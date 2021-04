La playera de la Carrera Bonafont 2021, una obra de arte

La ilustración representa movimiento con el fin de generar energía de cambio, creando acciones, de la misma forma que las mujeres corren en una carrera, por lo tanto se logró un diseño que no fuera estático, porque las mujeres nunca lo han sido

En lo personal (quien esto escribe), la primera vez que corrí la carrera Bonafont fue para mí el pase a superar miedos y crear sueños porque en cada paso de los 5 kilómetros recorridos, Bonafont me hizo recordar que todo es posible y que las metas no se alcanzan, se rebasan.

Ni la pandemia ha puesto en pausa a la carrera gratuita para mujeres más grande del mundo, pues Bonafont ha realizado en el 2020 y en el 2021 la experiencia de la Carrera Online desde casa, ya que desde hace 17 años tiene el compromiso de promover en las mujeres mexicanas su empoderamiento y perseguir sus sueños.

Por lo anterior y como cada año, la playera de la Carrera Bonafont es coleccionable al ser prácticamente una obra de arte. Para este 2021 y como todos los años, la playera de la Carrera Bonafont llevó un mensaje de empoderamiento a las mujeres, avanzando juntas y eliminando las cargas impuestas por la sociedad, por lo que para la edición 17 de la carrera, Bonafont invitó a dos grandes artistas para que diseñaran la playera, se trata de Sofía Castellanos (que ya ha trabajado en varias ocasiones con la marca) y Ely Ely, quienes a través de su arte en esta playera de la Carrera Bonafont 2021, nos dejaron ver que uno de los principales objetivos de la ilustración fue representar movimiento, que en estos momentos generando energía de cambio, creando acciones, de la misma forma que las mujeres corren en una carrera, por lo tanto era importante tener un diseño que no fuera estático, porque las mujeres nunca lo han sido.

La ilustración habla sobre el apoyo constante que existe entre todas las mujeres y de cómo trabajan de la mano, confiando unas en las otras, ayudándonos y protegiéndonos; para ahondar más sobre esta obra de arte, tuve el honor de entrevistar a la artista Sofía Castellanos, una mexicana admirable, que forma parte de esos jóvenes que deseamos tomen las riendas de este país gracias a su compromiso y profesionalismo.

“Estamos muy felices por formar parte de esta carrera que ya es un icono de los movimientos que se hacen para empoderar a la mujer. A mí me dio mucha emoción participar en el diseño de la playera de la Carrera Bonafont 2021 y más que fue en colaboración con una gran artista como lo es Ely Ely”, dice en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Sofía Castellanos.

Para la edición número 17 de la Carrerra Bonafont que se realizó de forma virtual el pasado 7 de marzo, se logró reunir a 70 mil mujeres través de las de las cuentas de redes sociales de @BonafontMX ya que las participantes ingresaron desde sus hogares a través de un dispositivo electrónico, donde siguieron una dinámica impartida por Vanessa Huppenkothen -@vanehupp-, la cual consistió en 5 mil pasos que representan aproximadamente 5 kms. kilómetros por persona.

Qué sorprendente debe ser para una artista como Sofía Castellanos, quien junto con Ely Ely diseñó la playera de la Carrera Bonafont 2021, ver correr, aunque sea de forma virtual, a 70 mil mujeres con la playera en la que plasma su obra de arte, misma experiencia que vivió en el 2018 y 2019 cuando creó las respectivas playeras de la Carrera Bonafont, pero que en esos años se vivió en el Paseo de la Reforma, como era costumbre antes de que iniciara la pandemia, pero no se pierde la fe que pronto la Carrera Bonafont salga nuevamente a las calles de la Ciudad de México y otras entidades de la República Mexicana como lo venía haciendo en los últimos años.

Para Bonafont es muy importante incluir arte en su marca lo cual constatamos desde el etiquetado de su botellas, pero con la playera de la Carrera Bonafont, la marca hace historia y por ello en tres ocasiones ha puesto sus ojos en Sofía Castellanos, quien se ha desarrollado como artista, muralista e ilustradora en los últimos años. Egresada de la licenciatura de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y con una especialización en técnica de lápiz oriental en el Centro Cultural Michiko, seguida de un curso intensivo de “Fine art history, painting and drawing” en la Academia de Arte de Florencia.

Su base de diseño en complemento con su educación artística, le permite crear un estilo único, mezclando medios manuales, artesanales y digitales.

