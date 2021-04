Qué bueno que jueces no se dejen intimidar por el Presidente

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Menudo revés le da Joe Biden a López Obrador

¡Qué bueno!, y es necesario reiterarlo, que los jueces no se han dejado intimidar por los dichos y caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que un día se enoja y al otro también, porque no se cumple su voluntad, sus imposiciones. Prueba de esto es que ayer en el gustadísimo “stand-up” mañanero, el mandatario se lanzó de nueva cuenta contra el juez Pablo Gómez Fierro, que en su momento también otorgó amparos contra la tan llevada y traída Ley Eléctrica, y sin prueba alguna, —como acostumbra el tabasqueño—, lo acusó de estar “al servicio de las minorías rapaces”.

Lo menos que puede esperarse, es que si el Presidente acusa, tendría que dar nombres; no se puede actuar así tan a la ligera y no dar a conocer quiénes integran esas “minorías rapaces” que tanto odia. ¿Se estará refiriendo a los conservadores?

Desde luego que como buen “leal y ciego” servidor de la llamada cuarta transformación, el subsecretario de Seguridad, Ricardo García Berdeja, asumió a plenitud la función de “hacerle segunda”, de hacerla de “patiño” para que su jefe tuviera un lucimiento pleno y calificar a Gómez Fierro como “juez a modo”.

Todo este “berenjenal” se armó porque el referido Juez Federal, Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, concedió la primera suspensión provisional contra la obligación de registrar una línea telefónica en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). Y apenas concluyó la gustadísima mañanera, el Juez Gómez Fierro concedió más amparos y como cada vez es mayor el número de personas que están en contra de una medida que se ha implementado solo en países bajo regímenes autoritarios, pues que se agarre el mandatario.

Ahora bien, la defensa que hacen los miembros de esta llamada cuarta transformación, sobre su tan ansiado Padrón, es endeble; argumentan que el principal objetivo es la seguridad, ya que desde el anonimato que proporcionan los sistemas de prepago, los delincuentes se cobijan para cometer delitos y se agrega que 9 de cada 10 llamadas de extorsión son realizadas por teléfonos de prepago.

Lo que habría que preguntar aquí es porque el gobierno lópezobradorista no combate a la delincuencia organizada y menos la situación que priva en los Reclusorios de todo el país, donde no se atreven a bloquear el uso de celulares; a lo mejor porque se sienten rebasados, o bien porque la “línea” del líder es que hay que tratar a los delincuentes con “abrazos, no balazos”.

Ya puede esperarse en la mañanera de hoy que López Obrador saldrá de nueva cuenta con su repetida frase de “yo tengo otros datos”, pero valdría la pena que se detuviera en datos duros como los que ofrece José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quien informó que 18 de las 50 ciudades más violentas del mundo, están en México, lo que demuestra que el combate contra la inseguridad, forma parte sólo de la palabrería del inquilino de Palacio Nacional y lo más probable es que delitos como homicidio doloso, secuestro y robo con violencia, se seguirán cometiendo y se extenderán en el país, al carecer esta llamada cuarta transformación de una estrategia sólida. No hay nada, solo discursos.

Municiones

*** No, que siempre no. Luego de una sesión en la que hubo, para variar, enfrentamientos, “gritos y sombrerazos”, la llamada “ley Zaldívar” no se discutió ayer, como ansiaba la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, que coordina Ignacio Mier y es que se supone que todo debería llevar un orden y primero se tendría que resolver la ley de la Fiscalía General de la República. Una vez más se exhibe la premura de los diputados morenistas para cumplir las instrucciones que reciben directamente de Palacio Nacional. Todo lo quieren “fast-track”, sobre las rodillas, pasando por alto cualquier Reglamento, por eso, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la panista Pilar Ortega, pidió respeto a dicha Comisión y a los acuerdos que se toman y ayer, todavía no había dictamen y ya les urgía a los morenistas discutirlo. El coordinador morenista en la Cámara Baja, Ignacio Mier le contestó a la panista argumentando que por encima de los acuerdos que se signan en la Junta de Coordinación Política, no hay nada, ya que se trata del órgano superior. En el fondo, lo que no quieren los diputados del partido oficial, es que el presidente no se enoje, no se les vaya a enfermar del coraje y se desquite con ellos, ¿o no?

*** Menudo revés que le propinó el gobierno de Joe Biden ni más menos que a López Obrador, que ya andaba presumiendo sobre que él asesoraba al vecino país del norte. Resulta que para nada está interesado el gobierno estadunidense en la propuesta que les hiciera el inquilino de Palacio Nacional para su tan laureado programa “Sembrando Vida”, se extienda a Centroamérica, acompañado de que se les proporcione visas de trabajo a centroamericanos interesados a participar en él, porque sembrar árboles y migración, son temas que no se pueden juntar. Entonces, ya podemos esperar lo que le contestará el presidente Biden a la invitación para que conozca lo que se hace en México: “caminos artesanales”, con los que el presidente mexicano intenta cubrir o tapar toda su ineptitud. Y en este asunto, ¿a quién le va a echar la culpa el tabasqueño?, ¿contra quién se va a poner?, ¿con Sansón a las patadas?

*** El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, informó por sus redes que dio positivo a Covid-19, por lo que seguirá las medidas y se mantendrá aislado.

*** Benjamín Saúl Huerta Corona, es el nombre de un diputado morenista que no se debe olvidar, sobre todo cuando ese partido se ostenta y se ufana de ser morales, decentes y nobles. Ayer, fue aprehendido este impresentable legislador por hacer tocamientos a un menor de 15 años en un hotel. El propio adolescente denunció el hecho del que fue víctima. Pero con eso de que en el partido oficial pasan por alto esas cuestiones, recuérdese las denuncias por violación en contra de Félix Salgado Macedonio, lo más probable es que en Morena hasta lo defiendan. ¡Qué tal!

