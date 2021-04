Cómplices de Huerta bloquean su juicio político

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Además de pederasta, pide “moches”

Mier solapa violación y corrupción

Pachorra averiguación de la FJCDMX

Morena: penas ridículas; ¿Y la cárcel?

Sólo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores

Benjamín Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense

La costumbre de Morena y sus secuaces… perdón, ciegos militantes… perdón, sus cómplices políticos… perdón, la estructura y disciplina partidista… bueno, como quieran considerarla, es cubrir todo rasgo de delito que pudieran haber cometido, los morenistas de rancio abolengo o los travestistas políticos que se suman a sus filas.

El partido no se mancha, como ocurrió durante los terroríficos años de las dictaduras del politburó soviético.

Por ello, quieren convertir en virtud cotidiana la violación de mujeres o niños, los abusos de autoridad, la corrupción de los que “roban menos”, así como el despilfarro de nuestros paupérrimos recursos.

Así, quieren hacer pasar de noche y en fin de semana, las tropelías del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quien es una ficha delincuencial.

Además de, presuntamente, cometer actor de pederastia contra dos niños, uno en la Ciudad de México y otro en Puebla, cuando menos, es un corrupto que pide, a través de uno de asesores, “moches” a empresarios para pasar leyes o ajustarlas a sus caprichos.

En el noticiero que encabezamos todos los días en MVS Noticias, mi compañera Anabella Pezet presentó un audio en donde su asesor Francisco Ruiz Díaz, el legislador pide “moches” a millón de pesos para pasar leyes y no afectar a determinadas empresas. En total, eran 3 millones de pesos, para “repartir”, les dijo el joven, pero experimentado, pedidor de “moches”.

Hacen leyes con dedicatoria para que lleguen a ellos y les ofrezcan quitar lo que las pueda dañar, mediante el “moche”. Claro, este precio puede modificarse, pero siempre hacia arriba.

Al conocerse todas sus tropelías, el legislador tomó la decisión de renunciar a la candidatura para reelegirse como diputado por el Distrito 11 de Puebla. Dijo que para ponerse a disposición de las autoridades ministeriales. Lo que hasta el momento no ha ocurrido.

El presidente López Obrador debería pedir a su empleado en San Lázaro, Ignacio Mier, que inicien proceso de desafuero para que enfrente la ley como cualquier mexicano. Pero Mier, sabe que esto tiene implicaciones electorales. Pero, cuando menos tengan un poco de pudor estos morenistas.

La Fiscalía sigue con las averiguaciones, pero no están caminando con la celeridad que se ameritan las cosas, ya que están cuidando que esto no sea usado con fines electorales en estas campañas.

Independientemente de ello, le dan tiempo, que ningún mexicano de a pie o común y corriente, tiene para desarrollar su defensa en un país donde la presunción de inocencia se dá a los potentados que militan en Morena.

PODEROSOS CABALLEROS

IPADE Business School, escuela de negocios de la Universidad Panamericana, nombró a Lorenzo Fernández Alonso como nuevo Director General, en sustitución de Rafael Gómez Nava, quien estuvo al frente de la escuela de negocios por nueve años.

INTERJET: Parece mal chiste, pero los accionistas de esa empresa que preside Miguel Alemán, prueban ir a concurso mercantil para retomar sus operaciones. Tienen una deuda de mil 200 millones de dólares. La verdad es impagable y, pese a tener los slots otras canonjías, es difícil que vuelvan a operar. Por el momento, detrás hay un desorden de tal magnitud que no han pagado los boletos que no se pudieron utilizar, y lo peor de todo, es que el personal de pilotos, sobrecargos y de tierra, no les han pagado. Les pidieron sacrificios, donde intervino la misma secretaria de Trabajo, María Alcalde, y accedieron, pero de nada sirvió porque su relajo financiero no tiene paralelo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR: Comprometidos con la seguridad en todas sus operaciones, por ello, Cotemar cuenta con un equipo altamente especializado que cumple cabalmente con las mejores prácticas a nivel nacional e internacional en la reparación, el diseño y la construcción costa afuera, una característica poco común en la industria. Así llevó a cabo la libranza parcial de la plataforma Akal C-8, en la sonda de Campeche. El objetivo fue limpiar las torres contactoras para aumentar la eficiencia en la generación de gas dulce, disminuir la corrosión y reparar los sistemas de tuberías y las plantas de procesos. La libranza parcial de Akal C-8 contó con la participación directa de 325 personas, considerando al personal operativo, de calidad, seguridad y de supervisión, así como mandos medios y servicios médicos disponibles en el sitio de la obra. Todo, sin un solo accidente.

