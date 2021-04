Sheinbaum violenta derechos de capitalinos

Luis Muñoz

No es casualidad que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hoy esté pagando las consecuencias de un gobierno que ha dejado mucho que desear.

A lo largo de su administración ha recibido críticas y reclamos no sólo de sus adversarios políticos sino de los ciudadanos que, de plano, se han sentido abandonados.

Este lunes, no bien se dio a conocer la nueva Ley de Salud de la CDMX, cuyas “bondades” resaltó la diputada Lourdes Paz Reyes, la presidenta del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, dijo que durante casi tres años, el gobierno de Claudia Sheinbaum violentó los derechos de los capitalinos al incumplir con la ley de “El Médico en Tu Casa”.

Señaló que la mandataria incumplió con ese programa establecido en la ley, al vetarlo y no incluir el presupuesto respectivo para su operación durante los ejercicios de 2019, 2020 y 2021.

Arias Contreras se refirió al tema y apuntó que integrantes de la Comisión del ramo en el Congreso local, en su mayoría de Morena junto con sus aliados, votaron por abrogar la Ley General de Salud del Distrito Federal y aprobaron la Ley General de Salud de la Ciudad de México, con lo cual se desmantela definitivamente uno de los programas hechos ley más exitosos de salud hasta antes de la actual administración.

Ante esta situación, condenó enérgicamente el flagrante atropello a los derechos humanos de adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en situación de abandono, enfermos postrados o terminales y personas con discapacidad que recibían atención domiciliaria.

En respaldo a los ciudadanos, la dirigente del PRD señaló que “sólo en los peores regímenes un gobierno despoja de sus derechos a sus gobernados, sin importar que se encuentren plenamente establecidos en la ley; anteponen el revanchismo político a la urgente atención de los ciudadanos”.

“El Médico en Tu Casa, representaba la mejor y más sólida estrategia para llegar a los domicilios a atender a los grupos más vulnerables durante la pandemia, pero el resultado fueron decisiones sólo atribuibles a gobiernos fallidos, tal y como sucedió en esta emergencia”, expresó Arias Contreras.

Por esta y otras razones, exhortó a los partidos de oposición representados en el Congreso de la CDMX a que dignifiquen su papel como representantes populares y defiendan los intereses del pueblo.

Es justo decir que con el programa “El Médico en Tu Casa”, infinidad de enfermos postrados, inválidos, menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos terminales, jamás habrían visto un médico en su hogar de no haber sido por una iniciativa con “aires babilónicos”, como la calificó en su momento El País, y que despertó el interés mundial.

Nora Arias fue contundente: “la defensa de dicho programa radica en que su éxito fue replicado en 12 entidades del país y en 10 naciones, derivado de su efectividad en la atención a los grupos vulnerables”.

La presidenta del PRD anunció que su partido y militantes harán todo lo que esté a su alcance para impedir el desmantelamiento definitivo del programa y que sea borrado de la ley, toda vez que eso significa un atentado a los derechos de los ciudadanos.

Que regrese lo que se “agandalló” Sheinbaum

El diputado Federico Döring, integrante de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, también recriminó los métodos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en este caso, para sustraer, retener y no erogar el Presupuesto Participativo de las y los vecinos.

El legislador panista dijo que ya es momento de activar las Asambleas Vecinales para decidir el futuro de ese dinero; se debe discutir en esas reuniones todo lo relacionado a los fondos asignados a proyectos ciudadanos”.

Destacó que para que no se siga “perdiendo” dinero y no se le vaya a olvidar a la señora Sheinbaum y a Morena, las Asambleas son para decidir que se hace y en que se aplican los mil 420 millones de pesos, que el año pasado se los arrebataron a los ciudadanos.

Aseguró que Morena tiene retenido ese dinero y no se lo quiere dar a los vecinos porque no les conviene en este momento que se ejerza a fin de no desequilibrar sus votos en las alcaldías, donde quieren conservar o conquistar, pero con dinero público.

Proponen modificación a la ley de seguridad

El diputado Carlos Enrique Martínez Aké propuso modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para facultar al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a emitir el Protocolo Nacional Policial en materia de detención y aseguramiento de infractores y presuntos responsables.

El legislador morenista señaló que la propuesta establece como obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, debiendo capacitarse y certificarse de manera permanente en la aplicación del Protocolo Nacional Policial en materia de detención y aseguramiento de infractores y presuntos responsables.

