duele y afecta porque saben que les ayuda a ellos y jode a los otros que por años los han jodido y despreciado.

La famosa “oposición” desde hace mucho solamente actuó o como palera del poder o como mafia en el poder y dejó a un lado la ideología y las convicciones, pensando en que la “política se hacía por los canales de los medios y dejaron a las bases al garete y descontrol, así, el único que respondía al llamado de las bases del infeliciaje nacional tan despreciado por la MAFIA EN EL PODER Y LOS CLASEMEDIEROS eran los grupos de AMLO y con él se fueron reconstruyendo las bases y el lenguaje y la comunicación que daba a entender lo que en verdad necesitaban y querían los marginados y esto es la base de su fuerza y poder en la actualidad, la política no se hace solamente con dinero sino con convicciones y militancia y constancia, con presencia y labor real en las zonas, así, AMLO, procuró llegar a todos los rincones del país en sus recorridos y visitas y ahí, esos grupos abandonados y marginados supieron que el único que en verdad asistía a sus zonas era él y por ello se identificaron con él y su causa, la entendieran o no, pero les caló profundo el saber que al llegar los atendería y apoyaría con recursos que dijo saldrían de lo que anteriormente se robaban y guardaban en sus bolsillos los políticos del neoliberalismo y así cuando vieron que llegaron los fondos y que los ricachones y clasemedieros comenzaron a protestar por su destino, ellos, el infelizaje nacional, intuyeron que entonces sí era verdad que esos fondos los estaban rescatando de lo que antes se robaban los políticos y partidos y le dieron mayor confianza y credibilidad, con este acto tan simple, AMLO, tiene asegurado por algún tiempo, un enorme apoyo que la llamada “oposición” pretende deteriorar y que solamente chachalaquea diciendo que vamos al populismo y al comunismo y se pierde, pero no llega a las bases ni atiende a los jodidos, por eso, a pesar de las pendejadas y ambiciones de muchos morenistas y de las traiciones y corruptelas de otros, la gente sigue confiando en AMLO y lo demás, les vale madre y le apoyan, esta es la verdad.

