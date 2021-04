Tiempos de oportunismo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES AHORA SE PODRÁ ENTENDER POR QUÉ LOS RICACHONES, QUE ANTERIORMENTE ERAN LA MAFIA DEL PODER, AHORA SON LOS MEJORES ALIADOS DEL PRESIDENTE Y LA RAZÓN ES QUE MIENTRAS A LOS MEXICANOS Y CIUDADANOS DEL MUNDO NOS LLEVA EL TREN CON LA PENDEMIA, LOS RICACHONES, DIEZ FAMILIAS EN MÉXICO, AUMENTAN SUS ENORMES FORTUNAS EN MÁS DEL 30 POR CIENTO, ES DECIR, SIGUEN GANANDO, Y CLARO, MIENTRAS GANEN, SON COMO LOS PERRITOS:CON HUESO NI LADRAN NI MUERDEN, SOLAMENTE MUEVEN LA COLA… ESTO EXPLICA POR QUÉ RAZÓN NO SE CANSAN COMO ALGUNOS DISCRIMINADOS LUCHADORES DE LA IZQUIERDA QUE HAN RENUNCIADO A CONTINUAR EN EL SILENCIO Y SE MANIFIESTAN, Y ALGUNOS, PUES NO SE CONTENTAN CON LAS CRÍTICAS Y LES HACEN: “EL FUCHI GUÁCALA”…

A los 99 años, a unos días de cumplir los cien, el Príncipe Felipe deja viuda a la reina madre, Isabel de Inglaterra, y tendremos por supuesto un espectáculo increíble de gente que llegará a estar presente en la ceremonia de entierro, ya saben, hay que mantener la idea de que Dios los trae a la Tierra y ellos gobiernan por su gracia o si no por el proceso electoral, el asunto es que, al parecer, hay muchos que quieren salvar a los ciudadanos del mundo y terminan salvándose ellos y sus familias. En fin, espectáculos nuevos en pandemia mortal y pueblos jodidos.

Es curioso, pero existe acciones violentas en contra del poder sin razón y aprovechando las determinaciones ordenadas o de ocurrencia que desde las mañaneras se dan, como por ejemplo, la demanda de un grupo de médicos del sector privado que exigen la vacunación bajo el argumento de que están expuestos, como lo están, a los contagios dentro del ejercicio de su profesión y entonces, como les dicen que deben esperar los turnos, los políticos y los empresarios de la comunicación, que tratan a toda costa de destruir al Presidente, se dan vuelo de que está haciendo daño a un grupo con toda la intención, y que se le olvida, al Presidente, la atención que recibía en un hospital privado cuando le afectó el daño al corazón y ahí, “lo salvaron”, a lo mejor, no le cobraron, pensando en que sería bueno tenerlo a su lado, pero los que hemos caído en manos del monopolio del sector privado de la medicina no podemos dar gracias porque la verdad, a pesar de los esfuerzos de los médicos que son los perdedores en el negocio, pues los ganones son los monopolistas que manejan inmensos recursos de ex presidentes en el campo de la comunicación, la hotelería y la salud, y la realidad es que a pesar de todo, AMLO, pues tiene razón cuando habla mal de los monopolistas de la medicina y de la forma en que están explotando las necesidades de todos, por ejemplo, la atención de males en los hospitales privados son costosísimos, las consultas son caras y los medicamentos ni se diga son costosos y cada día aumentan sin que nadie les ponga freno, porque al final de cuentas, el desmadre en el sector salud es tal que ni siquiera se ha logrado tener garantía para el surtimiento de medicamentos adquiridos por medios internacionales, porque el manejo y control del sector salud y de medicamentos están totalmente controlados a nivel internacional y tienen un manejo de monopolito y esto se le olvidó al Presidente y a sus asesores pensando que porque intervendrían organismos internacionales tendrían garantizado adquisiciones y precios, pero el asunto es que nos siguen jodiendo y la realidad es que los asesores en el sector salud solamente andan en la frivolidad, el entreguismo y las vacaciones, no cumpliendo con su trabajo.

La realidad, a lo mejor, no lo considera por no conocerla, el Presidente, pero la realidad nos muestra que eso de la MEDICINA POPULAR Y GRATUITA es solamente una esperanza para millones de gente, pero no es una realidad, los jodidos tenemos que andar viendo cómo ahorramos para comprar medicamentos y asistir a las consultas en el sector privado porque en el sector público ni esperanzas de atención y de medicamentos, al final terminan por decir que como no los tienen ahí pues lo deben de comprar los enfermos y así todo se sigue jodiendo. Y a decir verdad, me apena mucho hablar sobre este tema, pero es la realidad, en mucho estoy de acuerdo en la política y las ideas de AMLO, pero la realidad es que una cosa es lo que AMLO plantea todos los días en las mañaneras y otra distinta es la que vivimos en la realidad, porque los “juncionarios” del Presidente o andan enfrascados en la sucesión presidencial adelantada y ocupando sus puestos con presupuestos y haciendo, algunos, varios negocitos o haciéndole al pendejo para irla pasando de a “muertito”, pues las cosas ni avanzan ni cambian, y la neta es que ellos no deben estar “cansados”, no, qué va, ellos tienen todo y asegurado atenciones y salarios así que les vale gorro, pero el infelizaje es el que anda en la necesidad completa y por completar el “chivo” del fin de mes o acumular lana o pedir prestado para ir a las consultas y poder comprar, si puede y existen, los medicamentos, no en las farmacias sino en las “similares,” porque cuestan menos, y así , la sufren o la sufrimos.

Anteayer, fui al oftalmólogo por el asunto de que me tenía que revisar la operación de la vista y definir el tipo de lentes para lectura y otro para andar en las calles y pues ya tengo la recta y esto me alegra, pero al mismo tiempo me jode, porque no cuento con el dinero suficiente para comprar los lentes y esto no es una cosa personal es algo que sufrimos muchos, después de determinados años, los males se acumulan y los bienes no dan para salir adelante y poder adquirir los medicamentos y elementos que nos permitan mejorar la calidad deteriorada de vida que llevamos, es la realidad, y seguro que el Presidente considera que ya eso lo tienen arreglado miles de viejillos que andamos en la “quinta chía y en la jodidez total”… pero él no puede arreglarlo todo, menos, cuando sus aliados y “compañeros”, solamente andan en las luchas por los puestos y presupuestos, no por los cambios necesarios para considerar posible que lo que se planeó para un cambio ,que se pudo lograr, y está fallando, para el beneficio de todos y no solamente de los “grillos en el poder”. Ahora, tenemos una nueva y elite en el poder de la “izquierda” que se la pasa campechana… y, en la pendejez.

