Senado pide tiempo para corregir errores en ley sobre mariguana

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Aunque se trata también de una iniciativa del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la reforma legal para legalizar el consumo de la mariguana con fines recreativos o lúdicos no debe ser una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues al fin el Senado se decidió pedir a la Suprema Corte de Justicia una nueva ampliación del plazo para dictaminar esa controvertida reforma.

El anuncio de la solicitud de una nueva prórroga lo hizo el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, a riesgo de generar una controversia con los diputados de su propio partido.

De hecho, la pugna entre las dos cámaras, ya se dio, pues los diputados federales de Morena y sus satélites PT, PES y PVEM le enmendaron la plana a los senadores y modificaron la iniciativa de Ley Federal para la Regulación del Cannabis que los integrantes de la llamada Cámara Alta elaboraron meticulosamente, luego de escuchar opiniones de todos los interesados en la materia en un foro abierto especialmente convocado en marzo de 2019.

Producto de ese trabajo de consulta, en noviembre anterior, el Senado aprobó en noviembre de 2020 una iniciativa que, si bien generaba todavía algunas inconformidades, cumplía con el requisito fundamental de asegurar que no sería considerado anticonstitucional y, por consiguiente, no sería rechazado por la Suprema Corte de Justicia.

Este aspecto es sumamente importante, porque se debe tener en cuenta que el máximo tribunal del país se convirtió en actor fundamental en torno a la legalización del consumo de la mariguana al aceptar solicitudes de amparo de consumidores del enervante que consideraban que la legislación vigente violaba sus derechos fundamentales al impedirles consumir la yerba.

Como parte de esa controversia, la Suprema Corte invalidó varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben actividades relacionadas con el consumo personal de la mariguana y ordenó al Congreso llenar ese vacío legal.

Como recordamos en la columna del pasado día 6, el tribunal constitucional inclusive fijó un plazo límite para la promulgación de las nuevas leyes, que luego tuvo que ampliar en dos ocasiones, por las profundos desacuerdos que ya se empezaban a registrar entre los legisladores.

En ese proceso fue donde entró la propuesta de la llamada 4T, cuyo líder y guía, el presidente López Obrador desde su campaña electoral se había manifestado a favor de la conveniencia de legislar en esa materia. La iniciativa respectiva la presentó la senadora y ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, quien luego pidió licencia para asumir el cargo de secretaria de Gobernación.

Pero ni porque se trataba de una iniciativa con el respaldo presidencial, ni porque fue presentada por una reconocida jurista, la propuesta no logró el reconocimiento general, aunque los senadores sí la tomaron como punto de partida.

Finalmente, la mencionada Ley Federal para la Regulación del Cannabis fue aprobada en noviembre el año pasado y el Senado la remitió para su ratificaciòn a los diputados.

Conforme a procedimientos anteriores, en donde lo aprobado en la Cámara de Origen era confirmado por la Revisora o sólo registraba cambios mínimos, se presumía que la nueva ley en materia de mariguana pasaría también la aduana y entraría en vigor los primeros días del presente año.

Pero contrario a esos proyectos, para empezar, los diputados no encontraron tiempo para ratificar la iniciativa en el periodo de fin de año de 2020 y el tema se pospuso para el actual periodo, que arrancó el 1 de febrero y concluirá el ya cercano último día de abril.

Por fin, el 10 de marzo reciente, los diputados dieron trámite a la iniciativa, pero devolvieron la minuta a los senadores con algunos cambios que generaron fuerte rechazo, en particular entre las fracciones parlamentarias de oposición, pero también dentro a las mismas filas de Morena y asociados.

Con todo, por la disciplina que impera entre los legisladores afiliados a la llamada 4T se esperaba que los senadores respetaran la decisión de sus colegisladores, pero al llegar la minuta a las comisiones revisoras se renovaron las manifestaciones de inconformidad.

Por eso, primero se planteó la posibilidad de nuevas enmiendas y devolver el proyecto a los diputados, por lo cual se extendería el período necesario para promulgar la ley y cumplir con el mandato de la Suprema Corte, pero como el tiempo apremia surgió la idea de aplazar nuevamente el proceso legislativo.

El anuncio de que se pediría nuevo plazo a los ministros de la Corte, fue recogido por el presidente de la Jucopo, el mencionado Ricardo Monreal, de sólida formación jurídica -doctor en Derecho- quien confirmó que existen inconsistencias en la iniciativa y que se mantiene el riesgo de que el tribunal constitucional declare inválida la nueva ley, lo cual haría resultar inútil el trabajo realizado por senadores y diputados, así como por sus consejeros.

Ante las “inconsistencias” que hay en la minuta que envió la Cámara de Diputados en materia de regulación del cannabis, el coordinador de Morena se pronunció por que los legisladores se den un tiempo para construir una Ley que verdaderamente sirva a la sociedad.

También, debido a la inconformidad de los grupos parlamentarios por las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados a la ley que regula el uso de mariguana, Monreal, informó que propondrá que la propuesta se discuta hasta septiembre e informó que se pedirá una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Monreal advirtió que si la Corte no otorgara una nueva prórroga para legislar la regulación del cannabis, el Senado de todas formas discutirá la minuta que envió la Cámara de Diputados hasta septiembre y entonces se le harán modificaciones que, como mencionamos, tendrían que volver a ser revisadas por los diputados.

Nos obstante, el coordinador parlamentario advirtió: “prefiero -de manera personal, estoy hablando como Coordinador de la mayoría- que nos demos una pausa, un tiempo y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo periodo de sesiones”. Es decir, cuando inicie el 1 de septiembre.

Además, advirtió, “hay muchos intereses que el Senado no puede legislar bajo presión de nadie. Hay intereses económicos, hay intereses de cabilderos, hay intereses de la industria tabacalera, hay intereses de industrias farmacéuticas, hay intereses de industriales; y el Senado no puede legislar bajo presión. No puede ni debe”, puntualizó.

Explicó que la minuta será modificada y que en el caso de que la Corte no conceda un nuevo plazo para legislar, lo único que procederá es que se declaren inconstitucionales cinco artículos de la Ley de Salud, pero el Senado discutirá la minuta hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza en septiembre.

Perlas electorales

Al acompañar al candidato a gobernador por la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, denunció que el alza en las gasolinas y el gas son un problema que impacta seriamente en el aumento a todos los servicios que, aunado a la pérdida de empleos, afecta directamente la economía de las mujeres, por lo que su partido y sus candidatos apuestan por impulsar programas para este sector… La ex candidata independiente María Virginia Hernández Martínez, ampliamente conocida como Vicky Hernández y por el apoyo que brinda a la gente para la consecución de viviendas dignas, se incorporó a las filas del Partido Encuentro Solidario (PES) e inició campaña a diputada por el IX Distrito de la Ciudad de México que comprende un amplio sector de la alcaldía Cuauhtémoc… El candidato a gobernador por la coalición “Va X Campeche”, Christian Castro Bello, definió que su plan económico, que incluye la creación de instituciones, apoyos y estrategias para contribuir a recuperarnos de la crisis provocada por la pandemia, construir la infraestructura y atraer la inversión necesaria para impulsar el desarrollo económico de largo plazo… Ante cientos de ciudadanos que refrendaron su compromiso para votar por los candidatos de Morena, la candidata a gobernadora de San Luis Potosí, Mónica Rangel, se comprometió a sumar esfuerzos con Juan Antonio Azuara El Moloche, candidato a la presidencia municipal de Tanquián de Escobedo.

riparcangel@hotmail.com