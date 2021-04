Primera Jornada de Detección de Hepatitis C, en el IMSS

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Alianza de Sanofi y Abbott para el control de la diabetes

El IMSS invita a la población a la Primera Jornada de Detección de Hepatitis C, que tiene como fin el diagnóstico temprano de este virus e iniciar tratamiento antes de la presentación de síntomas, que pueden manifestarse hasta 30 años después del contagio y causar enfermedades como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Del lunes 19 al viernes 23 de abril se realizó esta jornada de manera gratuita a población general en el Centro de Seguridad Social Morelos, ubicado en Calzada San Juan de Aragón No. 311, colonia San Pedro El Chico, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, de 7:30 a 14:00 horas. La doctora Brenda Ríos Castillo, coordinadora de Programas Médicos del Programa de Hepatitis C del IMSS, resaltó que la prueba que se utiliza es segura, rápida y en alrededor de cinco minutos arroja el resultado; el personal que la aplica cumple con protocolos de seguridad e higiene para prevenir contagios de enfermedades respiratorias como Covid-19. Esto principalmente es para personas con factores de riesgo para la transmisión del virus de hepatitis C, como: Transfusiones de sangre o sus derivados como plaquetas o crioprecipitados, sobre todo antes de 1994. Compartir agujas, equipo o dispositivos para el consumo de drogas o de objetos de higiene personal con restos de sangre, como rastrillos. Uso de material y equipo médico no estéril durante la hemodiálisis. Prácticas sexuales sin condón. Uso de drogas intravenosas o inhaladas. Antecedente de cirugías o procedimientos dentales en lugares con dudosa higiene. Tatuajes y perforaciones con materiales no esterilizada, La única forma en conocer la presencia de la enfermedad es a través de una prueba de sangre, con la que se determina la presencia del virus y si hubo exposición a este. En caso de que la prueba resulte positiva, se realiza también una toma de sangre que da un conteo del número de partículas virales, así como diversos estudios para evaluar cómo la función de hígado y riñón a fin de determinar el manejo terapéutico más adecuado con el médico familiar. En caso de que no sean derechohabientes, se hace la vinculación hacia la Secretaría de Salud para que tengan acceso a tratamiento. Se estima que en el país 6 de cada mil personas pueden vivir con hepatitis C, ser asintomáticos o presentar síntomas muchos años después. Desde 2017, el Seguro Social cuenta con medicamentos eficaces y seguros que en tres meses se puede obtener curación de la enfermedad y así prevenir complicaciones. El IMSS llevará a cabo más jornadas de detección de hepatitis C en otras sedes de la Ciudad de México y al interior de la república.

En el marco de los 100 años del descubrimiento de la insulina, Sanofi y Abbott establecieron una alianza estratégica enfocada en el control integral personalizado de las personas que viven con diabetes en México. La alianza permitirá a los médicos individualizar el tratamiento con ayuda del arsenal terapéutico de Sanofi y el monitoreo de sus indicadores con la tecnología desarrollada en los dispositivos médicos de Abbott. Sanofi ha desarrollado tratamientos con insulina durante casi un siglo, con una cartera completa de diferentes medicamentos para la diabetes, incluidas las insulinas, para reducir el nivel de azúcar en sangre. Más del 50% de las personas que reciben tratamientos con insulina basal una vez al día cuentan con el apoyo de Sanofi. “Esta alianza es integral, ya que aporta beneficios adicionales a las personas que viven con diabetes: por un lado, el tratamiento indicado por el médico para su control y por otro, el sistema que permite el monitoreo de indicadores para dar certeza sobre los niveles de azúcar adecuados en la sangre . “Ambas compañías estamos comprometidas a contribuir a aumentar la calidad de vida de las personas a través de un control glucémico individualizado de la diabetes”, asegura la doctora. María Elena Sañudo, directora médica de la unidad de negocios General Medicines de Sanofi en México. En esta alianza se espera que mil médicos participen en actividades de educación médica continúa enfocadas a individualizar el tratamiento y dar soporte a quien vive con diabetes, además de reforzar el abordaje clínico de los participantes con acompañamiento de los expertos, un programa de descuentos y otros beneficios que promueven la adherencia y el control de su enfermedad. A través de estos médicos, la alianza podría beneficiar a casi 6 mil personas en México. Quienes sean parte de esta iniciativa tendrán acceso a herramientas digitales como My Dose Coach, de Sanofi, la única aplicación digital para optimizar la dosis de insulina basal aprobada por la agencia regulatoria de medicamentos en Estados Unidos, (FDA) Los pacientes también podrán acceder a la aplicación móvil FreeStyle LibreLink de Abbott que permite monitorear continuamente los niveles de glucosa. Tres de cada 4 mexicanos que viven con diabetes no alcanzan el control glucémico deseado.