La obra de Sofía, como la propia artista, es brillante, soñadora y compulsivamente positiva. Al día de hoy, ha colaborado con marcas como: Chanel, Mercedes Benz México, Fendi, Kipling, y Levi’s (entre otras), ha sido comisionada por Nike para proyectos de murales en la Ciudad de México, trabajó con la Embajada de México en Tailandia creando una pieza maravillosa para el Bangkok ́s Creative District y recientemente participó en un proyecto con Las Naciones Unidas y Central de muros, dando vida a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Central de Abasto (CEDA), el centro de distribución de alimentos más importante de México y el más grande de su clase a nivel mundial.

“SI PONES ARTE A TU MARCA SIEMPRE VAS A TENER ÉXITO”

—¿Cómo se da la fusión entre Sofía Castellanos y Bonafont para participar en el diseño de sus playeras de las carreras 2018, 2019 y 2021?

A Bonafont llegué gracias a Mercarte (la primera agencia de #BrandingArt y proyectos culturales en México), que es el vínculo entre los artistas y las marcas, lo cual es grandioso porque si pones arte a tu marca siempre vas a tener éxito.

Nos dio mucho gusto que Bonafont nos volviera a escribir, que buscara nuestro trabajo y me da mucha alegría que sí se haya celebrado la Carrera Bonafont de forma virtual porque hoy más que nunca se necesita ese sentimiento de unión.

Las mujeres que participan en la Carrera Bonafont coleccionan las playeras de cada edición y cada playera se convierte en un símbolo para todas las participantes y precisamente el diseño de playera de la Carrera Bonafont 2021 representa la unidad.

—Bonafont es una marca que empodera a la mujer, le da libertad, la pone en movimiento. ¿Cuántas horas de trabajo te llevó a diseñar la playera de la Carrera Bonafont 2021 junto a Ely Ely?

Aproximadamente nos llevamos un mes en el proceso del diseño de la playera de la Carrera Bonafont 2021. Como somos dos artistas las que trabajamos en el diseño, nos pusimos de acuerdo en los colores y en los mensajes que queremos transmitir, principalmente el de la unión femenina porque las mujeres tenemos que darnos la mano y por ello la playera dice “ligeras a distancia, podemos” , ya que como la carrera fue online es muy importante remitir que aunque no estemos una pegada a la otra, que aunque no estemos físicamente, seguimos estando juntas, seguimos apoyándonos en todo y el corazoncito que lleva la playera hay muchas formas de interpretarlo que para mí significa ver las cosas con el corazón.

—¿Bonafont les dio a ti y a Ely Elly completa libertad para su creatividad e inspiración al momento de elaborar el diseño de playera de la Carrera Bonafont?

Bonafont nos da los lineamientos de qué desea comunicar y a partir de ahí es completa libertad, lo cual está padre porque cuando te dan oportunidad de proponer conectas a la perfección.

—¿Cómo ha sido para ti la evolución de la playera de la Carrera Bonafont en las que tú participaste en su diseño que fue de 2018, 2019 y 2021?

Cada proyecto y proceso es diferente, es como cuando alguien tiene más de un hijo, cada uno es diferente y valioso.

La carrera Bonafont 2021 que fue virtual por la pandemia fue de mucha importancia ya que por cada kilómetro recorrido, Bonafont donó $1 peso, cuyo fondo reunido es para la Organización Girl Up, con el objetivo de impulsar uno los programas por la educación y la equidad de género, que impactará de manera directa a 2,140 jóvenes mexicanas, con un alcance total de 10,700 niñas y jóvenes mexicanas.

Girl Up es una organización que acompaña a las jóvenes en su trayectoria de líderes a agentes de cambio. A través de sus programas, las jóvenes organizan y movilizan a sus comunidades con acciones para combatir la desigualdad y promover los derechos de las mujeres y las niñas.

—¿Has tenido la oportunidad de correr 5 kilómetros en la Carrera Bonafont?

Sí he tenido oportunidad de correrla y es padrísimo ver a tantas mujeres corriendo con el símbolo en el que participé en la creación de la Carrera Bonafont, es muy bonito, me hace sentir importante porque mi creatividad logra tener más valor y fuerza, lo cual es posible gracias a que Bonafont me ha dado esa experiencia.

—Tus obras de arte se distinguen por usar las mariposas, como lo vemos en Bonafont.

Todos los artistas trabajamos en evolucionar constantemente y las mariposas han sido muy importantes para mí porque son un símbolo de dar alas, representan la capacidad de perseguir sueños y de ir a lugares inimaginables.

En México, las mariposas monarcas son muy especiales, son como espíritus que vuelan entre mundos que llevan mensajes, son símbolos de transición, de evolución positiva y algo que me gusta mucho es que las mariposas son seres que toda la vida están evolucionando para ser mejores, para convertirse en una mejor versión.

Me encanta que siempre existan las mariposas en mis obras por todo lo que representan.

