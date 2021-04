Sin protocolos de cuidado, niños en escuelas

Sorprende la urgencia con el gobierno mexicano quiere regresar a los niños a las escuelas. Todo por decreto y decisión de una minoría que, desde el gobierno, quiere tratar de hacer ver al país que las cosas regresan a la normalidad, a pesar que sigue un alto número de contagios y muertes por la pandemia de Covid-19.

Las justificaciones gubernamentales se basan en percepciones de la Unicef, ya que tiene datos que la pandemia ha provocado la deserción escolar de al menos 5 millones de alumnos en el país.

Sin embargo, hay varios puntos que deben tener relevancia en el regreso a clases.

El primero, radica en el hecho que el gobierno de la 4T, no tiene un protocolo básico para el regreso a clases. En China, hay dos opciones al aire libre, con cubrebocas y zonas de limpieza de niños y adultos. La otra es mediante pequeñas barreras de acrílico entre cada uno de los pupitres, para evitar que las gotículas de Covid-19 no se entre en los cuerpos de los niños.

Se olvidan en el gobierno que los niños, como son personas que no tienen una alta mortandad por el ataque del coronavirus, se convierten en reservorios de la Covid-19. Esto es que son depósitos de grandes cantidades del SARS-CoV-2. Esto, los convierte en perfectos difusores de la pandemia.

Aún no se han establecido las condiciones para que también los niños sean vacunados. En Estados Unidos, los mayores de 16 años deben vacunarse. En México, andamos todavía entre los mayores de 60, porque dicen que será a fin de mes, los que tienen entre 50 y 60 años los que serán inmunizados. A todo ello, debemos agregar que las variables del virus pueden convertirse en otra pesadilla de la salud pública.

Sin embargo, en México, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, están más preocupadas porque los maestros sindicalizados están en sus casas y tienen más tiempo para reunirse con sus compañeros, lo que los hace explosivos socialmente hablando.

Todos queremos regresar los más pronto a la normalidad. Todos queremos que nuestros niños no pierdan la oportunidad de prepararse ante un mundo que exige más dedicación y estudio.

Pero, ¿la prisa no es para poner en uso los libros de texto gratuitos que trae toda una historia de adulación al cambio de gobierno en el 2018?

En la política y el socialismo no importan los individuos. Lo que es importante es el socialismo el culto al ego de los “potentados” en el gobierno.

No importa la salud de los niños, si los que sobrevivan pueden volverse en obsesivos seguidores gubernamentales.

Pero no han entendido, como lo demuestra la historia, que ni en China con Mao, Cuba con los Castro, ni Rusia con Stalin, ni Venezuela con Chávez, se mantiene eterno el culto a los dirigentes políticos. El tiempo y las condiciones económicas aniquilan lo que la historia de los vencedores de una elección. Se necesitan más éxitos y logros para que la historia los catalogue como “héroe”.

WTTC: La Cumbre Mundial del WTCC será el primer gran evento del sector turismo en este año. Bajo el lema “Uniting the World for Recovery” se convertirá en la plataforma para impulsar la recuperación del sector, que ha sido severamente dañado por los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía internacional. El encuentro global se realizará del 25 al 27 de abril en Cancún, Quintana Roo. El encuentro global se realizará de manera híbrida en dos vertientes: con 600 delegados de manera presencial y más de 30,000 de forma remota, a través de una plataforma digital. Se tiene confirmada la participación de Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz en 2016, así como CEOs de empresas (Carnival Corporation, Hilton, Marriott, Meliá e Internova, entre muchas otras). Todo, bajo la coordinación de Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC, y el gobernador quintanarroense, Carlos Joaquín González.

AMIS: En agosto de 2020, ONU Mujeres llegó al sector privado a través del Consejo Coordinador Empresarial CCE, y trajo una propuesta de inclusión y diversidad que firmaron los integrantes de la IP. La AMIS es el primer organismo que avanza hacia la paridad de género a nivel directivo, ya que además de anunciar la ratificación de Sofía Belmar Berumen como presidenta de asociación, el gremio asegurador también anuncia la integración de tres directivas a su Comité Ejecutivo: Nicole Reich, CEO de BNP Paribas Cardif, Daniella Gurrea, directora general de Genworth, Cristina Rohde, directora general de Citibanamex Pensiones y Seguros. Estas cuatro líderes trabajarán junto con la recién nombrada directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, en las cinco prioridades de la industria aseguradora, que están enfocadas al desarrollo de seguros inclusivos, el acceso a la salud, la atención a víctimas de accidentes viales, la resiliencia ante desastres y la protección económica para el retiro.

