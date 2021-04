Continuarán las temperaturas de entre 40 y 45 grados en la Península de Yucatán

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La tercera onda cálida podría ser de las más intensas de los últimos años

Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntan que la ola de calor continuará no sólo en Quintana Roo, sino en toda la Península de Yucatán, donde se pueden alcanzar temperaturas de hasta 45 grados.

Según monitoreos, se mantiene la entrada de aire marítimo tropical con variado contenido de humedad procedente del mar Caribe hacia la península, mismo que se asocia con una línea de convergencia, localizada en superficie y ubicada en la porción occidental de la región peninsular; lo que genera poca nubosidad variable, sin probabilidad de lluvias, temperaturas muy calurosas a calurosas, viento del este variando al sureste, sobre Quintana Roo, durante la tarde.

Asimismo, indicaron que se mantiene la corriente en chorro subtropical y se desplaza al sureste lentamente, localizada en niveles altos de la atmósfera con orientación oeste-este impulsa humedad del océano Pacífico, con poca influencia en la sur de la península y sur del estado de Quintana Roo; generando nubosidad alta, sin probabilidades de lluvias y temperaturas calurosas, durante la noche-madrugada.

Finalmente, en el boletín emitido por el SMN, indicaron que se esperan “temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, entre otros estados. Las previsiones para la Península de Yucatán son ambiente templado durante la mañana y muy caluroso por la tarde. Se estima cielo parcialmente nublado hacia la tarde, con lluvias aisladas en la región y viento del sureste de 20 a 35 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras”, escribieron.

Durante las temporadas de calor los riesgos a la salud son la deshidratación o la insolación y se presenta también lo que comúnmente es conocido como golpe de calor, un cuadro médico que se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de 39.4 grados centígrados y que produce mareo, sudoración, enrojecimiento y sequedad de la piel y aceleración del ritmo cardíaco, por lo que las autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias y no exponerse por largo tiempo al sol directamente.

Onda cálida en la península será de las más intensas

La tercera onda cálida del año en la Península de Yucatán se intensifica cada vez más y es probable que de continuar así, esté cerca de alcanzar la intensidad de abril de 2015, cuando se dieron récords de calor intenso y varios días con temperaturas extremadamente altas.

La onda cálida que afecta la península actualmente, se prolongará toda esta semana que da inicio y hasta parte de la próxima, previendo temperaturas máximas de entre 40°C y 45°C en la mayor parte de Campeche y Yucatán, así como occidente de Quintana Roo. Se estima que las sensaciones térmicas por combinación de calor y humedad alcancen o superen los 50°C.

Se recomienda a la población mantenerse hidratados y no exponerse de manera prolongada a la luz solar entre las 11 de la mañana a 2 de la tarde, esto debido también a los altos índices UV que se estarán presentando (cerca de 10 unidades). De la misma manera, el intenso calor y vientos cálidos/secos en la zona seguirán incrementando la probabilidad de formación de incendios

Aplican Estado de Derecho para garantizar acceso libre a playas públicas

En recientes días se dio a conocer sobre la invasión de algunos tramos de playa en Cancún, lo cual despertó el descontento no sólo de los turistas nacionales e internacionales, sino de los propios empresarios y asociaciones en esta ciudad, quienes hoy celebran que se haya aplicado el Estado de Derecho para garantizar el libre acceso a las playas públicas, poniendo así, un alto a la invasión, procurando las demandas de los viajeros y locales.

De tal manera, que organizaciones empresariales avalaron el desalojo de las instalaciones de un club de playa que operaba sin las autorizaciones correspondientes, asimismo, la recuperación de la Playa Gaviota Azul, en esta ciudad, que sirve como ejemplo claro de que se ha hecho valer el Estado de Derecho y se garantiza la seguridad del turismo que visita este destino.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y organizaciones como México SOS, la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún, además de operadores náuticos de Cancún, coincidieron en que esta decisión de las autoridades para recuperar esta zona de playa fue certera porque se pone un alto al abuso en la invasión de las áreas públicas.