“LOS MURALES ME HAN PERMITIDO SUPERARME A MÍ MISMA”

—Tu trabajo ha sido reconocido mundialmente por las marcas con las que has colaborado como: Chanel, Mercedes Benz México, Levi ‘s, Kipling, Fendi, Cerveza Indio, entre muchas más. Has sido comisionada por Nike para proyectos de murales en la Ciudad de México, trabajaste con la Embajada de México en Tailandia creando una pieza maravillosa para el Bangkok´s Creative District; en un proyecto con Las Naciones Unidas y Central de muros, dando vida a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Central de Abastos (CEDA), ¿cómo te sientes a tan corta edad lograr grandes sueños?

Los murales me han permitido superarme a mí misma. Al estudiar diseño gráfico estaba acostumbrada a hacer otro tipo de cosas, pero al irme involucrando poco a poco en realizar murales me ha enseñado que el arte es lo que tú quieras, que uno puede explotar su creatividad en todo, a todos los tamaños y a todos los formatos.

Cada colaboración que tengo con una marca para crear arte es una gran oportunidad de compartir lo que hago, las marcas son como mecenas del mundo moderno para los artistas porque te abren muchas ventanas y puertas, aprendes muchas cosas e inspiran a más gente.

—Actualmente, dónde podemos ver tus murales.

La mayoría de los murales son efímeros. Pueden conocer el mural “Unidos somos más fuertes” que se encuentra afuera del Metro Hidalgo, sobre Paseo de la Reforma, en la Plaza Zarco de los periodistas.

También descubrirán un mural que está en la Central de Abasto, en abarrotes, en la letra F, que hice con otro artista muy bueno que se llama Francisco Pinzón. Este mural se hizo en alianza con las Naciones Unidas, el proyecto Central de Muros está transformando la Central de Abastos de la Ciudad de México, en la galería de arte urbano más grande de América Latina.

Hay otro mural en un restaurante que se llama Lucía.

MI COLOR FAVORITO ES EL ROSA

—¿Cuál es tu color favorito?

Siempre cambio de color favorito, actualmente estoy usando mucho el rosa, entonces creo que rosa es mi color favorito de este año, el año pasado fue el azul.

Considero que este año utilizo mucho el rosa porque me hace sentir en un hogar, me hace sentir bien y eso es lo que necesito sentir ahora y transmitir a la gente.

—Da gusto que jóvenes como tú tomen las riendas de este mundo, ¿qué consejos le das a quienes se quieren dedicar al arte?

La única diferencia entre la gente que trasciende y la que no, es que hay que trabajar arduamente en los sueños. La disciplina ha sido muy importante porque además del talento es muy importante trabajar a diario y ser constante.

—¿Te gustaría dar clases o conferencias?

Me gusta inspirar a más personas, por lo que sí me gustaría dar seminarios o clases, hasta hoy no lo he hecho, pero para la pintura y dibujo considero que sí se necesitan dar clases presenciales. Me encantaría enseñar todo lo que he aprendido, es mi deber hacerlo.

“LA INSPIRACIÓN LLEGA CUANDO ESTOY TRABAJANDO”

—A qué edad descubriste que querías ser muralista e ilustradora?

Siempre supe a lo que me quería dedicar, no sé si es suerte, pero siempre supe qué me gustaba hacer. Desde niña dibujaba por todos lados, cuando llegó la hora de escoger qué carrera quería hacer no me incliné por artes plásticas y al final la mejor decisión fue optar por estudiar diseño gráfico porque me permite usar mi creatividad para resolver problemas, para comunicar y para aprender a colaborar con más personas, pero sin perder de vista que yo hago arte; el diseño me dio mucha estructura, muchas herramientas que hoy en día son súper útiles para mí de cómo plasmo mi diseño de un cuadro a un producto, eso fue la clave para mí.

—La gente tiene curiosidad como logras trabajar con marcas tan reconocidas mundialmente.

Cuando salí de la Universidad Iberoamericana, comencé a trabajar en una revista de arte llamada “Picnic”, y después me llegó la oportunidad de trabajar como asistente de estudio de un artista que se llama Gildo Medina y de ahí comienzo a trabajar con Mercarte (la primera agencia de #BrandingArt y proyectos culturales en México), que es el vínculo entre los artistas y las marcas.

—¿Cómo te llega la inspiración?

La inspiración me llega cuando estoy trabajando.

—Algo que desees agregar.

Gracias por la entrevista, gracias por conectar con mi obra y gracias a Bonafont por darme la oportunidad de haber trabajado por tercera vez en el diseño de la playera de la Carrera Bonafont 2021.

¡Gracias Sofía Castellanos por esta charla!