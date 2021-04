La segunda temporada de Luis Miguel, la serie fue estrenada y aclaró un poco la vida del famoso cantante. Resaltó la primera ocasión en que fue mencionada la muerte de Marcela Basteri y el lugar donde fue vista por última vez: la casa de Las Matas, en Madrid, España.

Esta misteriosa propiedad fue mencionada desde la primera temporada del exitoso proyecto de Netflix y es que en el último episodio se ve a la madre del cantante llegar con su hijo menor a un encuentro con Luisito Rey. Después de este día queda abierta la incógnita sobre su paradero y es que no se volvió a saber nada más de ella.

En esta segunda entrega de” Luis Miguel, la serie” la casa de Las Matas vuelve a cobrar sentido y se vuelve un personaje más de la historia que ha causado tanta expectación.

Hay que recordar que en el primer capítulo de esta misma entrega de Netflix, se menciona que Luis Miguel emprende una investigación comandada por Mossad (la agencia de inteligencia de Israel) para encontrar a su madre, quien desapareció en 1986 después de abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

Esta indagación permitió conocer por primera vez la posibilidad de la muerte de Marcela Basteri. El cantante escuchó de voz de “Tito”, su tío, que en la casa de Las Matas, un poblado de Madrid, España, ocurrió “un accidente” y fue Luisito Rey el responsable.

Las Matas es un barrio ubicado en el corazón del municipio de Las Rozas en Madrid, España, y de acuerdo con diversas páginas turísticas e inmobiliarias es una zona muy tranquila y cuidada en la que abundan los proyectos ciclistas, las amplias aceras y vialidades reordenadas.

Se encuentra a 26 kilómetros del centro de Madrid. Limita con el pueblo de Torrelodones y Monte de El Pardo, además tiene dos atractivos naturales que la vuelven completamente llamativa: Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares y el río Manzanares.

La casa que fue propiedad de la familia de Luis Miguel, según el escritor Javier León Herrera, se encuentra en la calle Sacratif Las Matas, dentro de un exclusivo campo de golf.

Esta lujosa propiedad está rodeada de grandes árboles y otras ostentosas viviendas cuya vista es la sierra que rodea a Las Rozas.

Según “Luis Miguel, la serie” esta casa se volvió clave en la búsqueda de Marcela Basteri y es que una de las vecinas contó al cantante que escuchó gritos y vio a su tío con la camisa ensangrentada el día que desapareció su madre.

Tras esta nueva pista, el cantante cuestionó a su tío Tito, quien finalmente le da una declaración que lo dejó helado: “Fue un accidente. Estaban discutiendo… ve a Las Matas, búscala, fue un accidente”.

Así la investigación realizada por los agentes del Mossad se centra en esta propiedad, aunque ya no pertenecía a la familia del artista.

“Podemos entrar sin problemas. Necesitamos tiempo en el jardín para hacer el trabajo”, dijo el agente antes de afirmar que podrían incendiarla o inundarla para lograr su cometido.

Luis Miguel impide los destrozos e intenta comprarla de nuevo, pero ante la imposibilidad deciden falsificar las escrituras para ingresar por la fuerza: “Haga lo que se tenga que hacer”.

Finalmente, el artista desiste de la investigación y la búsqueda de Marcela ante la petición de sus hermanos y el hecho de que está descuidando otros aspectos de su vida.

“Ya no quiero que vayan a la casa… les agradezco todo lo que hicieron, pero ya no puedo”, pronunció muy afectado el artista.

ANDRÉS GARCÍA YA HABÍA REVELADO SU SOSPECHA

DE QUE MARCELA BASTERI ESTÁ ENTERRADA DEBAJO

DE UNA ALBERCA EN LA CASA DE LAS MATAS

En una entrevista con “Ventaneando”, Andrés García contó cómo era su relación con Luis Miguel y mencionó que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri, algo a lo que él se negó. Por otra parte, el actor también contó dónde cree que se encuentran los restos de la mamá de El Sol. En su plática, Andrés García habló sobre la casa que Luis Rey había comprado en Las Matas, España. “En una ocasión estando en España con Luisito Rey me enseñó una casa muy bonita que habían comprado en Madrid.

Esa casa me acuerdo muy bien que está en una provincia muy bonita que se llama Las Matas y ya no se volvió a saber de esa casa, ni la mencionaron. Él se empieza a poner nervioso, Luisito, venía con él su hermano y el cuidador, decía: ‘Ya la vieron, ya vámonos’ ¿cuál es la prisa? Déjenme ver la casa bien”.

“Cuando salgo, yo digo: ‘Aquí pasó algo muy tenebroso, muy feo’. Nerviosos anduvieron el camino, siempre he tenido mucho instinto y me quedé con que ahí había pasado algo y ellos lo saben. Un año después empieza el run, run de que a lo mejor Marcela no vuelve a aparecer, empiezan las declaraciones de ellos, las indagatorias y siempre me quedé pensando: ‘¿No será esa casa dónde le hicieron algo a Marcela y a lo mejor ahí la enterraron?’