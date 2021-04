No dejemos otro cochinero

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

HACE UNOS DÍAS, REFLEXIONANDO SOBRE LA MUERTE Y LOS DESPERDICIOS, ME ENCONTRÉ CON ALGUNOS DETALLES QUE HABLAN QUE “NO HAY QUE DEJAR LA BASURA A LOS QUE QUIERES”, esto es, cuando una gente muere a lo mejor deja una gran cantidad de cosas inútiles y sin valor para los que le siguen en vida y ellos tardan mucho tiempo y dan mucho esfuerzo para eliminar esos trastos y basuras, otros, como Galeano, dicen que nuestra generación ha sido educada, la nuestra, la de los viejillos, para acumular y reciclar cosas, muchas de ellas inútiles pensando en que un día se requerirán, y otros piensan que no es justo dejar tantas porquerías a los que sobreviven y mejor comienzan a donar o dejar lo que ellos consideran de valor y lo demás lo tiran, esta es la razón por la que muchos políticos deberían tener esa conciencia: “NO DEJAR LA BASURA CUANDO TERMINEN SUS GESTIONES A LOS DEMÁS”, NO ES JUSTO NI HONESTO, SON VERDADERAS CHINGADERAS.

Imaginemos solamente los altos costos de las basuras y chingaderas, de muertos, desaparecidos, desplazados, viudos, huérfanos dejados en el sexenio de Calderón cuando desata sin más la GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, solamente para que al lado de algunos policías y “narcos” se pudieran robar más de 300 mil millones de pesos usados en compra de armas y equipos que “desaparecieron” como por arte de magia, o las cochinadas dejadas por Fox en sus enjuagues desde el rancho y sus intrigas palaciegas para imponer a doña Marta en el poder o buscar decapitar a AMLO en una intriga que solamente le fortaleció al mostrarle cómo “inocente” ante los ojos de los jodidos y de brutal por sus acciones irresponsables para tomar venganzas en contra del actual Presidente, nos podremos imaginar que ahora después de muchos años don Porfirio Muñoz Ledo, tan admirado por algunos “izquierdistas de pacotilla” habla de respeto a la constitución y no se preocupó en eliminar su cagadera dejada en el tiempo de Díaz Ordaz cuando le daba discursos alabando su fuerza moral para la matanza de los estudiantes, o las mierdeces de Peña Nieto y sus transas con la Casa Blanca y los recursos extranjeros para tener dinero y negocios vitales para ello aunque jodieran al país, en fin los chiqueros y los basureros son enormes y en esos chiqueros, los puercos que han gozado de sus lodos, pues seguramente siguen extrañando los olores y la mierda porque de eso han vivido, de basura y desperdicios, y por ello, muchos no están en la historia sino en los basureros de muchos sitios.

Ahora solamente como probadita en todas las refinerías de Pemex encontramos no maquinaria e instalaciones, sino basura y chatarra y eso para limpiarlas hay que eliminarlas y después iniciar lo que debemos para medio rescatar lo que se debe claro siempre y cuando en vez de tener funcionarios incapaces y taraditos tuviéramos gentes de bien y eficientes, pero eso, al parecer, es lo de menos, porque algunos tienen la idea de que no es importante que sepan, sino que sean honestos y a lo mejor lo son, pero de que son pendejos, lo son, y estamos sumidos en el pozo de la jodidez y no en el gozo de la producción. Así que además de la mierda dejada por los saqueadores tenemos que limpiar las pendejadas de los actuales y esto complica mucho las cosas, pero en fin, hay de determinaciones a acciones y cuando la necedad es mucha, pues la inteligencia no cuenta… Por ejemplo, sin más, se ordena desalojar Los Pinos y nadie sabe a dónde ni qué tipo de basura se eliminó de ese espacio por lo tanto estamos en la pendeja y muchos piensan que estamos bien, solamente porque se cumplen inocentadas y se dejan las cosas principales para después porque lo que interesa es dar los golpes mediáticos, publicidad política para mostrarnos como ejemplos de honestidad y esto se hace bolas y de pronto se encuentra muchos grumos en las masas que deberían estar limpias y a punto del horno, pero no, dejamos pues que las soluciones se compliquen porque hay muchos que antes de hacer y pensar, tienen ocurrencias y las hacen sin ver las consecuencias.

Así les brincan los violadores y los violentos que no respetan ni a su madre o a sus niños y ahí están marcados con un partido y una militancia o cuando se notan las nalgadas, pues no se culpa a la mano, sino a que los glúteos se ponen para que les den su agarrón o se les hacen huecos a los violadores solamente porque son cuatachones del ya saben quién o porque les encanta jugar al beisbol y tienen equipos, estadios y recursos nacionales para hacer sus negocios privados, total, lo que importa es que se piche, cache y macanee, y ahí están las consecuencias, al rato, de que pronto, veremos a muchos ricachones en el poder real, que ya lo tiene y usan porque son los que tienen concesiones, negocios y contratos y usan los fondos públicos y recursos nacionales para hacer sus negocios privados y pueden darse el lujo de ir al ranchito a desayunar con toda tranquilidad gozando de la selva y de las ceibas… pues qué más da. El asunto es que estamos acumulando mucha basura y mierda de anteriores y actuales acciones y no tenemos forma de demostrar cual es cual porque en la basura todo es idéntico y en la mierda pues toda huele igual.

Son tiempos de ver con serenidad lo que hacemos, estamos en el momento preciso y es necesario no alocarnos para hacer por hacer, sino hacer para crecer y no enlodarnos ni enchiquerarnos, ya hemos sobrevivido a muchos lodos y a muchas chiqueros, es tiempo de que podamos respirar con libertad y gozar de los cambios que se dan y no son malos sino que no tienen los caminos despejados y no los entendemos porque las truculencias y las intrigas ocultan la visión de ellos y de su importancia. Si vamos a limpiar pues que bueno, pero no dejemos la basura acumulada en los peldaños de la escalera, porque entonces, tendremos otro cochinero.

socrates_campos8@yahoo.com.mx