Y es que el pasado 7 de abril, autoridades de la Fiscalía del Estado, acompañados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Policía Ministerial, de la estatal y elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez llegaron a la zona de la Playa Gaviota Azul en donde desmantelaron el club de playa que se ubicaba en este sitio sobre la franja costera y que delimitaba como privada una zona de acceso público, para efecto de lo anterior hicieron uso de equipo pesado y volquetes, además de múltiples elementos humanos para mano de obra.

Cabe destacar que no hubo resistencia por parte de particulares, aunque los elementos de seguridad retiraron todos los enseres que ocupaban parte de la playa y limpiaron el área, a modo de que los turistas pudieran recorrer esta zona sin elementos que obstruyeran el libre tránsito.

Empresarios y asociaciones celebraron lo anterior, porque argumentan que desde hace varios lustros no se presenciaba un operativo de esta magnitud en el que participaran autoridades de todos los niveles, en coordinación para la procuración de justicia estatal, y es que las denuncias ciudadanas por la invasión de este club de playa, ubicado detrás de Plaza Forum, ya tenían varios años de haberse presentado.

No obstante a lo anterior, las administraciones pasadas de diversos niveles no habían procedido a llevar a cabo ninguna acción hasta que el pasado miércoles, cuando el gobernador Carlos Joaquín González y el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, ordenaron acciones para desmantelar estos clubes que en absoluta ilegalidad ya habían colocado camastros, colchonetas, palapas y estructuras de madera, así como un bar, todo que ya fue retirado.

Autoridades responsables de los operativos revelaron que se llevarán a cabo seis operativos más en las playas cancunenses, a fin de lograr la seguridad de los lugareños y turistas, así como hacer cumplir la ley en el tenor del libre tránsito en playas públicas de esta ciudad.

Los organismos empresariales reconocieron que este tipo de medidas suman al mejor desarrollo del sector turístico de manera ordenada, pero sobre todo legal, además de que es una acción tendiente a la procuración de justicia en donde, al final, son los turistas nacionales y foráneos quienes se ven beneficiados.

Según la norma vigente, la franja marítimo terrestre comprende 20 metros de ancho de tierra o arena fija y transitable contigua a la zona de playa.

Prevén ocupación mayor al 75% este verano en Cancún

Luego de las exitosas cifras obtenidas en el periodo vacacional por Semana Santa en Cancún, cuando se alcanzó una ocupación hotelera por encima del 60%, ahora hoteleros y prestadores de servicios turísticos pronostican que en verano se podría incluso llegar al 75%, siempre y cuando las condiciones del semáforo epidemiológico estatal así lo permitan.

Es decir, que para alcanzar ese 75% dependerá de lo que suceda en las próximas semanas en “la cuestión sanitaria, pues en México seguimos recibiendo a miles de turistas, pero con el mensaje muy claro y puntual de que debemos seguir cuidándonos”, aseveró el director de la Asociación de hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, Javier Aranda. Asimismo, señaló que los hoteles en la Semana Mayor tuvieron que aumentar su capacidad en un 20%, no obstante, aclaró que los porcentajes que se proyectan no reflejan el flujo real de visitantes que llegan al destino, pues se ha observado que las reservaciones aumentan más conforme se acerca la fecha de viaje, esto significa, que dadas las condiciones de la contingencia sanitaria, los paseantes ahora prefieren esperar hasta el último momento para reservar sus paseos y no tener que cancelarlos por algún contratiempo en ese tenor.

Aranda afirma que en el último día de Semana Santa se registraron 53 mil turistas Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Mientras que las cifras oficiales, en el total de la temporada registraron una ocupación hotelera para Cancún de 61.1%; Isla mujeres, 56.6% y Puerto Morelos de 54.1%.

Hay que mencionar que durante Semana Santa, Los Cabos y Puerto Vallarta superaron la ocupación hotelera de Cancún, según información de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur); siendo Los Cabos el destino de México más visitado en la última semana de marzo, llegando al 58.1% de ocupación.

En cuanto a Puerto Vallarta, alcanzó una ocupación hotelera de 50.5%, mientras Cancún llegó solo a 49.8%. No obstante, Cancún registró el mayor número de turistas durante la última semana de marzo, ya que el porcentaje de ocupación (49.8%) corresponde a 19.222 habitaciones ocupadas, pues tiene la mayor oferta hotelera del país a la par que Los Cabos ofrece 11.620 habitaciones de las cuales el 58.1% fueron ocupadas.

