En busca del fuero prometido

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En días recientes la candidatura de la alianza Va por la CDMX integrada por el PRI-PAN y PRD en Milpa Alta, ha estado en el ojo del huracán debido a la impugnación que la priísta Alejandra Campos interpuso ante los órganos electorales de su partido por considerar que la designación de Jorge Alvarado Galicia como su abanderado violaba el principio de equidad en razón de género.

Trascendió que este hecho ocasionó que a Jorge Alvarado le fuera retirada la candidatura por unos días, sin embargo el “oso” como se le conoce en Milpa Alta, amenazó con dislocar la candidatura de Campos, no sólo desde el ámbito jurídico impugnando la decisión del PRI, sino también territorial, promoviendo el abstencionismo y el voto diferenciado.

Al parecer al revolucionario institucional no le quedó otro camino que regresar al “oso” la candidatura, a pesar de las múltiples acusaciones de corrupción y desvío de fondos que pesan sobre él. Incluso, habrá quien piense que con esta acción quedan zanjadas las diferencias con el partido y la militancia, pero la realidad es otra y el PRI tendrá que afrontar nuevamente el descrédito de uno más de sus militantes que, como Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Rosario Robles, César Duarte o Javier Duarte, entre otros, ofrecen explicaciones sobre el origen de su riqueza que van desde complicadas tramas financieras, hasta el vulgar cinismo.

Quizá por la experiencia que el PRI tiene en materia de desaparición de fondos públicos para beneficio de campañas políticas, las acusaciones de la UIF en contra del “oso” no se hayan valorado en su justa dimensión, sin embargo, las relaciones políticas de este personaje podían llevar al partido hacia una nueva espiral de complicidades del más oscuro matiz, pues el “oso” es identificado plenamente con el grupo del exdiputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hoy prófugo de la justicia acusado de dirigir una red de prostitución al interior de las oficinas del PRI capitalino.

Se dice que las historias del “oso” en Milpa Alta son conocidas por todos, especialmente en los llamados “parajes”, donde no ha parado de obsequiar toda clase de bienes y prometer la introducción de servicios públicos, aprovechando la extrema necesidad de quienes ahí habitan. Sin embargo, la gente de los “parajes” suele decir con ironía “de qué me sirve un tinaco si no tengo agua”. Lo único cierto es que el este personaje práctica lo que mejor saben hacer los políticos de la vieja y nueva escuela del PRI, “jugar con la pobreza, la necesidad y la desesperación”.

Denuncia “guerra sucia” en la VC

La “guerra sucia” de Morena contra la oposición se extiende como cáncer por el territorio de la Ciudad de México, pero esa maniobra no prosperará porque ahora la población ya no se deja engañar y de paso repudia las malas artes para conservar o hacerse del poder. Lo que ocurre en la Venustiano Carranza no es un hecho aislado. Se replica donde los candidatos del partido en el poder ven amenazada su permanencia o sus posibilidades de acceder al cargo.

Un ejemplo de lo anterior es la denuncia de la candidata de la coalición “Va por México” a esa alcaldía, Rocío Barrera Badillo, diputada federal con licencia, quien expuso que en esta alcaldía se está dando una “guerra sucia” y una “elección de Estado”.

Informó que se ha documentado la destrucción y robo de su propaganda y por ello, advirtió, presentarán una denuncia ante las autoridades electorales para que se castigue al o los presuntos responsables.

En la Venustiano Carranza, de casi medio millón de habitantes, la oposición enfrenta “una elección de Estado en la que se usa políticamente a las instituciones y servidores públicos de la alcaldía para intimidar y dañar la imagen de la candidata por la alianza PRD, PRI, PAN.

En los últimos días, agregó, se ha incrementado la destrucción y robo de su propaganda colocada en las calles de la demarcación, además de que los integrantes de su equipo de campaña, así como simpatizantes del bloque, que le han dado su apoyo, son intimidados por funcionarios de la alcaldía.

Durante un recorrido por la colonia Aarón Sáenz —acompañada de Nora Arias Contreras, dirigente del PRD de la Ciudad de México—, escuchó propuestas y peticiones en materia de seguridad, mejoramiento en la infraestructura urbana y programas de apoyo a mujeres, niñas, niños, adolescentes, y adultos mayores. Barrera Badillo dijo que no caerán en actitudes irresponsables y presentaremos las pruebas de que en la alcaldía VC “estamos enfrentando una guerra sucia, puesta en marcha por los funcionarios de esa alcaldía, que en fecha reciente se afiliaron a Morena.

Hizo un llamado a sus adversarios políticos a respetar las leyes electorales y competir de manera limpia, ya que los candidatos tienen derecho a presentar sus propuestas, sin temor a que sean intimidados por los servidores públicos.

Denuncia a funcionarios de la 4-T

Diputados locales del PAN no quintan el “dedo del renglón” e ingresaron dos denuncias por la vía penal y administrativa en contra de funcionarios del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, por mal uso y tráfico de influencias en la aplicación de las vacunas y dar “pitazos” a sus amigos para inocularse, además de la simulación del fármaco.

Este miércoles, el coordinador del GPPAN, Christian Von Roerich, junto con el diputado Federico Döring, formalizaron una denuncia en la que señalan que varios servidores públicos han utilizado su cargo para recibir la dosis cuando no están dentro de los grupos prioritarios.

lm0007tri@yahoo.com.mx