Lisi Esnaurrízar: “Ya denuncié; ¿qué sigue?”

Para fortalecer y orientar a las mujeres

A través de su libro busca sumar a la erradicación de la violencia de género

Arturo Arellano

Un año después, la justicia le sonríe a Lisi Esnaurrízar y la vida le ha alcanzado para contarlo todo en un libro, pues en el 2019, la comediante, conductora y productora denunció públicamente y ante las autoridades que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, hoy ha logrado llevar a juicio al imputado a quien se le vinculó a proceso, para enfrentar los cargos que le pudieran ser comprobados.

“Yo lo amé, le fui fiel y lo cuidé, pero, a cambio, él me violentó”, explicó Lisi en junio del año pasado, después de que acudió ante el MP para hacer la denuncia, ahora en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta cómo ha plasmado su historia y experiencia en ““Ya denuncié; ¿qué sigue?”, libro que espera sea de apoyo para muchas mujeres.

“La primera vez que se publicó fue el año pasado en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, ha ido creciendo de boca en boca. Si quieres tener un tipo de justicia en violencia de género, familiar o de parte de tu pareja, encuentras los pasos en este libro para lograr la vinculación a proceso, que es ante el juez, mediante varias audiencias se demuestra el delito de violencia intrafamiliar”.

Explica que “este libro es una guía de cómo llegar a esta instancia del juicio, porque me enfoco a esto, porque es un hecho real, antes de la pandemia mi caso terminó en esa demostración de violencia para que inicie el juicio, estoy esperando sacar la segunda parte cuando esto suceda, aunque la pandemia no lo ha permitido. Hay que ser pacientes, hay una lista de pasos a seguir, hay recovecos, porque para el imputado el tiempo es oro y para la victima es una cuestión de vida o muerte, hay que tener paciencia”, sostiene.

Autoridades descalifican a las víctimas

Denuncia que muchas veces las autoridades ponen en duda los testimonios de las victimas “pues te hacen comentarios de todo tipo, te dicen ‘Señora si es cierto lo que dice ¿por qué tardo tanto en venir a denunciar?’, entonces, te descalifican y te violentan. Pero es mejor saberlo antes de que vayas con los ojos cerrados, lamentablemente la justicia a veces te descalifica y aquí les digo cómo reaccionar ante esas acusaciones”.

De tal manera, reconoce como “muy complicado escribir todo lo que he vivido, no hay escritor que no plasme parte su vida en sus obras, pero en este caso todo es real, salvo los nombres, que por seguridad deben ser cambiados. Recuerdas las sensaciones de la violencia y pasa algo, que cuando estás en medio de la relación toxica no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde, se vuelve una reclusión, un aislamiento y es muy difícil salir, porque tienes miedo y esta persona conoce tus vulnerabilidades, cualquiera puede culpar a la mujer, pero nadie tiene derecho a usar tus debilidades en tu contra, eso es abusar, y lo hacen porque eres mujer, nada más”.

Y es que según explica “el violentador cree que no hace mal, porque cree que así es como se debe tratar a las mujeres. Y el mío es solo uno de los miles de relatos en esta ciudad, donde mueren 11 mujeres diariamente, pero no murieron solas, fueron asesinadas, es decir que 11 hombres se convierten en asesinos de mujeres todos los días, lo cual es una cifra alarmante que debe comenzarse a combatir”.

No es un problema exclusivo de México

Sobre las manifestaciones feministas a lo largo y ancho del territorio mexicano, opinó “sería muy tonto no estar de mi lado. Si no hubiéramos actuado de esta forma en las manifestaciones, no nos habrían escuchado, es una tontería que evidencien los estragos, la vandalización, pero por qué no evidencian las muertes, la injusticia, la violencia, los feminicidios sin resolver”.

Afirma que lo anterior no es un problema exclusivo de México “he vendido en Japón, Canadá, en varios países de Latinoamérica y por su puesto que esto no es exclusivo de nuestro país, donde la ley, contempla que la forma de reparación o la justicia es la cárcel o reparación el daño o ambas, pero yo me quedo pensando, muy profundamente si el meter a la cárcel a un violentador que no ha sido feminicida en un sistema de justicia penal como lo tenemos ¿Es suficiente? cuando sabemos que el violentador va a salir peor de la cárcel. Eso no va a acabar con la violencia, la prioridad debe ser acabar con la violencia, hacer conciencia, reformarlos, que se den cuenta que están mal, que hacen daño ejerciendo violencia de género y cualquier tipo de violencia”.

Sobre la retroalimentación de la gente sobre el libro destaca “he recibido muchos mensajes, porque las redes sociales ayudan a que efectivamente puedas tener contacto con el lector, eso ayuda mucho. Por ejemplo, una mujer me dijo ‘me encontré un programa donde te entrevistaron, te escribo porque me he dado cuenta que desde hace años sufría violencia de mi pareja y su padre, pero pensaba que era una dinámica familiar, el año pasado lo encontré con otra, sufrí abuso sexual y solo lo consideré violencia hasta que leí el libro’. Son testimonios desgarradores”.

Finalmente, añade “compran el libro y después mandan mensajes de gratitud diciendo que pasaron por algo muy similar”, de manera que Lisi recomienda “antes de que el MP te descalifique, la policía de investigación se ría de ti, toma este libro y ve cómo debes actuar. Tiene un glosario de términos para entenderlo todo, porque la violencia deja marcas y la no denuncia deja feminicidios”.